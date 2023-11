Hoʻemi ʻia ʻo CO2 Photocatalytic maikaʻi ma o nā pilina hoʻokipa me nā malihini

He mea koʻikoʻi ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana photosynthesis artificial no ka hoʻololi ʻana i ka CO2 i nā kemika waiwai i ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻomehana honua a me ka pilikia o ka ikehu. ʻO kahi ala e hoʻokō ai i kēia, ʻo ia ka hoʻopili ʻana i ka hoʻemi CO2 me ka H2O oxidation e hoʻohuli i ka ikehu o ka lā i ka ikehu kemika, e hoʻohālike ana i ke kaʻina hana o photosynthesis. Eia nō naʻe, ke kāohi ʻia ka hoʻemi ʻana o CO2 e ka pale kinetic no ka hoʻoheheʻe wai.

No ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o ka hoʻemi ʻana o ka photocatalytic CO2, ua hoʻohana nā mea noiʻi i nā mea alana electron e hāpai i ka hopena. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau mea alana a hoʻopaʻa i ka hiki ke hoʻokahe ʻia o nā lua kiʻi. No ka lanakila ʻana i kēia mau pilikia, ua ʻimi nā kānaka ʻepekema i ka hui ʻana o ka hoʻemi CO2 me ka hoʻoheheʻe ʻana o nā pūhui organik, kahi e hoʻohua ai i nā kemika waiwai. Loaʻa i kēia ala ka pono o ka hoʻohana ʻana i nā organika i loaʻa i ka biomass ma ke ʻano he meaʻai, e hoʻomau i ke kaʻina hana.

No ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka hoʻoili ʻana o ka electron i nā ʻōnaehana photocatalytic, ua hoʻomohala kahi hui noiʻi mai ke Kulanui o ʻenehana ʻo Tianjin, Kina, i alakaʻi ʻia e Prof. Tong-Bu Lu, i kahi hoʻolālā noʻonoʻo e pili ana i ka launa pū ʻana me nā malihini kipa. Ua hoʻokō lākou i kēia ma ka hōʻiliʻili ʻana i ka catalyst a me ka reactant ma ka ʻili o ka photosensitizer. ʻO kēia pilina pololei ma waena o ka catalyst/reactant a me ka photosensitizer e hoʻemi nui i ka mamao e pono ai nā mea lawe kiʻi kiʻi e hele, e alakaʻi ana i kahi hoʻonui nui i ka pono o ka hoʻemi CO2.

Ua hōʻike nā hopena o ke aʻo ʻana i kahi kiʻekiʻe o ka hoʻemi ʻana o CO2 i ka formic acid (1610 μmol g-1 h-1) me kahi koho o 96.5%. Hoʻohui ʻia, ua hoʻopau koke ʻia nā puka photogenerated i CdS (cadmium sulfide) e ka waiʻona furfuryl i hoʻopaʻa ʻia me β-CD (β-cyclodextrin), ka hopena i kahi hua furfural o 1567 μmol g-1 h-1 me ka 99% koho.

Ke wehe nei kēia noiʻi holomua i nā mea hou no ke kūkulu ʻana i nā ʻōnaehana photosynthesis artificial maikaʻi loa no nā noi kūpono. Ma ka hoʻohana ʻana i nā pilina hoʻokipa hoʻokipa bidirectional, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻonui i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o ka lā no ka hōʻemi CO2 a me ka oxidation organik, e alakaʻi ana i ka hana ʻana i nā kemika waiwai. Hāʻawi kēia hana iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i ka loaʻa ʻana o nā ʻenehana hōʻemi kalapona kūpono a maikaʻi.

Nā FAQ:

Nīnau: Pehea ka hoʻonui ʻana i ka hoʻemi ʻana i ka CO2 photocatalytic ka launa pū ʻana me nā malihini kipa?

A: ʻO ka launa pū ʻana me nā malihini kipa ʻelua e ʻae i ka catalyst a me ka reactant e hōʻiliʻili ʻia ma ka ʻili o ka photosensitizer, e hōʻemi ana i ka mamao o ka lawe ʻana i nā mea lawe kiʻi kiʻi a me ka hoʻoikaika ʻana i ka hōʻemi CO2 kūpono.

Nīnau: He aha nā mea maikaʻi o ka hoʻohui ʻana i ka hōʻemi CO2 me ka oxidation organik?

A: ʻO ka hoʻohui ʻana i ka hoʻemi ʻana o CO2 me ka oxidation organik e hiki ai i ka hana ʻana i nā kemika i hoʻohui ʻia i ka waiwai a me ka hoʻohana ʻana i nā mea ola biomass e like me nā meaʻai meaʻai hou.

Nīnau: He aha nā ʻike nui o kēia noiʻi?

A: Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana hiki i ka launa pū ʻana me nā malihini kipa ke hoʻoikaika nui i ka pono o ka hoʻemi ʻana i ka CO2 photocatalytic, e alakaʻi ana i nā hua kiʻekiʻe o ka formic acid a me ka furfural me ka koho maikaʻi loa.

Nīnau: Pehea e kōkua ai kēia noiʻi i nā ʻōnaehana photosynthesis artificial?

A: Hāʻawi kēia hana i kahi ala hou no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana photosynthesis artificial kūpono a maikaʻi loa, e hāʻawi ana i nā hopena kūpono no ka hoʻomehana honua a me ka hoʻomau ʻana o ka ikehu.

Source:

Ka Nupepa Kina o Catalysis. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7