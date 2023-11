Hoolewa ka Hale Hoolewa i ka lehu i ka lewa, e hiki ai i na mea a pau ke hoomanao lani

Ke hoʻololi nei kahi hale kupapaʻu Adelaide i ke ala a mākou e hoʻomanaʻo ai i kā mākou mea aloha ma o ka hāʻawi ʻana i kahi manawa kūʻokoʻa e hoʻouna i kā lākou lehu i ka lewa. Ma kahi ʻāina i ʻike ʻole ʻia ma mua, ua hui pū ʻo Alfred James Funeral Home me New Zealand-based company Stardust Me e hoʻolako i kēia lawelawe kupaianaha.

Ma kahi o ka hoʻopaʻa ʻia ʻana i nā wahi hoʻomaha honua, e waiho ʻia kahi gram o ka lehu i loko o kahi pahu titanium a hoʻouna ʻia i loko o ka orbit ma kahi Space X Falcon 9 Rocket nona ʻo Elon Musk. Ke kaʻapuni ʻana o ka pōhaku no nā makahiki he ʻumi kupaianaha, e komo hou ka ipu i ka lewa, e ʻā ana e like me ka hōkū ʻālohilohi. Hāʻawi kēia aloha lani i kahi hoʻomaha mau loa i loaʻa i ka poʻe waiwai a kaulana.

"Makemake mākou e wehewehe hou i ka make ʻaʻole he hopena wale nō, akā he hoʻolauleʻa hoʻi i nā hoʻomanaʻo ikaika a mākou e aloha ai," wahi a Stu Potter mai Stardust Me. Ke ho'āʻo nei kēia manaʻo hoʻohaʻahaʻa honua i ka manaʻo o ka hope e pili ana i ka make, e kono ana iā mākou e hoʻomanaʻo i kā mākou poʻe aloha ma ke ʻano kupaianaha maoli.

No ka hoʻonui pilikino ʻana i ka ʻike, ua hoʻomohala ʻo Stardust Me i kahi polokalamu hoʻolaʻa e hiki ai i nā ʻohana ke nānā i ka orbit o kā lākou mea aloha i loko o ka huakaʻi lani. No ke kumu kūʻai i ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o kahi kanu kuʻuna, ʻoi aku ma mua o $3000, hiki i nā poʻe ke komo i kahi hoʻomanaʻo honua ʻē aʻe e hāʻawi i kahi manaʻo hohonu o ka pili ʻana i ke ao holoʻokoʻa.

ʻO ka hana hou a me ka loaʻa ʻana o kēia lawelawe ua hoʻopio i nā ʻohana e ʻiʻini e ʻimi i ka hoʻomanaʻo lani. ʻOiaʻiʻo, ua hoʻoholo mua kekahi ʻohana Adelaide e hoʻomaka i ka lehu o kā lākou mea aloha i ka misionari e hiki mai ana i hoʻonohonoho ʻia no Malaki. ʻIke ʻia ko lākou hoihoi, no ka mea, ua hāʻawi ʻia lākou i kahi hōʻailona manuahi e Stardust Me, e hoʻomaikaʻi hou ana i kēia aloha lani.

Me kēia hana hoʻoheheʻe honua, ʻo Alfred James Funeral Home a me Stardust Me ke hoʻololi hou nei i ke ʻano o kā mākou ʻike a hoʻohanohano i ka hoʻomanaʻo o kā mākou poʻe aloha i hala. Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻepekema a me ka manaʻo, ke wehe nei lākou i kahi palena lani e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona hou a hoʻoikaika i ka huakaʻi ma mua o ke ola.

FAQs:

Nīnau: Pehea ka hana o ka lawelawe lehu-i-space?

A: Hoʻokomo ʻia ka lehu i loko o kahi pahu titanium a hoʻouna ʻia i ka orbit ma kahi Space X Falcon 9 Rocket nona ʻo Elon Musk. Ma hope o ʻumi makahiki o ka ʻaʻa ʻana, komo hou ka ipu i ka lewa, e ʻā ana e like me ka hōkū.

Nīnau: Hiki i nā lālā o ka ʻohana ke hahai i ka orbit o ka lehu o kā lākou mea aloha?

A: ʻAe, ua hoʻomohala ʻo Stardust Me i kahi polokalamu e hiki ai i nā ʻohana ke hahai i ka orbit o ka lehu o kā lākou mea aloha i ka huakaʻi lani.

Nīnau: ʻEhia ke kumukūʻai o ka lawelawe lehu-i-space?

A: ʻO ke kumukūʻai o kēia lawelawe ʻoi aku ma mua o $ 3000, kahi e hoʻohālikelike ʻia me kahi kanu kupapaʻu.

Nīnau: Loaʻa kēia lawelawe i ka poʻe waiwai a kaulana wale nō?

A: ʻAʻole, manaʻo kēia lawelawe e hoʻomaopopo i ka hoʻomanaʻo lani i nā kānaka a pau, e hāʻawi ana i kahi hoʻomaikaʻi kupaianaha a mau loa i kā lākou poʻe aloha.