ʻIke ʻia nā hawewe lekiō i manaʻo ʻole ʻia mai nā lua ʻeleʻele Supermassive

By

Ua loaʻa i kahi hui o nā astrophysicists kahi ʻike hoihoi e pili ana i nā nalu lekiō i hoʻokuʻu ʻia e nā lua ʻeleʻele supermassive. He ʻokoʻa i nā manaʻo mua, hiki i kēia mau nalu lekiō ke hoʻomau no nā haneli mau lā ma hope o ka wāwahi ʻana o ka lua ʻeleʻele i kahi hōkū, e hoʻohālikelike ana i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i kēia mau ʻano ʻano honua.

Ua hōʻiliʻili ka hui i nā ʻikepili mai nā lua ʻeleʻele supermassive 24 me ka hoʻohana ʻana i ʻekolu telescope radio: ka Large Large Array, MeerKAT, a me ka Australian Telescope Compact Array. ʻO ka mea kupanaha, ua ʻike lākou he ʻumi o kēia mau lua ʻeleʻele i hoʻokuʻu i nā nalu lekiō ma 500 a 2,000 mau lā ma hope o ka hanana hoku-hōkū mua.

Kūʻē kēia ʻike i nā manaʻoʻiʻo mua e emi ana nā nalu lekiō i loko o nā pule a i ʻole mau mahina o ka hui ʻana o ka lua ʻeleʻele. Wahi a ka astrophysicist ʻo Yvette Cendes, ke kumu nui o ka noiʻi ʻana, ʻo ia ka mea a hiki i ka hapalua o nā lua ʻeleʻele a pau e ʻoki ana i kahi hōkū e hoʻomau i ka hoʻokuʻu ʻana i nā makahiki ma hope, kahi mea i kapa ʻia ʻo "burping."

Ke hoʻokokoke loa ka hōkū i ka lua ʻeleʻele, ʻo kona huki ʻumekaumaha nui e hohola i ka hōkū i ke ʻano like me ka spaghetti. Hoʻopuka kēia hanana hoʻoneʻe ʻana i ke kai i kekahi o nā kukui optical ʻoi loa i ka Universe. Ma kahi o 20 a 30 pākēneka o kēia mau hanana ka hopena i nā hawewe lekiō i ka wā mua. Eia naʻe, ma kahi o 100 wale nō nā hanana i ʻike ʻia mai ka makahiki 1990.

ʻO ka maʻamau, i ka manawa i ʻike ʻia ai ke kukui ʻālohilohi mua mai kahi hanana hoʻohaunaele o ke kai, hoʻololi ka poʻe noiʻi i kā lākou manaʻo ma kahi ʻē. Eia naʻe, ʻo ka ʻike mua ʻana o ka hui i kahi lua ʻeleʻele e hoʻopuka ana i nā nalu lekiō i mau makahiki ma hope o ka ʻai ʻana i kahi hōkū i hoʻāla ʻia ka ʻike e pili ana i ke ʻano o nā lua ʻeleʻele ʻē aʻe.

Hāʻawi ka poʻe noiʻi i ʻelua wehewehe no nā hawewe lekiō hoʻomaka. Hiki paha i ka manawa e noho ai ka ʻōpala a puni ka lua ʻeleʻele i kahi orbit paʻa. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki ke hoʻopaʻa haʻahaʻa ʻia ka ʻōpala i ka lua ʻeleʻele a hana i kahi envelop pōʻai, e ʻaelike mālie e hana i kahi disk accretion. Hiki i kēia hoʻokumu ʻana i ka diski hoʻopaneʻe ke wehewehe i ka hoʻokuʻu lōʻihi ʻana o nā hawewe lekiō.

Hoʻopiʻi kēia haʻawina i ko mākou ʻike i ka pili ʻana o nā lua ʻeleʻele supermassive me ko lākou puni. Pono nā noiʻi hou aʻe a me ka nānā ʻana no ka wehe ʻana i ka mea pohihihi o kēia mau hawewe lekiō.

Sources:

- Arxiv.org (ka mea hoʻopuka paʻi mua)

– arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]