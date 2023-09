ʻOi aku ka wikiwiki o ka hoʻohana ʻana o nā lua ʻeleʻele i ko lākou kaiapuni a puni ma mua o ka mea i manaʻo ʻia

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e Northwestern University ua hoʻomālamalama hou i ka makemake nui o nā lua ʻeleʻele. ʻOiai ua ʻike ʻia ʻaʻole ʻai nā lua ʻeleʻele e like me nā mea ola, ʻo kā lākou umekaumaha e hiki ai iā lākou ke ʻai i nā mea kokoke e like me ke kinoea, ka lepo, a me nā hōkū. ʻO kēia kaʻina hana i kapa ʻia ʻo "ʻai".

ʻO ka mea maʻamau, ua manaʻo ʻia ua hoʻopau nā lua ʻeleʻele i nā mea mai ko lākou mau wahi me ka wikiwiki, ma muli o nā wānana o ka manaʻo disk accretion disk. Eia naʻe, ʻo ka noiʻi hou, i hoʻohana i nā simulation 3D kiʻekiʻe, ua hōʻoia i kēia kuhi hewa.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina e ʻā ana nā lua ʻeleʻele i kā lākou accretion disk i ka wikiwiki wikiwiki loa, e ʻai maoli ana i ka puahiohio. ʻO ka disk accretion kahi diski wiliwili o nā mea e wili ana i loko o ka lua ʻeleʻele. Hoʻokumu ʻia kēia disk i ka wā e noho ana ka lua ʻeleʻele i loko o kahi ʻōnaehana binary me kahi hōkū hoa a i ʻole i ka wā i hoʻopuni ʻia e ke ao kinoea a me ka lepo. ʻO ka ikaika umekaumaha nui o ka lua ʻeleʻele e huki i kēia mau mea, e hoʻohuli iā lākou i loko o ka hohonu o ka lua ʻeleʻele.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia ʻai wikiwiki e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o nā lua ʻeleʻele a me ko lākou hopena i ko lākou puni. Manaʻo nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Northwestern e hiki i kēia ʻike hou ke kōkua i nā ʻepekema e wehe i nā mea pohihihi e pili ana i kēia mau mea enigmatic cosmic.

I ka hopena, ʻo ka pōloli hiki ʻole o nā lua ʻeleʻele ke alakaʻi iā lākou e ʻai i ko lākou wahi a puni ka wikiwiki ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua. Ma o kā lākou huki umekaumaha nui, hoʻopau koke lākou i ke kinoea, ka lepo, a me nā hōkū. ʻO ka noiʻi hou i hana ʻia e ke Kulanui o Northwestern a ma muli o nā simulation 3D ua wehe i kēia hoʻohana wikiwiki ʻana, e hāʻawi ana i nā ʻike hou i ke ʻano o nā lua ʻeleʻele.

