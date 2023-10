Hiki i nā ʻEleʻele ke noho ma nā paʻa kaulike kūpono, nā hōʻike haʻawina

Ua ʻike nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Southampton, a me nā hoa hana mai nā kulanui o Cambridge a me Barcelona, ​​​​hiki i nā lua ʻeleʻele ke noho i nā pālua i kaulike maikaʻi ʻia a paʻa i ke kaulike e ka mana cosmological, e hoʻohālike ana i kahi lua ʻeleʻele nunui. Hoʻopiʻi kēia ʻike i nā manaʻo kuʻuna e pili ana i nā lua ʻeleʻele, e hōʻike ana he hiki ke noho wale ma ke ʻano he mau mea kaʻawale i ka lewa.

ʻO nā puka ʻeleʻele he mau mea kilo me ka huki umekaumaha ikaika loa, ʻaʻole hiki ke pakele i kekahi mea, ʻaʻole ka māmā. ʻOkoʻa loa lākou, me ka nuipa e hiki ke hoʻokomo i ka Honua holoʻokoʻa i loko o kahi wahi liʻiliʻi.

Wahi a nā kumumanaʻo maʻamau e pili ana i ka manaʻo o Einstein o General Relativity, hiki i nā lua ʻeleʻele ke noho ma ke ʻano he mea static a milo paha iā lākou iho. Eia nō naʻe, ʻo ka ikaika umekaumaha e huki a hui pū iā lākou. Paʻa kēia manaʻo i ka wā e noʻonoʻo ai i kahi Universe static, akā pehea inā e hoʻonui mau ana ka Universe?

Manaʻo nā mea noiʻi i loko o kahi Universe e hoʻonui mau ana, hiki i nā lua ʻeleʻele ke noho like, e hana ana i ka hoʻopunipuni o kahi lua ʻeleʻele hoʻokahi. Hiki i kēia ma muli o ka cosmological mau, i ʻike ʻia ʻo ka ikehu ʻeleʻele, i hoʻokomo ʻia ma ka manaʻo o Einstein. ʻO ka cosmological mau ke kumu o ke ao holoʻokoʻa i ka wikiwiki mau, e pili ana i ka pilina a me ka noho ʻana o nā lua ʻeleʻele.

Ma o nā ʻano hana helu paʻakikī, ua hōʻike ka hui e hiki ke noho i ʻelua mau lua ʻeleʻele kūʻokoʻa i ke kaulike, ʻo ko lākou ʻumekaumaha i kūʻē ʻia e ka hoʻonui ʻana e pili ana i ka cosmological mau. ʻO ia hoʻi, ʻoiai i loko o kahi Universe e hoʻonui nei, mālama nā lua ʻeleʻele i kahi mamao paʻa mai kekahi i kekahi. Hoʻopiʻi ka ʻumekaumaha i ka hoʻonui ʻana e hoʻāʻo e huki iā lākou.

Mai kahi mamao aku, ʻike ʻia nā lua ʻeleʻele i ke kaulike ma ke ʻano he lua ʻeleʻele hoʻokahi, he mea paʻakikī ke ʻokoʻa ma waena o nā mea ʻelua. Hāmama kēia ʻike i nā mea e hiki ai ke noiʻi hou aku, no ka mea, pili paha ke kumumanaʻo i ka wili ʻana i nā lua ʻeleʻele a me nā lua ʻeleʻele paha.

Ua mālama ʻia ke aʻo ʻana e nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Southampton, ke Kulanui o Cambridge, a me ke Kulanui o Barcelona. Ua paʻi ʻia kā lākou ʻike ma ka puke pai Physical Review Letters, a ua loiloi ʻia ka pepa ma ke ʻano he ʻatikala Viewpoint.

Sources:

- Kumu Oscar Dias (Ke Kulanui o Southampton)

- Kumu Gary Gibbons (Ke Kulanui o Cambridge)

- Polopeka Jorge Santos (Ke Kulanui o Cambridge)

- Dr Benson Way (Ke Kulanui o Barcelona)

– 'Static Black Binaries in de Sitter Space' – Nā Leta Nānā Kino