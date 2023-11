ʻO ka Milo Paheʻe o M87's Supermassive Black Hole

Ma kahi hoʻokō poʻokela, ua hāʻawi ka hui honua o nā kilo hōkū i alakaʻi ʻia e Yuzhu Cui i nā hōʻike maopopo o ka wili ʻeleʻele supermassive ma ke kikowaena o ka galaxy elliptical nui M87. Hoʻohui kēia ʻike i kahi mea nui i ka hoʻoilina o M87, i hoʻomaka i ka makahiki 1918 i ka wā i lilo ai ʻo ia ka galaxy mua e hōʻike i kāna mokulele uila. Eia kekahi, ua hana ʻo M87 i ka mōʻaukala ma 2019 i ka wā i hopu ai ka Event Horizon Telescope i ke kiʻi mua o ke aka o kahi lua ʻeleʻele.

ʻO ka lua ʻeleʻele nui loa ma M87 he 6.5 biliona ka nui o ka lā, ʻoi aku ka nui ma mua o ka lua ʻeleʻele i waenakonu o kā mākou galaxy Milky Way. ʻAʻole maʻalahi ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili mai kēia mau mea enigmatic, akā ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i nā jet precessing accretion disks, me Einstein's General Theory of Relativity, e ʻimi i nā mea pohihihi o M87.

Ke kālailai ʻana i nā ʻikepili he 17 makahiki mai kahi pūnaewele puni honua o nā telescopes lekiō, ua ʻike ka hui o Cui i kahi pōʻaiapuni 11 makahiki o nā mokulele mua a hōʻike ʻia ua kuhi hewa nā koʻi liʻiliʻi o ka lua ʻeleʻele a me kāna disk accretion. ʻO kēia kuhi hewa ke kumu o ka neʻe ʻana a i ʻole ka wili ʻana o ka jet, ka hopena i ka precession. ʻO nā hiʻohiʻona i hoʻomohala ʻia e ka hui e hoʻopili pololei me ka ʻikepili nānā, e hōʻoia ana e wili maoli ana ka lua ʻeleʻele supermassive ma ka puʻuwai o M87 a he hana koʻikoʻi i nā mīkini hoʻoili ikehu.

ʻAʻole i hōʻailona wale kēia holomua i kahi pae nui i mua o ka hoʻomaopopo ʻana i nā lua ʻeleʻele akā ke kau nei i nā nīnau hou a me nā pilikia no nā ʻepekema. I kēia manawa, makemake nui nā mea noiʻi e noiʻi i ke ʻano o ka disk accretion pili a hoʻoholo i ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana o ka lua ʻeleʻele a me ka disk. Ma ka wehe ʻana i kēia mau mea pohihihi, manaʻolana ka poʻe astronomers e loaʻa i nā ʻike hohonu i nā ʻano hana hoʻomohala ikaika o ka nuclei galactic ikaika e like me M87.

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia (FAQ):

Q: Pehea ka mamao o M87?

A: Aia ʻo M87 ma kahi o 55 miliona mau makahiki māmā mai ka Honua.

Nīnau: Pehea ka nui o ka lua ʻeleʻele nui ma M87 i hoʻohālikelike ʻia me ka lua ma ka Milky Way?

A: ʻOi aku ka nui o ka lua ʻeleʻele ma M87 ma mua o hoʻokahi kaukani manawa ma mua o ka lua ma ka Milky Way.

Q: He aha ka precession?

A: ʻO ka precession e pili ana i ka hoʻololi mālie ʻana i ka hoʻonohonoho ʻana o ke axis rotational o kahi mea. I ka hihia o ka puka ʻeleʻele o M87, ʻo kona koʻi kuhi hewa ke kumu i ka neʻe ʻana a i ʻole ka wili ʻana o ka mokulele, e hopena i ka precession.

Nīnau: He aha nā disks accretion?

A: ʻO nā disks Accretion nā diski o ke kinoea a me ka lepo e hoʻopuni ana i nā mea e like me nā lua ʻeleʻele. Hoʻokumu ʻia ia mau mea ke huki ʻia ke kinoea mai ka lewa a puni i ka ikaika umekaumaha o ka lua ʻeleʻele.

Q: He aha ka mea nui o ka hōʻoia ʻana i ka milo o ka lua ʻeleʻele o M87?

A: ʻO ka hōʻoia ʻana i ka wili o ka lua ʻeleʻele o M87 e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i nā mīkini hoʻoili ikehu a me nā kaʻina hana i loko o ka nuclei galactic ikaika. Kōkua kēia ʻike i ka poʻe astronomers e hoʻomaopopo maikaʻi i ke ʻano a me ke ʻano o nā lua ʻeleʻele.

