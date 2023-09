ʻO ka ʻimi ʻana i ka unuhi ʻana i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana a me kāna mau hopena i nā rana ʻike maka ʻia ʻo Columbia

Ua hoʻomaka ʻo Megan Winand, ka haumāna kumu o ke Kulanui o British Columbia, i kahi noiʻi haʻahaʻa no ka loiloi ʻana i ka hopena o ka unuhi ʻana i nā rana ʻike ʻia ma Columbia. ʻO ka hoʻoneʻe ʻana i nā holoholona mai kekahi wahi a i kekahi, me ka manaʻo e mālama i ko lākou heluna kanaka i ka wā o ke kūkulu ʻana a i ʻole nā ​​​​hana hoʻomohala. ʻOiai ua loaʻa ka manaʻo o ka unuhi ʻana i ka mitigation i nā makahiki i hala iho nei, ʻaʻole ʻike nui ʻia kona hopena a me nā hopena lōʻihi.

He ʻano hōʻailona koʻikoʻi nā rana ʻike ʻia ʻo Columbia, e hōʻike ana i ke olakino o ko lākou kaiaola. Ma ke ʻano he biocontrol, kōkua lākou i ka hoʻoponopono ʻana i ka heluna o nā pepeke a hāʻawi i kahi kumu meaʻai no nā holoholona ʻē aʻe. Eia nō naʻe, ʻo ko lākou ʻike ʻana i nā mea pili i ke kaiapuni e hoʻopilikia iā lākou i ka luku a me ka haumia.

No ka noiʻi ʻana i nā hopena o ka unuhi ʻana, ua hoʻohana ʻo Winand i nā lekiō a me nā hōʻailona transponder i hoʻopili ʻia i nā rana. Ua like kēia mau hōʻailona me nā microchips i hoʻohana ʻia i nā holoholona a hiki i nā mea noiʻi ke nānā i ka neʻe ʻana o nā rana. Ua māhele ʻia nā rana i ʻekolu mau pūʻulu - he pūʻulu hoʻomalu i mālama ʻia i ko lākou wahi noho mua, neʻe kahi pūʻulu ma kahi mamao ma kahi o hoʻokahi kilomita, a neʻe kahi hui i kahi mamao loa ma kahi o ʻelima mau kilomita.

I loko o kekahi mau mahina, ua kākau ʻo Winand i ka neʻe ʻana o nā rana a ana i ko lākou kaumaha a me ka nui. ʻO ka papahana noiʻi, i hana pū ʻia me Ducks Unlimited Canada a me ka BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship, e manaʻo e hāʻawi i ka ʻike i ke ola a me nā ʻano neʻe o nā rana i unuhi ʻia.

ʻOiai ʻaʻole hiki ke hoʻoholo i nā hopena o ke aʻo ʻana, manaʻolana ʻo Winand e hoʻomālamalama kāna noiʻi i ke kumuhana i noiʻi ʻia ʻo ka unuhi ʻana i ka mitigation. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā hopena pōkole i ke ola a me ka neʻe ʻana, hiki ke nīnau hou ʻia i nā pilikia e like me ka hoʻokūkū waiwai, ka loaʻa ʻana o ka meaʻai, ka lawe ʻana i nā maʻi, a me nā hopena genetic.

Pono nā noiʻi hou aʻe no ka loiloi piha ʻana i ka pono a me nā hopena kūpono o ka unuhi hoʻemi. Me ka hoʻonui ʻana i nā hana hoʻomohala a me nā hana kūkulu e hoʻopili ana i nā wahi noho amphibian, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i nā hopena lōʻihi o ka unuhi ʻana he mea koʻikoʻi ia no nā hana mālama pono.

