Ua ʻike ʻo Webb Telescope i ka Methane a me Carbon Dioxide i ka lewa o Exoplanet K2-18 b

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e ka James Webb Space Telescope o NASA i ka loaʻa ʻana o nā molekala kalapona, me ka methane a me carbon dioxide, i ka lewa o exoplanet K2-18 b. K2-18 b, he 8.6 manawa e like me ka Honua, e kaapuni ana i ka hoku dwarf anuanu ma ka wahi noho a aia ma kahi o 120 mau makahiki malamalama mai ka Honua aku.

Hoʻohui kēia mau ʻike i nā noiʻi hou e hōʻike ana he hiki ke lilo ʻo K2-18 b i Hycean exoplanet, ʻo ia hoʻi, hiki iā ia ke loaʻa i kahi lewa hauwaiwai a me kahi ʻili i uhi ʻia i ka moana. Hāʻawi kēia ʻike i kahi hiʻohiʻona hoihoi i loko o kahi honua ʻaʻole like me nā mea ʻē aʻe o kā mākou Pūnaehana Solar a hāpai i nā manaʻo hoihoi e pili ana i nā honua hiki ke noho ʻia ma nā wahi ʻē aʻe o ka Universe.

Ua loaʻa i ka James Webb Space Telescope nā hiʻohiʻona o K2-18 b, ka mea i hōʻike i ka nui o ka methane a me ka carbon dioxide i ka lewa o ka exoplanet. Ke kākoʻo hou nei ka hemahema o ka amonia i ke kuhiakau aia paha he moana wai ma lalo o ka lewa hauwaiwaiwai i K2-18 b. Eia hou, ua hiki ke ʻike ʻia kahi mole i kapa ʻia ʻo dimethyl sulfide, ka mea ma ka Honua i hana ʻia e ke ola. Eia naʻe, koi ʻia ka hōʻoia hou e hōʻoia i kona hele ʻana.

ʻO ka manaʻo he hiki ke lilo ʻo K2-18 b i Hycean exoplanet no ka mea ua manaʻo ʻia kēia mau honua i nā wahi hoʻohiki e ʻimi i nā hōʻike o ke ola ma nā exoplanets. ʻOi aku ka maikaʻi o nā honua Hycean nui i ka nānā ʻana i ka lewa, ke hoʻohālikelike ʻia me nā hōkū pōhaku liʻiliʻi.

ʻOiai ke waiho nei ʻo K2-18 b i ka wahi noho a loaʻa nā molekala kalapona, ʻaʻole ia he manaʻo hiki ke kākoʻo ka honua i ke ola. ʻO kona nui nui e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o kahi ʻaʻahu nui o ka hau kiʻekiʻe i loko o kona loko, e like me Neptune.

Hōʻike kēia mau ʻike i ke koʻikoʻi o ka noʻonoʻo ʻana i nā wahi noho like ʻole i ka ʻimi ʻana i ke ola ma nā wahi ʻē aʻe o ke ao holoʻokoʻa. ʻO nā ʻike e hiki mai ana me ka James Webb Space Telescope e hāʻawi i nā ʻike hou aʻe i ka lewa o K2-18 b a hiki ke hōʻoia i ka hiki ʻana mai o ka dimethyl sulfide.

– Exoplanet: ʻO kahi exoplanet (a i ʻole ka honua ʻē aʻe) he honua ia e kū ana ma waho o kā mākou Pūnaehana Lā, e ʻōpuni ana i kahi hōkū ma waho o ka Lā.

- NASA: Ua hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1958, ʻo ka National Aeronautics and Space Administration (NASA) kahi hui kūʻokoʻa o ke Aupuni Pekelala o ʻAmelika Hui Pū ʻIa e kālele ana i ka ʻimi ʻana a me ka noiʻi ʻepekema.

- ʻO James Webb Space Telescope: ʻO ka James Webb Space Telescope (JWST a i ʻole Webb) kahi mea nānā infrared orbit e hoʻokō i nā ʻike o ka Hubble Space Telescope.