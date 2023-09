Ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ke ola kai

Ke hoʻomau nei ka hoʻololi ʻana i nā hopena pōʻino i nā ʻano like ʻole o ko kākou honua, me ke ola kai. ʻO ka piʻi ʻana o ka wela o ka honua a me ka hoʻololi ʻana i nā kūlana kai e hoʻopilikia nui i ke olakino a me ke ola ʻana o nā ʻano kai, me nā hopena mamao loa no nā kaiaola a me nā hui kanaka e hilinaʻi nei iā lākou.

ʻO kekahi o nā hopena koʻikoʻi o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ke ola kai ʻo ia ka acidification o nā kai. I ka piʻi ʻana o ke kalapona kalapona i ka lewa, ua komo ka hapa nui e ka wai kai, a ma muli o ka piʻi ʻana o ka ʻakika moana. ʻO kēia hoʻololi ʻana i nā pae pH he mea paʻakikī i nā mea ola moana he nui, e like me nā koʻa a me nā iʻa, ke kūkulu a mālama i kā lākou mau hale calcium carbonate. ʻO ka hopena, lilo kēia mau ʻano i mea maʻalahi i ka ʻino, nā maʻi, a me ka pau ʻana.

Eia kekahi, ʻo ka piʻi ʻana o ka wela o ke kai ke kumu nui nei i nā pilikia nui i nā kaiaola kai. Nui nā ʻano, me nā iʻa, nā mammals moana, a me nā honu kai, e hilinaʻi i nā pae wela kūikawā no ka hānau ʻana, hānai ʻana, a me ka neʻe ʻana. Ke piʻi aʻe ka mahana o ka wai, hiki ke koi ʻia kēia mau ʻano e neʻe i nā wahi ʻoluʻolu, e alakaʻi ana i ka hoʻololi ʻana i kā lākou hāʻawi ʻana a hiki ke hoʻopau i nā kaulahao meaʻai holoʻokoʻa.

ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o nā pāpale hau polar a me nā glaciers ma muli o ka hoʻomehana honua ka hopena i ka piʻi ʻana o ke kai. He hopena koʻikoʻi kēia i nā wahi noho kai a me nā ʻano, a me nā heluna kanaka e noho ana ma kēia mau wahi. Ma waho aʻe o ka hoʻoulu ʻana i nā ʻāina haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki i ka piʻi ʻana o ka ʻilikai ke alakaʻi i ka piʻi ʻana o ke kai, ka nalowale o nā wahi noho koʻikoʻi e like me nā mangroves a me nā ʻāina wai, a me ka piʻi ʻana o ka pilikia i nā hanana ʻino.

He mea nui ka hoʻoikaika ʻana e hoʻēmi a hoʻololi i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ke ola kai. He mea koʻikoʻi ka hoʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo ma o nā hana hoʻomau a me ka hoʻopukapuka ʻana i nā kumu ikehu hoʻohou. Eia kekahi, ʻo ka pale ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana i nā wahi noho kai, e like me nā koʻa a me nā mangroves, hiki ke kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kūpaʻa o nā kaiaola kai i nā kūlana hoʻololi.

I ka hopena, hoʻoweliweli ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ke ola kai. Mai ka ʻakika ʻana o ka moana a hiki i ka piʻi ʻana o ka wela o ke kai a me ka piʻi ʻana o ka ʻilikai, ʻoi aku ka lōʻihi o ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma nā kaiaola kai. Pono e hana koke ʻia no ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia a me ka pale ʻana i nā ʻano like ʻole o nā ʻano a me nā kaiaola i mea nui no ke olakino a me ka maikaʻi o ko kākou honua.

Sources:

– Hui Pū ʻia i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke kai (MCCIP)

- Hōʻike ʻo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e pili ana i ka Moana a me ka Cryosphere