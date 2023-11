ʻO ka pilina ma waena o Aerosol Hygroscopicity a me ka Hoʻololi Climate

He hopena koʻikoʻi ko Aerosol particles i ke aniau o ka Honua, a he mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ko lākou mau waiwai no ka hoʻohālike pono ʻana i ke aniau. ʻO kahi waiwai koʻikoʻi ʻo ka hygroscopicity, e pili ana i ka hiki o nā ʻāpana aerosol ke paʻa i ka wai i ka lewa. He paʻakikī ka hoʻoholo ʻana i ka hygroscopicity o nā ʻāpana aerosol ma muli o ko lākou ʻano loli a paʻakikī, me nā mea e like me ka nui a me ka haku mele.

Eia nō naʻe, ua holomua kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications i ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina ma waena o ka haku mele a me ka hygroscopicity. ʻO kahi hui noiʻi honua, i alakaʻi ʻia e ka Max Planck Institute for Chemistry a me ka Leibniz Institute for Tropospheric Research, i hoʻomohala i kahi ʻano laina laina maʻalahi e koho i ka hygroscopicity e pili ana i nā mea kūlohelohe a me nā mea ʻokoʻa i loaʻa i nā ʻāpana aerosol.

Ua hoʻohana ka haʻawina i ka ʻikepili mai 16 mau hoʻolaha ana i mālama ʻia ma waena o 2004 a me 2020, e uhi ana i nā ʻāpana ākea o ka Honua a me nā ʻāpana aniau. ʻO kēia mau hoʻolaha e pili ana i nā ana o ka hygroscopicity me ka hoʻohana ʻana i nā ana nuclei condensation ao a me ka hoʻohui kemika o nā ʻāpana me ka aerosol mass spectrometry. Ma ke kālailai ʻana i kēia ʻikepili nui, ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi e hiki ke helu ʻia ka aerosol hygroscopicity (κ) me ka hoʻohana ʻana i kahi ʻano laina maʻalahi: κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

Ua hōʻike nā hualoaʻa i ka hygroscopicity o organic particles (κorg) awelika honua ma 0.12 ± 0.02, oiai ka hygroscopicity o inorganic ion (κinorg) awelika ma 0.63 ± 0.01. Hāʻawi kēia mau waiwai i nā ʻike koʻikoʻi i ke kuleana o nā ʻāpana aerosol i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a hiki ke hoʻohana ʻia i nā hiʻohiʻona o ka honua e hoʻomaikaʻi i nā wānana aniau.

ʻO ka mea noiʻi alakaʻi ʻo Mira Pöhlker, mai ka Leibniz Institute for Tropospheric Research, hoʻoikaika i ke koʻikoʻi o kēia haʻawina. "Ua hōʻike mākou e hiki ke hana i nā manaʻo maʻalahi no ka noʻonoʻo ʻana i ka hygroscopicity i nā hiʻohiʻona aniau," wehewehe ʻo ia. Hōʻike nā mea i ʻike ʻia e hiki i kahi formula linear ke koho pono i ka hygroscopicity aerosol, e hōʻemi ana i ka maopopo ʻole i nā wānana aniau.

Hāʻawi kēia haʻawina i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o nā ʻāpana aerosol i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka hōʻike pololei ʻana i kā lākou mau waiwai. Hiki i nā ʻike ke hoʻomaikaʻi i nā hiʻohiʻona o ke aniau a hoʻonui i ko mākou hiki ke wānana i nā hiʻohiʻona o ka wā e hiki mai ana.

He aha ka hygroscopicity?

ʻO ka Hygroscopicity e pili ana i ka hiki o nā ʻāpana aerosol ke paʻa i ka wai i ka lewa. He mea koʻikoʻi ia i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o nā aerosol i ke aniau o ka Honua.

Pehea i hoʻoholo ʻia ai ka hygroscopicity o nā ʻāpana aerosol i ke aʻo ʻana?

Ua ana ʻia ka hygroscopicity o nā ʻāpana aerosol me ka hoʻohana ʻana i nā ana nuclei condensation ao. Ua hui pū ʻia kēia mau ana me ka haku melemele o nā ʻāpana i loaʻa ma o ka aerosol mass spectrometry.

He aha ke koʻikoʻi o nā ʻike o ka haʻawina?

Hōʻike nā ʻike o ka haʻawina i kahi ʻano laina laina maʻalahi e hiki ke koho i ka hygroscopicity aerosol e pili ana i nā mea kūlohelohe a me nā mea ʻole i loaʻa i loko o nā ʻāpana. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻano hoʻohālike i nā ʻano hoʻohālike e hoʻomaikaʻi i nā wānana o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Pehea e hoʻohana ʻia ai nā hopena o ka haʻawina?

Hāʻawi nā hopena o ke aʻo ʻana i nā ʻike waiwai i ka pilina ma waena o ka haku mele a me ka hygroscopicity. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻike i nā hiʻohiʻona o ka honua e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka hopena o nā ʻāpana aerosol i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.