ʻO ka hoʻāʻo ʻana: nā holomua i ka hoʻolālā ʻana o ka Module Station Station

Ua hana ʻo Sierra Space, kahi hui ma Colorado, i kahi hoʻāʻo pahū, me ka noʻonoʻo ʻana i kahi hoʻolālā hou no kahi module inflatable e hoʻohana ʻia no kahi mea kū i ka International Space Station (ISS). He mea koʻikoʻi ka hoʻāʻo ʻana e hoʻāʻo i nā palena o ka hoʻolālā ʻana o ka module ma mua o ka lele ʻana i ka lewa. ʻO ka module, i hana pū ʻia me ka hui Delaware-based ILC Dover, hoʻohana i nā lole humuhumu a i ulana ʻia, ʻo ia hoʻi ʻo Vectran, e lilo i mea ʻoʻoleʻa ke hoʻonui ʻia.

Manaʻo ʻo Sierra Space e loaʻa ka module, i kapa ʻia ʻo LIFE (Large Integrated Flexible Environment), i hoʻomākaukau ʻia e 2030 no ke kahua kikowaena Orbital Reef, kahi papahana i alakaʻi ʻia e Jeff Bezos 'Blue Origin a kālā ʻia e NASA. Hoʻohui hou, hoʻolālā ʻo Sierra e hoʻolako i kahi moku i kapa ʻia ʻo Dream Chaser, hiki ke lawe i nā ukana a me nā luina, e kākoʻo i ke kahua mokulele. Ua hōʻike ʻia nā hopena hōʻike hoʻāʻo hou he 33% ma luna o ka maʻamau hōʻoia no kahi module piha piha, e hōʻailona ana i kahi hoʻomaikaʻi nui ma mua o nā hoʻolālā mua.

ʻO ka hoʻāʻo pahū kekahi o nā hoʻokolohua i hana ʻia e Sierra Space ma kā lākou LIFE prototypes. Ma waho aʻe o nā hōʻike hoʻāʻo, ua hana ʻia nā hoʻāʻo creep, e waiho ana i nā modula i nā manawa lōʻihi o nā koʻikoʻi kiʻekiʻe ma mua o ka maʻamau. Ua hana ʻia kēia mau hoʻāʻo āpau ma NASA's Marshall Space Flight Center a he mea koʻikoʻi i ka holomua ʻana i ka hoʻolālā ʻana o ka module.

ʻO NASA, e ʻike ana i ka pono o nā kikowaena kikowaena e hiki mai ana e hoʻololi i ka ISS, ke kākoʻo kālā nei i ka hoʻomohala ʻana i nā hale ʻoihana. Ua hoʻopaʻa pū ʻo Axiom Space, kahi hui ʻē aʻe ma Houston, i kahi ʻaelike e hana i kāna mau kikowaena kikowaena kikowaena, e hoʻopili ʻia i ka ISS e hoʻomaka ana i ka makahiki 2026.

I mea e hōʻemi ai i ka loaʻa ʻana o ka noiʻi ma waena o ka ISS a me nā kikowaena kikowaena hou, ke hana ikaika nei ʻo NASA i kahi hoʻolālā hoʻololi ʻelua makahiki. Ua hoʻopuka ka White House Office of Science and Technology Policy i kahi hoʻolālā me nā ʻanuʻu i manaʻo ʻia no kēia hoʻololi, me ka manaʻo e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana o ka noiʻi ʻepekema koʻikoʻi ma ka lewa.

ʻO ka hoʻāʻo ʻana i hana ʻia e Sierra Space e hōʻike ana i kahi holomua nui i ka hoʻolālā module station space. Me ka hoʻomau ʻana o nā ʻoihana e like me Sierra Space a me Axiom Space, ʻoi aku ka maikaʻi o ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ākea a me ka noiʻi ʻepekema i ka lewa.

