ʻImi hou ka haʻawina hou i ka hiki ke hoʻomanaʻo o ka bacteria a me kona hopena i ka pale ʻana i ka lāʻau antibiotic

Ua ʻike ʻia kahi haʻawina hoʻāʻo ʻana e ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui o Texas ma Austin i kahi ʻano hoihoi o ka ʻano bacteria: ka loaʻa ʻana o nā "hoʻomanaʻo" e hoʻoikaika nui i kā lākou hoʻolālā, me ko lākou hiki ke pale aku i nā lāʻau antibiotic a hoʻokumu i nā pūʻulu bacteria. Hāʻawi kēia ʻike i nā ʻike hou i ka hakakā ʻana i nā maʻi pōʻino, ʻoi aku ka nui o nā mea i hoʻokumu ʻia e nā maʻi kūʻokoʻa antibiotic.

Kūlike ʻole i ka hoʻomanaʻo kanaka, ʻoi aku ka hana o nā hoʻomanaʻo bacteria e like me ka mālama ʻana i ka ʻike ma nā kamepiula. Ua ʻike ka hui noiʻi e hoʻohana ana ka bacteria E. coli i nā pae hao ma ke ʻano he hana no ka mālama ʻana i ka ʻike e pili ana i ko lākou kaiapuni a me nā ʻano. Hiki ke ho'āla ʻia kēia mau hoʻomanaʻo a hāʻawi ʻia i nā hanauna ma hope mai i ka pane ʻana i nā mea hoʻoikaika kikoʻī.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Souvik Bhattacharyya, he hoa hana hoʻonāukiuki ma ke Keʻena ʻo Molecular Biosciences, wehewehe ʻo nā ʻano like ʻole o nā pae hao i loko o nā cell bacteria e pili kokoke ana i nā ʻano ʻano hana like ʻole. Ua hōʻike ʻia nā maʻi maʻi me nā pae hao haʻahaʻa i hoʻonui ʻia, ʻoiai ʻo ka poʻe e hana ana i nā biofilms—moena paʻa paʻa ma luna o ka ʻili-i hōʻike i nā pae hao kiʻekiʻe. ʻO ka mea kupaianaha, ua mau kēia mau "hoʻomanaʻo hao" a hiki i ʻehā mau hanauna ma mua o ka nalo ʻana i ka hiku.

ʻOi aku ka manaʻo o kēia ʻike ma mua o ka ʻimi ʻepekema. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻohana ʻana i kēia mau mea hoʻomanaʻo bacteria i hao he mea koʻikoʻi koʻikoʻi no nā noi olakino a me ke kaiapuni. Ua ʻōlelo ʻo Bhattacharyya e lilo nā pae hao ma ke ʻano he kumu kūpono no nā lāʻau lapaʻau, no ka mea, he hana koʻikoʻi ka hao i ka virulence o nā maʻi bacterial. Ma ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā hou e hoʻokaʻawale a hoʻohuli i kēia mau hoʻomanaʻo, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻololi i ka pale ʻana a me ka mālama ʻana i nā maʻi bacterial, ʻo ia hoʻi nā mea e pili ana i nā maʻi antibiotic.

Eia kekahi, hoʻomālamalama kēia noiʻi i ka pilina hohonu ma waena o ka hao a me ka ulu ʻana o ke ola ma ka Honua. Ua ʻike ʻo Bhattacharyya he mea nui ka hao i ka hoʻomaka ʻana o ke ola kelepona a he mea koʻikoʻi ia no nā kaʻina hana kelepona. Ma ka wehe ʻana i ke kuleana koʻikoʻi i pāʻani ʻia e ka hao i ka ʻano bacteria a me ka pōʻaiapili ākea o ke ola, loaʻa i nā ʻepekema ka ʻike hohonu o ke koʻikoʻi o kēia ʻike.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻo ka noiʻi ʻana o ke Kulanui o Texas ma Austin he mea koʻikoʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻano bacterial. Ma ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o nā hoʻomanaʻo bacteria a me ko lākou pilina me ka hao, ua hoʻomākaukau nā ʻepekema i ke ala no nā ala hou e hakakā ai i nā maʻi bacterial a hoʻoponopono i ka hopohopo e ulu nei o ka pale ʻana i ka antibiotic.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha nā hoʻomanaʻo bacteria?

A: E pili ana nā hoʻomanaʻo bacteria i ka hiki i ka bacteria ke mālama a hāʻawi i ka ʻike e pili ana i ko lākou kaiapuni a me nā ʻano i nā hanauna ma hope.

Nīnau: Pehea e hana ai ka bacteria i nā hoʻomanaʻo?

A: I loko o kēia haʻawina, ua ʻike nā mea noiʻi e hoʻohana ka bacteria, ʻo ia hoʻi ka bacteria E. coli, i nā pae hao ma ke ʻano he hana e mālama ai i ka ʻike. Hoʻopili ʻia nā ʻokoʻa o ka pae hao i loko o nā pūnaewele bacteria me nā ʻano hana like ʻole.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka hao no ka bacteria?

A: He kuleana koʻikoʻi nā pae hao i ka hana bacteria a me ka virulence. Hōʻike nā huakini me nā pae hao haʻahaʻa i ka hiki ke hoʻonui ʻia, aʻo ka poʻe me nā pae hao kiʻekiʻe e hana i nā biofilms.

Nīnau: He aha nā hopena o kēia ʻike?

A: He hopena koʻikoʻi kēia ʻike no nā noi olakino a me ke kaiapuni. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka hoʻomanaʻo ʻana i nā hua bacteria i hoʻokumu ʻia i ka hao hiki ke alakaʻi i nā hoʻolālā hou e pale a pale aku i nā maʻi bacterial, ʻoi aku ka nui o nā mea e pili ana i nā maʻi kūʻē antibiotic.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka evolutionary o ka hao i ka hana bacteria?

A: Ua hoʻohana ʻia ka hao e ke ola kelepona mua no nā kaʻina hana like ʻole a hoʻomau i ke koʻikoʻi i ke kumu a me ka ulu ʻana o ke ola ma ka Honua. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina ma waena o ka hao a me ka hoʻomanaʻo bacteria e hāʻawi i nā ʻike i ka pōʻaiapili ākea o ka ulu ʻana o ke ola.