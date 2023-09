ʻO ka hānai ʻino ʻana: Pehea ka wili ʻana o nā lua ʻeleʻele supermassive a me ka ʻoki ʻana i ka manawa

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi mai Northwestern University ua hoʻohālikelike i ka ʻike maʻamau o ka hānai ʻana o nā lua ʻeleʻele supermassive. Ua manaʻo ʻia ma mua e hoʻopau mālie nā lua ʻeleʻele i ka mea ma nā manawa lōʻihi. Eia nō naʻe, me ka hoʻohana ʻana i nā hoʻohālikelike 3D kiʻekiʻe, ua ʻike nā mea noiʻi ua ʻāwili a ʻoki ʻia kēia mau mea pilikua honua e ʻai i ka mea ma ka wikiwiki wikiwiki loa, e hoʻopau ana i hoʻokahi pōʻai ʻai i loko o kekahi mau mahina.

Ua hoʻohana ka hui iā Summit, kekahi o nā supercomputers nui loa o ka honua, e alakaʻi i kahi simulation 3D i hoʻohui i ka hoʻoikaika kinoea, nā māla magnetic, a me ka relativity maʻamau. Hāʻawi kēia simulation i kahi ʻike piha o ka hana ʻeleʻele a hōʻike ʻia ua wili nā lua ʻeleʻele i ka manawa ākea a puni, e wāwahi ana i ka disk accretion i loko a me waho. A laila ʻai ka lua ʻeleʻele i ka diski i loko, e ʻae ana i nā ʻōpala mai ka sub-disk waho e hoʻopiha i ka hakahaka.

ʻO kēia kaʻina hana, i kapa ʻia ʻo "eat-refill-eat," hiki ke wehewehe i ke ʻano pohihihi o nā quasars "hoʻololi-nānā". ʻO nā Quasars nā ʻāpana galactic nui loa i hoʻohana ʻia e nā lua ʻeleʻele supermassive. Hōʻike nā quasar hoʻololi-nānā i nā ʻano like ʻole o ko lākou ʻālohilohi, hoʻololi pinepine a hoʻopau i loko o kekahi mau mahina a i kekahi mau makahiki.

Ua paʻakikī nā manaʻo mua e wehewehe i ke kumu i nalowale ai ka ʻāpana o loko o kahi disk accretion a hoʻopiha wikiwiki. Eia naʻe, ua hōʻike ʻia nā hoʻohālikelike i ka wā e hemo ai nā sub-disks o loko a me waho, hoʻomaka ka "feeding frenzy" o ka lua ʻeleʻele. ʻO ka hoʻokūkū ma waena o ka hoʻololi ʻana o ka lua ʻeleʻele a me ke kuʻekuʻe a me ke kaomi ʻana i loko o ka disk e alakaʻi i ka nahae ʻana o nā disks a me ka pahu ʻana o ka disk i loko.

Kūlike ʻole i nā manaʻo mua, ua hōʻike pū ʻia nā simulation ʻaʻole kūpono nā disks accretion me ka huli ʻana o ka lua ʻeleʻele. Akā, ʻo nā sub-disks i loko a me waho e wili kūʻokoʻa i nā wikiwiki a me nā kihi like ʻole. ʻO kēia hoʻololi ʻana o ka disk accretion holoʻokoʻa ke kumu o ka hui ʻana o nā mea kinoea, ka hopena o ka pahū o ka mālamalama a me ka ikehu.

ʻO ka ʻike hou e pili ana i ka hānai ʻana o nā lua ʻeleʻele supermassive e wehe i nā ala hoihoi no ka hoʻokolokolo hou ʻana i kēia mau mea enigmatic cosmic. Hoʻopiʻi ia i nā manaʻo lōʻihi a hāʻawi i kahi hōʻike pololei loa o kā lākou hana hānai, hāʻawi i kahi ʻike maikaʻi aʻe o nā mīkini e hoʻokele i kā lākou ʻano.

Source: Northwestern University noiʻi