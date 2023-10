Nā ʻike hou i ke ola moana kahiko: Fossil Plankton mai ka hapalua miliona makahiki aku nei

ʻO kahi ʻano mōʻalihaku i ʻike ʻia i kēia manawa ua hāʻawi i nā ʻepekema i kahi ʻike hoihoi i ka honua o ke ola moana he hapalua piliona makahiki i hala. ʻO nā mea i ʻike ʻia, i kikoʻī ʻia i loko o kahi noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻO Proceedings of the Royal Society B, e hoʻomālamalama i nā moana kahiko a me ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i kēlā manawa.

He ʻano like ʻole ke ʻano o kēia mau mea ola liʻiliʻi, e like me nā algae o kēia wā, e like me nā pōpō spiny i hui pū ʻia. ʻO Kauka Tom Harvey, ka mea kākau o ke aʻo ʻana mai ke Kulanui o Leicester School of Geography, Geology and the Environment, ʻaʻole i ʻike mua i ke ʻano o kēia mau mōʻalihaku i kona wā i ʻike mua ai iā lākou. Hōʻike lākou i kahi ʻano ʻokoʻa, ʻaʻole like me nā mea i ʻike mua ʻia i nā mea ola a i ʻole nā ​​​​mea ola.

Ua hōʻike hou ʻia ka nānā ʻana i nā ʻano like like ma waena o kēia mau mōʻalihaku kahiko a me nā limu ʻōmaʻomaʻo hou i loaʻa i loko o ka plankton o nā loko a me nā loko. Ua hōʻike ʻia nā mōʻalihaku i kahi ʻano colonial, me nā cell e pili pū ana i nā hoʻonohonoho geometric, e hāʻawi ana i kahi ʻike makaʻu i ka plankton moana mua o ka wā Cambrian.

Aia ke ʻano nui o kēia mau mōʻalihaku i ko lākou mau makahiki, ʻoiai ua ola lākou i ka wā i hoʻomaka ai ke ola holoholona. ʻO kēia manawa, i kapa pinepine ʻia ʻo ka Cambrian 'explosion' o ke ola, i hui pū me ka puka ʻana o ka phytoplankton ma ke ʻano he kumu meaʻai koʻikoʻi i ka moana. Eia nō naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia nā pūʻulu kikoʻī o nā phytoplankton i ulu aʻe i ka moana Cambrian, no ka mea, ʻo nā pūʻulu phytoplankton hou i ulu mai i kēia manawa.

He mea koʻikoʻi ka noiʻi a Kauka Harvey i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻololi ʻana o nā kaiaola kaiaola kahiko a me ka pilina ma waena o nā mea ola i nā kaiapuni kai mua. Ma ka nānā ʻana i kēia plankton fossilized, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike waiwai i nā pilina kaiaola i hoʻokumu i ke ola ma ka Honua i kēia wā koʻikoʻi.

NPP:

Nīnau: He aha kēia mau mōʻalihaku?

A: He liʻiliʻi liʻiliʻi nā mōʻalihaku liʻiliʻi ma lalo o hoʻokahi millimeter ka nui a loaʻa kahi ʻano kolonial.

Nīnau: No ke aha he mea nui kēia mau mōʻalihaku?

A: Hāʻawi lākou i kahi ʻike makaʻu ʻole i ka plankton kai o ka wā Cambrian i ka wā i hoʻomaka ai ke ola holoholona.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o kēia mau mōʻalihaku me nā limu o kēia wā?

A: Ua like nā mōʻalihaʻi me nā limu ʻōmaʻomaʻo hou i loaʻa i loko o ka plankton o nā loko a me nā loko, akā noho lākou i ke kai.

Nīnau: He aha ka mea a kēia mau mōʻalihaku e haʻi mai iā mākou e pili ana i nā loli aniau?

A: Ma ke aʻo ʻana i kēia mau mōʻalihaku, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike i nā hoʻololi ʻana i ke aniau i hoʻololi i nā kūlana moana i kēlā au.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka phytoplankton i nā moana o kēia wā?

A: ʻO Phytoplankton ke kumu meaʻai kumu no nā mea ola a pau o ke kai. Hiki i ke aʻo ʻana i nā phytoplankton kahiko ke hoʻomaopopo i ko mākou ʻike i ka ulu ʻana a me ka ʻokoʻa o kēia ʻāpana kaiaola koʻikoʻi.