Hoʻomanaʻo Bacterial: Pehea e hoʻohana ai nā Microbes i ka hao e hoʻolilo i nā hoʻolālā

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ma Ke Kulanui o Texas ma Austin i kahi ʻike hoihoi: hiki i ka bacteria ke hana i nā hoʻomanaʻo, e like me ka hiki i ke kanaka, e hoʻāla i nā ʻano kikoʻī. Hiki ke hāʻawi ʻia kēia mau hoʻomanaʻo i nā hanauna a hoʻokani i kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana i nā maʻi pōʻino a me ka hoʻomohala ʻana o ke kūʻē antibiotic.

Ma kahi noiʻi i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences, ua nānā pono nā mea noiʻi i ka bacteria E. coli a me kā lākou hoʻohana ʻana i nā pae hao e mālama i ka ʻike. Ua ʻike lākou he ʻoi aku ka maikaʻi o nā cell bacteria me nā haʻahaʻa haʻahaʻa o ka hao i ka hoʻoulu ʻana, ʻoiai ʻo ka bacteria i hana i nā biofilms he kiʻekiʻe o ka hao. ʻO ka poʻe me nā pae hao kaulike i hōʻike ʻia i ka hoʻomanawanui antibiotic. Ua hoʻomau kēia mau "hoʻomanaʻo hao" no nā hanauna ʻehā ma mua o ka nalowale ʻana e ka hiku o ka hanauna.

ʻOiai ʻaʻohe lolo a me nā ʻōnaehana nerve, hiki iā lākou ke hōʻiliʻili i ka ʻike mai ko lākou kaiapuni a mālama iā ia no ka hoʻohana ʻana i ka wā e hiki mai ana. Ua wehewehe ʻo Souvik Bhattacharyya, ke alakaʻi kumu o ke aʻo ʻana, hiki i ka bacteria ke pōmaikaʻi mai ka loaʻa koke ʻana o ka ʻike i mālama ʻia inā ʻike pinepine lākou i kahi kaiapuni.

ʻO ka hao, ʻo ia kekahi o nā mea nui loa ma ka Honua, he hana koʻikoʻi ia i nā kaʻina kelepona. Manaʻo ka poʻe noiʻi i ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻoulu i nā hoʻomanaʻo bacteria e hana i ka neʻe wikiwiki o ka neʻe ʻana, ʻoiai nā pae hao kiʻekiʻe e hōʻike i kahi kaiapuni kūpono no ka hana ʻana i kahi biofilm.

ʻO kēia ʻike o ka hoʻomanaʻo bacteria e wehe i nā mea hou no ka pale ʻana a me ka hakakā ʻana i nā maʻi bacterial. Ma ka huli ʻana i nā pae hao, he mea nui i ka virulence, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau e hoʻopau i nā hoʻolālā bacteria a hoʻolilo iā lākou i mea maʻalahi i ka mālama ʻana.

I ka hopena, hōʻike kēia haʻawina i ka mana hoihoi o ka bacteria e mālama a hoʻoili i nā hoʻomanaʻo i nā hanauna e hiki mai ana. Ma ka wehe ʻana i nā ʻano hana ma hope o ka hana bacterial, ke wehe nei nā ʻepekema i nā hoʻolālā kūpono e hakakā ai i nā maʻi bacterial a hoʻopaʻa i ka pale antibiotic.

NPP

He aha nā mea hoʻomanaʻo bacteria?

ʻO nā hoʻomanaʻo bacteria ka ʻike i mālama ʻia e hiki ai i ka bacteria ke komo a hoʻohana no ka hoʻāla ʻana i nā ʻano kikoʻī e pane ai i nā hoʻoulu ʻana o ke kaiapuni.

Pehea e mālama ai ka bacteria i nā mea hoʻomanaʻo?

E mālama ka bacteria i nā mea hoʻomanaʻo ma o ka hoʻohana ʻana i nā mea kemika maʻamau, e like me ka hao, e hoʻopili a hāʻawi i ka ʻike i kā lākou poʻe mamo i nā hanauna ma hope.

He aha ke kuleana o ka hao i ka hoʻomanaʻo bacteria?

ʻO nā pae hao i loko o nā cell bacteria e hana ma ke ʻano he kumu nui i ka mālama ʻana a me ke komo ʻana i nā hoʻomanaʻo. ʻOi aku ka maikaʻi o nā pūpū bacteria me nā pae hao haʻahaʻa i ka hoʻoulu ʻana, aʻo ka poʻe me nā pae hao kiʻekiʻe e hana i nā biofilms. Hoʻopili ʻia nā pae hao kaulike me ka hoʻomanawanui antibiotic.

Pehea e pōmaikaʻi ai ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻomanaʻo bacteria?

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻomanaʻo bacteria e wehe i nā hiki no ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau i manaʻo ʻia e hoʻopau i nā hoʻolālā bacterial a me ka hakakā ʻana i nā maʻi. Ma ka hana ʻana i nā pae hao, hiki i nā mea noiʻi ke hana i ka maʻi bacteria i maʻalahi i ka mālama ʻana.