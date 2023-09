Ke nānā 'ana i ke ao holoʻokoʻa: Hōʻike ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia i nā Observatories i ka wā e hiki mai ana

Ua hoʻohana kekahi hui o nā kilo hōkū i ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia e hana i kahi hiʻohiʻona o ke ʻano o ka nānā ʻana o nā mea nānā hawewe ʻumekaumaha ma luna o ka lewa i kā mākou galaxy. Ua wānana ʻia e Einstein nā hawewe ʻumekaumaha, ʻo ia hoʻi nā haʻalulu i ka wā ākea ma kāna kumumanaʻo o ka pilina maʻamau. He mau hoʻololi kēia mau nalu i ke kahua umekaumaha e holo ana me ka māmā o ka māmā. ʻOiai ʻaʻole hiki ke ʻike iā mākou, ua ʻike ʻia lākou no ka manawa mua ma 2015 e ka LIGO interferometer observatory.

Ma mua o kēia makahiki, ua paʻi ka consortium of gravitational wave collaborations i ka ʻikepili e hōʻike ikaika ana i ke ʻano o ka hawewe ʻumekaumaha, a i ʻole ka ʻōhumu mau o nā nalu ʻumekaumaha e komo i ke ao holoʻokoʻa. Ua like kēia kāʻei kua me ka ʻili o ka moana umekaumaha, ʻaʻole like me nā nalu kikoʻī i ʻike ʻia e LIGO.

Hoʻohana ka ʻike i hana ʻia e ka poʻe astronomers i ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia mai nā kumu like ʻole, e like me nā hui ʻeleʻele stellar-mass black hole, neutron star mergers, a me nā hui ʻana o nā hōkū neutron a me nā lua ʻeleʻele. Hōʻike ia i nā kiko ʻālohilohi e hōʻike i nā hōʻailona nalu gravity ikaika, me nā kiko'ālohilohi e hōʻike ana i nā wahi me nā alapine kiʻekiʻe. Aia pū i ka hiʻohiʻona kahi pakuhi hoʻokomo e hōʻike ana i ka ikaika o ka hōʻailona hawewe umekaumaha, ka pinepine, a me ka palena o ka mission Laser Interferometer Space Antenna (LISA), kahi mākaʻikaʻi nalu gravity i hoʻolālā ʻia.

I kēia manawa, ʻaʻohe mea nānā hawewe ʻumekaumaha e pili ana i ka lewa, akā manaʻo ʻia ka hoʻomaka ʻana o LISA i ka makahiki 2037. ʻO LISA, nona ʻekolu mokulele i loko o kahi hoʻolālā triangular e hoʻopuni ana i ka Lā, hiki ke ʻike i nā nalu umekaumaha ma nā alapine haʻahaʻa loa no ka honua. nā mea ʻike maka. Me ka pau ʻana o ka loiloi kūpono, ʻo LISA kahi ʻanuʻu kokoke i ka lilo ʻana i mea maoli.

ʻO ka wā e hiki mai ana o ka ʻepekema ma ka lewa ke ʻike maikaʻi ʻia, me ka hoʻomohala ʻana o nā mea nānā i ka lewa e like me LISA me nā misionari ʻē aʻe e like me ka Habitable Worlds Observatory. Makemake nui nā kānaka ʻepekema e ʻimi i ke ao holoʻokoʻa i kēlā me kēia nalu, me nā nalu gravity i wānana ʻia e Einstein.

Sources:

- ʻO ka ʻatikala kumu i kapa ʻia ʻo "Visualizing the Gravitational Universe—Using Synthetic Gravitational Skies" (https://scitechdaily.com/visualizing-the-gravitational-universe-using-synthetic-gravitational-skies/)

– LISA (https://lisa.nasa.gov/)

– LIGO (https://www.ligo.org/)

– Ka pilina maʻamau (https://www.space.com/17661-theory-general-relativity.html)