Ke ʻimi nei i ke kuleana o nā vesicles Extracellular ma ke kamaʻilio neuronal a me ka ʻike ʻana i ka lāʻau lapaʻau

ʻO ka neuroscientist ʻo Kauka Federico Dajas-Bailador, ke poʻo o ka Axon Biology Lab ma ke Kulanui o Nottingham ma UK, aia ma ke poʻo o ka noiʻi ʻana i ka biology axon a me kāna mau hopena no ka ʻike ʻana i ka lāʻau. I loko o kahi ninaninau hou, ua haʻi ʻo Kauka Dajas-Bailador i kona ʻike e pili ana i ka hana o nā RNA liʻiliʻi ʻole coding (sncRNAs) i loko o ka biology axon a me ka hopena kūpono i ko mākou ʻike ʻana i nā maʻi neurological.

ʻO ka biology Axon, ka mea e kālele ana i ka hoʻomohala ʻana a me ka mālama ʻana i nā pilina neuronal, he hana koʻikoʻi i ko mākou ʻike ʻana i ka ʻōnaehana nerve a me ka degeneration pili i ka makahiki. Ke nānā pono nei ka noiʻi a Kauka Dajas-Bailador i ke kuleana o nā sncRNA, e like me nā microRNA, i ka hoʻoponopono ʻana i ka synthesis protein kūloko i nā axons. He kuleana koʻikoʻi kēia mau sncRNA i ka mana spatial-manawa o ka hōʻike ʻana o ke ʻano, ʻoi aku ma nā wahi mamao e like me nā axon terminals.

ʻO kekahi o nā paʻakikī koʻikoʻi i ka biology axon ʻo ia ka pilikia logistical i hoʻokumu ʻia e ka lōʻihi nui o nā axons. Pono e hōʻike ʻia nā polokina ma nā ʻāpana axon, mamao loa mai ke kino o ke kino, e koi ana i ka hoʻoponopono unuhi a me ka hōʻike gene decentralized. ʻO kēia kahi e pāʻani ai nā sncRNA, hoʻoponopono i ka hōʻike gene i nā axons a me ka hoʻopili ʻana i ka hana neuronal holoʻokoʻa.

ʻO ka hui pū ʻana i mea ikaika ma hope o ka noiʻi ʻana a Dr. Dajas-Bailador. ʻO ka hui pū ʻana me nā kikowaena e pili ana i ka noiʻi ʻeha a me nā maʻi neuron motor ua ʻae i ka lab e hoʻohana i ko lākou akamai i ka RNA a me ka hoʻomohala neuron e hoʻoponopono i kēia mau kūlana kikoʻī.

ʻO ka hopena o ka noiʻi ʻana a Kauka Dajas-Bailador i ka axon biology a me sncRNAs e hoʻonui i ka neuroscience a me ka neurology. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka paʻakikī o nā neurons a me ke kuleana o nā axons i kā lākou hana e hāʻawi i nā ala kūpono no ka ʻike ʻana i ka lāʻau. Ma ka huli ʻana i ka hoʻoponopono ʻana i nā transcriptomics i loko o nā axons, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻoikaika i ka hana o ka neuron holoʻokoʻa, e alakaʻi ana i nā ala hoʻololi.

E pili ana i ka hoʻohui ʻana o nā ʻenehana hou e like me AI a me ke aʻo ʻana i ka mīkini, ʻike ʻo Dr. Dajas-Bailador i ko lākou hiki a ʻike iā lākou he mau mea hana waiwai no ka lawelawe ʻana a me ka hoʻoili ʻana i nā ʻikepili nui ma ke kahua o ka neuroscience. ʻOiai ʻaʻole i hoʻopili piha ʻia ʻo AI i kāna noiʻi ponoʻī, ʻike ʻo ia i kona koʻikoʻi i ka ʻimi ʻikepili kūpono a me ka hoʻopili ʻana i ka ʻokoʻa ma waena o ka ʻike bioinformatics a me ka ʻike biological.

Ke nānā nei i ka wā e hiki mai ana, hauʻoli ka lab o Dr. Dajas-Bailador e pili ana i ka ʻimi ʻana i ka hana o nā vesicle extracellular i ke kamaʻilio neuronal. ʻO kēia mau vesicles, e lawe ana i nā sncRNAs a me nā molekala ʻē aʻe, e hāʻawi i kahi ala kūʻokoʻa e aʻo ai pehea e launa pū ai nā neurons a hoʻololi i ko lākou kaiapuni. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau ala kamaʻilio hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no nā kūlana neurological a me ka ʻike ʻana i ka lāʻau.

Pono nā mea noiʻi a me nā haumāna makemake i ka neuroscience a i ʻole nā ​​​​ʻoihana pili e hoʻopaʻa i ko lākou makemake no kā lākou kumuhana i koho ʻia a hoʻomau i ka hoʻolaʻa ʻana i ka wā o ka maopopo ʻole. Manaʻo ʻo Dr. Dajas-Bailador he kī nui ka hoʻomanawanui, a ʻo ka kūleʻa i ka noiʻi hiki ke loaʻa ka uku nui.

Nīnau: He aha ka axon biology?



A: ʻO ka biology Axon ke aʻo ʻana i ke ʻano o ka ulu ʻana o nā neurons, ka polarization, a hoʻokumu a mālama i ka pilina ma o kā lākou axons. He kuleana koʻikoʻi ia i ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻōnaehana nerve a me ka degeneration pili i ka makahiki.

Nīnau: He aha nā RNA liʻiliʻi ʻole-coding (sncRNAs)?



A: ʻO nā RNA liʻiliʻi liʻiliʻi ʻole, a i ʻole sncRNAs, he papa o nā molekala RNA ʻaʻole i hoʻopaʻa inoa no nā protein akā he mau hana hoʻoponopono koʻikoʻi i loko o nā cell. ʻO nā laʻana he microRNAs, ka mea e pāʻani i ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻano gene.

Nīnau: He aha ke kuleana o nā sncRNA i nā axons?



A: ʻO nā SncRNA, ʻoi aku ka microRNAs, hoʻoponopono i ka synthesis protein kūloko i nā axons, e pāʻani ana i kahi kuleana koʻikoʻi i ka mana spatial-manawa o ka hōʻike gene. Hāʻawi lākou i ka hōʻike ʻana i ke ʻano ma nā axon terminals, kahi mamao loa mai ke kino cell neuron.

Nīnau: Pehea e hiki ai i ka hoʻomaopopo ʻana i ka biology axon ke hopena i ka ʻike lāʻau?



A: Ma ka huli ʻana i ka hoʻoponopono ʻana i nā transcriptomics i loko o nā axons, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻoikaika i ka hana o ka neuron holoʻokoʻa. Hāʻawi kēia i nā ala kūpono no ka ʻike ʻana i ka lāʻau lapaʻau a me nā ala lapaʻau transformative no nā maʻi neurological.

Nīnau: Pehea e hoʻohui ʻia ai ʻo AI a me ke aʻo ʻana i ka mīkini i loko o ka noiʻi neuroscience?



A: Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo AI a me ke aʻo ʻana i ka mīkini e mālama a hoʻoponopono i ka ʻikepili nui i ka noiʻi neuroscience. Hiki iā lākou ke kōkua i ka ʻimi ʻikepili kūpono a hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o ka ʻike bioinformatics a me ka ʻike biological.

(Kumu: [University of Nottingham](https://www.nottingham.ac.uk/))