Hoʻohana ʻia ke ʻano hou i ka maʻi bacteria e unuhi i nā ʻeleʻele Rare-Earth no nā ʻenehana ʻenehana maʻemaʻe

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema ma ke Kulanui ʻo Cornell i kahi ala hou e unuhi a hoʻohana i ka hua bacteria i kapa ʻia ʻo Shewanella oneidensis mai Oneida Lake ma ka mokuʻāina ʻo New York. He pilina ko kēia maʻi bacteria no nā ʻano mea like ʻole-earth, e like me nā lanthanides, he mea nui ia no nā ʻenehana ikehu maʻemaʻe a hou. ʻO ke ʻano, i kapa ʻia ʻo biosorption, e ʻae i ka bacteria e hoʻoponopono i nā metala o ka honua ma kahi ʻano ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni i hoʻohālikelike ʻia i nā ʻano o ka unuhi ʻana. ʻAʻole koi ʻo Biosorption i ka hoʻohana ʻana i nā kemika koʻikoʻi, he mau carcinogenic a pōʻino i ke kaiapuni.

Wahi a Buz Barstow, he polopeka o ka ʻenekinia olaola a me ke kaiapuni ma Cornell a me ka mea noiʻi alakaʻi ma ka papahana, hiki i kēia ʻenehana hou ke hana i kahi kaʻina scalable a me ke kaiapuni no ka hoʻokaʻawale ʻana i nā lanthanides pākahi. Hiki ke hoʻohana ʻia i nā ʻāina holomua me nā hoʻoponopono kūlohelohe koʻikoʻi, e pale ana i ka hoʻopuka ʻana i nā pilikia kūlohelohe i nā ʻāina liʻiliʻi. ʻO ke ʻano o ka hoʻoheheʻe ʻana i kēia manawa e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻoheheʻe organik i carcinogenic a hōʻino i ke kaiapuni. Pono ia i ka nui o nā extractants a me nā kaʻina hoʻokaʻawale lōʻihi, e alakaʻi ana i nā pilikia leakage.

Hāʻawi kēia noiʻi i ka ulu ʻana o nā ala olaola i ka unuhi ʻana o ka ʻeleu honua. ʻO nā mea noiʻi ʻē aʻe, e like me Joey Cotruvo ma Penn State a me Cecilia Martinez-Gomez ma UC Berkeley, ke hana pū nei hoʻi i nā bio-approaches i ka hoʻokaʻawale ʻana. Eia nō naʻe, hāʻawi ka biosorption i kekahi mau pono, e like me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka maʻalahi o ka wehe ʻana i nā mea o ka honua laha ʻole mai ka mea hoʻoheheʻe ʻana, e lilo ia i mea wikiwiki a ʻoi aku ka scalable. Hoʻopau pū ka Biosorption i ka pono no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, no ka mea, pono ia i ka biomass, hiki ke ulu maʻalahi me ka ʻole o nā hana hoʻomaʻemaʻe hou.

Manaʻo nā mea noiʻi i nā noi kālepa no kēia ʻenehana i ka wā e hiki mai ana. ʻO kahi hui i kapa ʻia ʻo Reegen, i hoʻokumu ʻia e nā mea noiʻi i komo i ka papahana, manaʻo e kūʻai aku i kēia ʻenehana me nā ʻano hana ʻē aʻe no ka ʻenekinia microbes e unuhi i nā mea o ka honua. Hāʻawi kēia hoʻomohala ʻana i kahi koho ʻoi aku ka hoʻomau a me ka maikaʻi i ka noho aliʻi ʻana o Kina i kēia manawa i ka hana ʻana i nā metala laha ʻole, kahi i hopena i nā pilikia wai a me ka lepo.

Puna: Ke Kulanui ʻo Cornell, Yale School of the Environment