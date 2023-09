Nānā Haʻawina Hou i nā hopena o ka unuhi ʻana o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana ma luna o nā Frogs Spotted Frogs Columbia

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e kahi haumāna kumu o ke Kulanui o British Columbia, ʻo Megan Winand, ke manaʻo nei e hoʻomālamalama i ka hopena o ka unuhi ʻana i nā rana i ʻike ʻia ma Columbia. ʻO ka unuhi hoʻohaʻahaʻa e pili ana i ka neʻe ʻana o nā holoholona mai kekahi wahi a i kekahi ma ke ʻano he hoʻoikaika mālama i ka wā o ke kūkulu ʻana a i ʻole nā ​​​​hana hoʻomohala. ʻOiai ua maʻa mau ka unuhi ʻana ma British Columbia mai ka papahana Sea to Sky, ua aʻo liʻiliʻi ʻia kona hopena.

Manaʻo ʻia nā rana kikoo Columbia he "mea hōʻike" koʻikoʻi no ka mea hiki iā lākou ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke olakino o nā kaiaola. Wehewehe mai ʻo Winand, “Inā ʻaʻole maikaʻi ka rana, no ka mea, lawe ʻo ia i nā mea haumia mai ka lewa a i ʻole ka ʻāina pulu ponoʻī, no ka maikaʻi ʻole o ka kaiaola.” Eia kekahi, he koʻikoʻi ko kēia mau rana ma ka pūnaewele meaʻai, e lawelawe ana ma ke ʻano he pio a he mea ʻaihue.

ʻO ka haʻawina i alakaʻi ʻia e Winand e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana i nā rana ʻike ʻia ʻo Columbia ma ka Wetland Mayook kokoke i Cranbrook, British Columbia. Ua māhele ʻia nā rana i ʻekolu pūʻulu: waiho ʻia kekahi hui ma ko lākou wahi noho mua ma ke ʻano he pūʻulu hoʻomalu, neʻe ʻia kekahi pūʻulu ma kahi mamao ma kahi o hoʻokahi kilomita, a ua hoʻoneʻe ʻia ka hui hope ma kahi mamao loa ma kahi o ʻelima mau kilomita. I ka wā o ka pūnāwai a me ke kauwela, ua nānā ʻia nā rana me ka hoʻohana ʻana i nā lekiō a me nā hōʻailona transponder.

Ke nānā ʻia nei nā ʻike o ka noiʻi ʻana, akā ke manaʻo nei ʻo Winand e kōkua kāna noiʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka maikaʻi o ka translocation mitigation a me kona hopena i ke ola a me ka neʻe ʻana o nā ʻano. ʻO kēia haʻawina he ʻāpana o kahi hoʻoikaika ʻelua makahiki i hana pū ʻia me Ducks Unlimited Canada a me ka BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship.

Hiki i nā hopena o kēia noiʻi ke loaʻa nā hopena no ka hoʻōla ʻana i ka wā e hiki mai ana a hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hopena o ka unuhi ʻana i nā ʻano holoholona hihiu. He ʻanuʻu koʻikoʻi ia i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena a me ka maikaʻi o kēia hana, ʻaʻole naʻe i aʻo ʻia.

Title: Nānā Haʻawina Hou i nā hopena o ka unuhi ʻana o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana ma luna o nā Frogs Spotted Frogs Columbia

Puna: Ke Kulanui o British Columbia

Wehewehe ʻana o ka “translocation mitigation”: ʻO ka neʻe ʻana o nā holoholona mai kekahi wahi a i kekahi o ka waiwai like a ʻoi aku paha ma ke ʻano he ʻāpana o ka hoʻoikaika mālama.

Wehewehe o “nā ʻano hōʻailona”: He ʻano i hiki ke hāʻawi i ka ʻike e pili ana i ke olakino a me ke kūlana o kahi kaiaola.

