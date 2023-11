Hōʻike ka noiʻi hou i ka hoʻomohala mua ʻana o ka ʻike Spatial i nā pēpē

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Birmingham e loaʻa i nā pēpē ʻōpio ʻehā mahina ke ʻano o ke ʻano o ke ʻano o ko lākou kino me ka lewa a puni. Hōʻike ʻia kēia ʻike haʻahaʻa i ka hoʻomohala mua ʻana o ka ʻike pilikino i nā pēpē.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma Scientific Reports, pili i ka hōʻike ʻana i nā pēpē i kahi pōpō e neʻe ana ma kahi pale e hoʻokokoke a neʻe paha mai o lākou. I ka manawa like, loaʻa i nā pēpē kahi paʻi mālie ma ko lākou mau lima i ka nānā ʻana i kā lākou hana lolo me ka pāpale EEG. Ua mālama ʻia ka hōʻiliʻili ʻikepili no ke aʻo ʻana ma Goldsmiths, University of London.

Ma ka nānā ʻana i ka hana o ka lolo o nā pēpē, ua ʻike nā mea noiʻi ʻoiai i nā mahina ʻehā wale nō, hōʻike nā pēpē i ke kiʻekiʻe o ka somatosensory (tactile) hana lolo i ka wā e paʻi ʻia ai kahi mea e neʻe ana iā lākou. Hōʻike kēia mai ka wā liʻiliʻi, hiki i nā pēpē ke ʻike a hoʻomaopopo i ka pilina spatial ma waena o lākou a me nā mea i ko lākou kaiapuni. Ua kapa ʻia kēia ʻano he wahi peripersonal.

ʻO ka mea noiʻi alakaʻi ʻo Dr. Giulia Orioli, he hoa noiʻi ma Psychology ma ke Kulanui o Birmingham, i hōʻike i kēia mau ʻike e hoʻohālikelike i ka manaʻo e aʻo wale ʻia kēia mau mākaukau a hōʻike i ka hiki ke lilo i loko o ke kanaka. Ua ʻōlelo hou ʻo ia, "ʻO kēia hoʻomohala mua ʻana o ka ʻike spatial i nā pēpē e hāpai i nā nīnau hoihoi e pili ana i ke kumu a me ke ʻano o ka ʻike kanaka."

Eia kekahi, ua ʻimi ka noiʻi ʻana i ka hopena o nā pā i manaʻo ʻole ʻia i nā pēpē kahiko, ʻo ia hoʻi ka poʻe ʻewalu mau makahiki. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka wā ma mua o ka paʻi ʻana i ko lākou lima e ka pōleʻa ma ka pale e neʻe ana mai o lākou aku, ua hōʻike nā pēpē i nā hōʻailona o ka pīhoihoi i kā lākou hana lolo. Hōʻike kēia i ka holomua ʻana o nā pēpē i ko lākou makahiki mua o ke ola, ʻoi aku ka maʻalahi o ko lākou ʻike i ke kūlana o ko lākou kino ma ke ākea.

ʻO ka pae aʻe o ka noiʻi e manaʻo e hoʻokomo i nā poʻe ʻōpio a ʻoi aku hoʻi ma mua o ka poʻe i loko o ka haʻawina o kēia manawa. Hiki i nā ʻike i loaʻa mai ke aʻo ʻana i ka hana lolo makua ke hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i ke ala hoʻomohala o nā pēpē. Eia kekahi, makemake nui nā mea noiʻi e noiʻi inā loaʻa nā hōʻailona mua o kēia mau mana "multisensory" i nā pēpē hānau hou.

Ua hoʻopau ʻo Kauka Orioli ma ka ʻae ʻana i nā pilikia o ka hana ʻana me nā keiki hānau hou akā ua hōʻike ʻo ia i ka hauʻoli e pili ana i ka hiki ke aʻo i nā kamaliʻi ʻōpio a e noiʻi inā loaʻa nā kumu o ka ʻike kikoʻī i nā neonates. ʻO ka wehe ʻana i kēia mau hanana mua i nā pēpē hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ko mākou ʻike i ka ʻike kanaka.

Nīnau: He aha ka mea i hōʻike ʻia e ka haʻawina mai ke Kulanui o Birmingham?

A: Ua hōʻike ʻia ka haʻawina e loaʻa i nā pēpē ʻehā mahina ke ʻike i ke ʻano o ko lākou kino e launa pū me nā wahi a puni lākou.

Nīnau: Pehea i hana ʻia ai ka haʻawina?

A: ʻO ka haʻawina e pili ana i ka hōʻike ʻana i nā pēpē i ka pōpō e neʻe ana ma ka pale a ʻo ka hāʻawi ʻana i kahi paʻi mālie i ko lākou mau lima. Ua nānā ʻia ka hana o ka lolo me ka pāpale EEG.

Nīnau: He aha ka peripersonal space?

A: ʻO ka peripersonal space e pili ana i ka ʻike o ke kanaka i ke ākea e hoʻopuni koke ana i ko lākou kino.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike ʻia e ka haʻawina e pili ana i nā pēpē ʻelemakule?

A: Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo nā pēpē ʻōpio, i ʻewalu mau mahina, hōʻike i nā hōʻailona o ka pīhoihoi i ka wā i hoʻopā ʻia ai ko lākou lima ma mua o ka neʻe ʻana o ka pōleʻa mai o lākou ma ka pale.

Nīnau: He aha nā hana e hiki mai ana no ka poʻe noiʻi?

A: Hoʻolālā ka poʻe noiʻi e hoʻokomo i nā poʻe ʻōpio a me nā poʻe ʻōpio i nā haʻawina e hiki mai ana a e noiʻi inā hōʻike nā pēpē hānau hou i nā hōʻailona mua o kēia mau "multisensory".