Manaʻo ka haʻawina hou i ka lua ʻeleʻele kokoke loa i ka honua he 150 mau makahiki māmā.

Ua hoʻopiʻi kahi noiʻi hou i ko mākou ʻike i ka lua ʻeleʻele kokoke loa i ka Honua. Ua hōʻike ʻia nā noiʻi mua ʻo ka lua ʻeleʻele kokoke loa i ʻike ʻia aia ma kahi o 1,560 mau makahiki māmā. Eia naʻe, ʻo kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Monthly Notice of the Royal Astronomical Society e hōʻike ana aia paha he lua ʻeleʻele kokoke i 150 mau makahiki māmā mai ka Honua.

Ua nānā ka haʻawina i ka pūʻulu Hyades, ʻo ia ka puʻupuʻu hāmama kokoke loa o ko kākou honua. I ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka European Space Agency's Gaia mission, ua kālailai nā ʻepekema mai ke Kulanui o Padua a me ke Kulanui o Barcelona i ka neʻe a me ka ulu ʻana o nā hōkū i ka hui Hyades. Ma o ka hoʻohālikelike ʻana, ua ʻike lākou i nā hōʻike e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o nā lua ʻeleʻele i loko a kokoke paha i ka pūpū.

ʻO ka puʻupuʻu hāmama ka hōʻiliʻili o nā hōkū i paʻa paʻa ʻia e ko lākou huki ʻumekaumaha a loaʻa nā ʻano like like, e like me ka makahiki a me ka hana kemika. Ua hoʻohālikelike nā mea noiʻi i nā hopena simulation me nā kūlana maoli a me ka wikiwiki o nā hōkū i ka Hyades, i nānā pono ʻia e Gaia satellite. Ua hōʻike ʻia nā hoʻohālikelike ʻelua a ʻekolu paha ʻeleʻele ma ke kikowaena o ka hui a kokoke paha.

Inā hōʻoia ʻia, ʻo kēia mau lua ʻeleʻele nā ​​moho kokoke loa i kā mākou ʻōnaehana solar. ʻAʻole wale kēia ʻike e hoʻomālamalama i ka māhele ʻana o nā lua ʻeleʻele i ka galaxy akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike i ke ʻano o kā lākou hoʻoikaika ʻana i ka ulu ʻana o nā pūʻulu hōkū a kōkua i nā kumu nalu gravitational.

ʻO nā puka ʻeleʻele nā ​​mea paʻa loa i hana ʻia mai ka hāʻule ʻana o nā hōkū nui. He ikaika loa ko lakou huki umekaumaha a hiki ole i ka malamalama ke pakele. ʻOiai ʻaʻole hiki ke nānā pono ʻia, ʻike ʻia ko lākou hele ʻana ma ke aʻo ʻana i kā lākou hopena i nā mea a puni. No ka laʻana, ʻo ka luku ʻia ʻana o kahi hōkū e hele ana e kahi lua ʻeleʻele ka hopena i nā x-ray hiki ke ʻike ʻia.

ʻO ka ʻike ʻana i nā hawewe ʻumekaumaha i ka makahiki 2015 he noiʻi kiʻekiʻe loa i nā lua ʻeleʻele. Ua ʻike mua ʻia nā nalu ʻumekaumaha mai ka hui ʻana o nā lua ʻeleʻele ʻelua ma kahi o 1.3 biliona mau makahiki māmā ka mamao, e hoʻāla ana i ka noiʻi hou ʻana i kēia mau kino lani enigmatic.

