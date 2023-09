ʻO nā hopena o ka unuhi ʻana i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā rana ʻike ʻia ʻo Columbia

Ke alakaʻi nei ʻo Megan Winand ka haumāna kumu o ke Kulanui o British Columbia i kekahi o nā haʻawina mua e pili ana i ka hopena o ka unuhi ʻana i nā holoholona hihiu. ʻO ka hoʻoneʻe ʻana i nā holoholona mai kahi wahi a i kekahi, ma ke ʻano he hana mālama i ka wā o ke kūkulu ʻana a i ʻole nā ​​​​hana hoʻomohala. Ua lilo kēia hana i ka nānā ʻana ma mua o ka 2010 Winter Olympics ma Vancouver a me Whistler, i ka wā i hoʻoneʻe akahele ʻia ai ma luna o 1,000 amphibians, me ka rana wāwae ʻulaʻula, mai kahi kūkulu hale.

He ʻano koʻikoʻi nā rana ʻike ʻia ʻo Columbia, ka mea nui o ka noiʻi ʻana a Winand, no ka mea he hōʻailona lākou i ke olakino kaiaola. He ʻāpana waiwai nō hoʻi lākou o ka pūnaewele meaʻai, e hānai ana i nā ʻano ʻano haʻahaʻa i ka wā e ʻai ʻia ana e nā holoholona ʻē aʻe. Eia naʻe, ʻaʻole i aʻo ʻia ka hopena o ka unuhi ʻana i kēia mau rana a me nā holoholona hihiu ʻē aʻe.

Ke hana ʻia nei ka papahana noiʻi a Winand ma Mayook Wetland kokoke i Cranbrook ma ka hikina hema o BC Ke hoʻohana nei ʻo ia i nā mea hoʻolele lekiō a me nā hōʻailona transponder e nānā i ka neʻe ʻana o nā rana. Ua māhele ʻia nā rana i ʻekolu pūʻulu: waiho ʻia kekahi ma ko lākou wahi noho mua (ka pūʻulu hoʻomalu), neʻe kekahi i kahi mamao pōkole ma kahi o hoʻokahi kilomita, a neʻe kekahi i kahi mamao loa ma kahi o ʻelima mau kilomita. I nā mahina kauwela, ua kākau ʻo Winand i kā lākou neʻe ʻana a ana i ko lākou kaumaha a me ka nui.

ʻO ka papahana, me ka hui pū me Ducks Unlimited Canada a me ka BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship, i hoʻomaka i ʻApelila a pau i ʻAukake. Ke kālailai nei ʻo Winand i ka ʻikepili kahua no ka hoʻoholo ʻana i ke ola a me ka neʻe ʻana o nā rana i unuhi ʻia.

ʻOiai ʻaʻole i loaʻa nā hopena, manaʻolana ʻo Winand e kōkua kāna aʻo ʻana i ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumuhana i noiʻi ʻia ʻo ka hoʻēmi ʻana i ka translocation. Ke pane ʻia nā nīnau kumu e pili ana i ke ola a me ka neʻe ʻana, hiki i nā mea noiʻi ke ʻimi i nā pilikia paʻakikī e like me ka hoʻokūkū waiwai a me ka meaʻai, nā maʻi, a me nā genetics.

ʻO ka holoʻokoʻa, manaʻo kēia noiʻi e hoʻomālamalama i ka maikaʻi a me nā hopena kūpono o ka translocation mitigation i nā rana ʻike ʻia ʻo Columbia a me nā holoholona hihiu ʻē aʻe. Hiki i nā ʻike ke hoʻomaopopo i nā hana hoʻōla e hiki mai ana a kōkua i ka ulu ʻana o ka ʻimi noiʻi e pili ana i kēia kumuhana.

Sources:

- Ka unuhi ʻana: ka hoʻoneʻe ʻana i nā holoholona mai kahi wahi a i kahi noho e hiki mai ana i like a ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ko lākou wahi i hele mai ai.

- Nā ʻano mea hōʻike: nā ʻano ʻano i hōʻailona mua o ke olakino kaiaola.

- Bio control: ka hoʻohana ʻana i nā mea ola e hoʻomalu i nā heluna pest.

– Sea-to-Sky Highway: he alanui ma waena o Vancouver a me Whistler i hoʻomaikaʻi ʻia ma mua o ka 2010 Winter Olympics.

– Nā ʻano mea e hopohopo nui nei: he inoa e hōʻike ana i ka lilo ʻana o kekahi ʻano i ka pōʻino a i ʻole ka hoʻoweliweli ʻia inā ʻoi aku ka ʻino.

- PIT tag: he passive integrated transponder tag, like me ka microchip, hoʻohana ʻia no nā kumu ʻike.

– Ducks Unlimited Canada: he hui mālama mālama ʻia i ka ʻāina wai a me ka mālama manu.

– BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship: he ʻoihana aupuni i kuleana no ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana i nā kumuwaiwai kūlohelohe ma British Columbia.