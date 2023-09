Ka Kakaikahi o na Daimana Ahinahina

ʻO nā daimana ʻulaʻula nā pōhaku i makemake nui ʻia ma muli o ko lākou nani a me ka laha. Ua manaʻo ʻia he 3% wale nō ka nui o nā daimana ʻulaʻula.

Hoʻokumu ʻia kēia mau pōhaku nani ma o ke kaʻina hana kūlohelohe e pili ana i ka wela a me ke kaomi hohonu i loko o ka ʻaʻahu o ka Honua. I ka wā o ka hoʻokumu ʻia ʻana o kahi daimana ʻulaʻula, ʻike ʻia kahi hui kūʻokoʻa o nā mea ʻala a me nā hoʻoheheʻe ʻana o ke ʻano aniani, e hopena i ka waihoʻoluʻu ʻulaʻula ʻokoʻa o nā daimana.

Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka laha ʻole o nā daimana ʻulaʻula i kā lākou palena ʻāina. Loaʻa ka hapa nui o nā daimana ʻulaʻula ma ka Argyle Diamond Mine ma Western Australia, kahi i ʻike ʻia no ka hana ʻana i kekahi o nā daimana ʻulaʻula waiwai nui o ka honua.

Ma muli o ko lākou hemahema, waiwai nui nā daimana ʻulaʻula ma ka mākeke. ʻO kā lākou mea hiki ʻole ke lilo i pōhaku i ʻimi ʻia ma waena o nā ʻohi a me nā mea hoʻopukapuka. ʻO ka nani kūʻokoʻa a me ka liʻiliʻi o nā daimana ʻulaʻula e lilo lākou i hōʻailona o ka nani a me ka momona.

Eia kekahi, pili ka waiwai o nā daimana ʻulaʻula e ko lākou nui, ke kala kala, a me ka maikaʻi holoʻokoʻa. ʻOi aku ka nui a ʻoi aku ka ikaika o ke daimana ʻulaʻula, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o kona waiwai. Hiki ke kauoha i ke kumu kūʻai kiʻekiʻe loa ma ka mākeke i kahi kīnā ʻole, ka daimana nui ʻulaʻula me kahi hue ʻulaʻula hohonu.

Hāʻawi ʻia i kā lākou hāʻawi liʻiliʻi a me ka koi kiʻekiʻe, kūʻai pinepine ʻia nā daimana ʻulaʻula ma nā mea kūʻai aku a ma o nā mea kūʻai daimana kūʻokoʻa. ʻO kā lākou rarity ua alakaʻi i ka hoʻonui ʻana i ko lākou waiwai i nā makahiki, e hoʻolilo iā lākou i waiwai kūpono no ka poʻe e ʻimi nei e hoʻololi i kā lākou portfolios.

Ma keʻano holoʻokoʻa, mahalo ʻia nā daimana ʻulaʻula no ko lākou laʻa, nani, a me ka waiwai. Me ko lākou kala kūʻokoʻa a me ka loaʻa ʻole o ka loaʻa ʻana, hoʻomau kēia mau pōhaku makamae e hoʻopio a hoʻohiwahiwa i nā mea leʻaleʻa a puni ka honua.

