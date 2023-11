Hōʻike ka ʻimi noiʻi hou i ka manaʻo mua o ke kino a me ka lewa o nā pēpē

By

Ua ʻike ʻia kahi haʻawina haʻahaʻa honua i mālama ʻia e ke Kulanui o Birmingham e loaʻa i nā pēpē ʻōpio ʻehā mahina ka hiki ke ʻike i ko lākou kino e pili ana i ke ākea a puni lākou. ʻO ka noiʻi, i paʻi ʻia i kēia lā ma Scientific Reports, hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻike pilikino i nā pēpē.

I loko o ke aʻo ʻana, ua hōʻike nā poʻe loea mai ka Birmingham BabyLab i nā pēpē i kahi pōpō e neʻe ana ma kahi pale e hoʻokokoke a neʻe paha mai o lākou. I ka hoʻokokoke ʻana o ka pōleʻa i nā pēpē ma ka pale, ua hoʻokau ʻia lākou i kahi haʻalulu maʻemaʻe (i kapa ʻia ʻo ka 'pā') ma ko lākou mau lima, ʻoiai ke nānā ʻia kā lākou hana lolo. Ua mālama ʻia ka ʻikepili ma Goldsmiths, University of London.

Hōʻike nā ʻike mai ka wā ʻehā mahina, hōʻike nā pēpē i ka hana lolo kiʻekiʻe ma ka ʻāpana somatosensory (tactile) i ka wā e hoʻopā ai kekahi mea e neʻe ana iā lākou. Hōʻike kēia ma mua o ko lākou aʻo ʻana i ka loaʻa ʻana i nā mea, ua hoʻopaʻa ʻia nā lolo o nā pēpē e hoʻokumu i nā pilina ma waena o nā mea hoʻoulu ʻike a me nā manaʻo tactile, e hiki ai iā lākou ke hoʻomaopopo i kā lākou kamaʻilio ʻana me nā wahi a puni. ʻIke pinepine ʻia kēia ʻano he peripersonal space.

Ua wehewehe ʻo Kauka Giulia Orioli, ka mea noiʻi alakaʻi mai ke Kulanui o Birmingham, "Ke hōʻike nei kā mākou noiʻi ʻana i ka wā kamaliʻi, loaʻa i nā pēpē ka mana maoli e ʻike a hoʻomaopopo i ko lākou noho kino ʻana i loko o ke ākea a puni lākou. Ma ke ʻano he poʻe mākua, hoʻohana mākou i nā manaʻo he nui e ʻike i ko mākou wahi i ka lewa a wānana i kā mākou pilina me nā mea. ʻO ka loaʻa ʻana o ka hōʻike ʻana o nā pēpē i kēia mau mākaukau i ka wā mua e hāpai i nā nīnau hoihoi e pili ana i ka nui o ka aʻo ʻia ʻana o kēia mau mākau.

Ua ʻimi pū ka haʻawina i ke ʻano o ka hana ʻana o nā pēpē ʻōpio, ma kahi o ʻewalu mau mahina, i nā pā i manaʻo ʻole ʻia. I ka wā i hoʻopā mua ʻia ai ka neʻe ʻana o ka pōleʻa mai o lākou ma ka pale, ua hōʻike ʻia ka hana lolo o nā pēpē i nā hōʻailona o ka pīhoihoi. Ua ʻōlelo ʻo Polofesa Andrew Bremner, he loea i ka Developmental Psychology, "ʻO kēia ʻike ʻana i nā pane haʻalulu i nā pēpē ʻelemakule e hōʻike ana he mea i manaʻo ʻole ʻia ka paʻi ʻana ma muli o ka ʻike maka o ka neʻe ʻana o ka mea. Hōʻike ia i ka holomua ʻana o nā pēpē i ko lākou makahiki mua, loaʻa i ko lākou lolo e ulu ana ka ʻike maʻalahi o ko lākou ola kino i loko o ko lākou puni.

Ma nā noiʻi hou aʻe, hoʻolālā nā mea noiʻi e hoʻopili i nā poʻe o nā makahiki like ʻole, me nā poʻe ʻōpio a me nā poʻe ʻōpio. Ma ka nānā ʻana i ka hana o ka lolo i nā pākeke, manaʻo lākou e hoʻomālamalama i ke ala o ka hoʻomohala ʻana i nā mana multisensory o nā pēpē. Eia kekahi, manaʻo lākou e ʻike inā ua hōʻike mua nā keiki hou i nā hōʻailona mua o kēia mau mana.

Ua hoʻopau ʻo Dr. Orioli ma ka hōʻike ʻana i nā pilikia o ke aʻo ʻana i nā keiki hānau hou akā hōʻike ʻo ia i ka manaʻo maikaʻi e pili ana i nā mea i ʻike ʻia: “ʻO ka hana ʻana me nā keiki hānau hou he mau pilikia kūʻokoʻa ʻoiai lākou e hoʻolilo i ka hapa nui o ko lākou manawa e hiamoe a ʻai ai. Eia nō naʻe, ke holomua nei mākou i ka noiʻi ʻana i kēia pūʻulu makahiki, a he mea hoihoi maoli nō ka ʻike ʻana inā loaʻa i nā pēpē he mau lā liʻiliʻi wale nō ka ʻike o ko lākou kino i loko o ka lewa. Inā pēlā, ke nānā nei paha mākou i ke kumu o ka ʻike kanaka. "

FAQs

Nīnau: He aha ka peripersonal space?

ʻO ka peripersonal space e pili ana i ka wahi e hoʻopuni koke ana i ke kino o ke kanaka, kahi e ʻike ai a pili ai lākou me nā mea.

Nīnau: Ua hānau ʻia nā pēpē me ka ʻike ponoʻī?

ʻOiai ke hoʻomau nei ka hoʻomohala ʻana o ka ʻike pilikino i ka wā kamaliʻi a me ka wā kamaliʻi, hōʻike ka noiʻi e hōʻike nā pēpē i nā hōʻailona mua o ka ʻike iā lākou iho, e like me ka ʻike ʻana i ko lākou noʻonoʻo ponoʻī, mai kahi o 18 mau mahina.

Nīnau: Pehea e ana ka poʻe noiʻi i ka hana o ka lolo i nā kamaliʻi?

Hoʻohana maʻamau nā mea noiʻi i nā ʻenehana non-invasive e like me ka electroencephalography (EEG) e ana i ka hana o ka lolo i nā pēpē. Hoʻohana ʻo EEG i nā electrodes i kau ʻia ma ke poʻo e ʻike i nā hōʻailona uila i hana ʻia e ka lolo.