Ke hoʻohana nei i nā wati Atomic e ʻike i ka mea ʻeleʻele

Ua noi nā kānaka ʻepekema mai ke Kulanui o Sussex a me ka National Physical Laboratory ma UK i kahi ala hou e ʻike ai i kekahi mau mea haʻahaʻa haʻahaʻa i hiki ke lilo i ʻāpana o ka mea pōʻeleʻele paʻakikī. ʻO ka mea pōʻeleʻele, ʻoiai ʻaʻole i nānā pono ʻia, ua ʻike ʻia he hopena i ke ao holoʻokoʻa ʻaʻole hiki ke wehewehe ʻia e kā mākou mau hiʻohiʻona o ka physics.

Manaʻo ka poʻe noiʻi e hiki ke hoʻohana ʻia nā uaki atomic, i ʻike ʻia no ko lākou pololei ʻole i ka mālama manawa, e ʻike i kēia mau mea. Ana nā uaki Atomic i nā oscillations liʻiliʻi o nā mana i ko lākou hoʻololi ʻana ma waena o nā mokuʻāina ikehu. Hiki ke ʻike ʻia e kēia mau uaki kekahi pilikia i hana ʻia e kahi mea ʻeleʻele māmā loa e pili ana me nā mea maʻamau.

Ua noi mua ka haʻawina i nā kumu hoʻohālike no ke ana ʻana i nā ʻano like ʻole i ka manawa o ka uaki atomika. No ka hōʻoia ʻana i kā lākou hoʻokokoke ʻana, lawe nā mea noiʻi i nā heluhelu mai nā uaki atomika. ʻO ka hana aʻe, ʻo ia ka hoʻonohonoho ʻana i kahi hoʻokolohua kahi e hoʻohālikelike ʻia ai ʻelua uaki atomika, a ʻoi aku ka maʻalahi o kekahi i nā ʻano like ʻole o nā mea mau.

I loko o kēia noiʻi ponoʻī, ua nānā ʻia ʻelua mau mea koʻikoʻi: ʻo ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho maikaʻi a me ka ratio electron-to-proton mass. Hiki ke hoʻopau ʻia kēia mau mea ʻelua e ka launa pū ʻana me kekahi mau ʻāpana ultralight, e like me ke axion hypothetical, i manaʻo ʻia ʻo ia ke kuleana no ka hopena o ka mea pōʻeleʻele. Ma ke ana ʻana i ka nui o kēia mau pilikia, hiki ke hōʻike ʻia ke ʻano o nā ʻāpana.

Loaʻa i nā uaki Atomic nā noi ma mua o ka mālama manawa. Ua hoʻohana ʻia lākou e aʻo i ka gravity redshift, e ʻimi i ka quantum physics, a e noiʻi i nā ala e hoʻouna a mālama i ka ʻike quantum. I kēia manawa, me ka hiki ke hoʻohana i nā uaki atomika e like me nā mea ʻike ʻeleʻele, hiki i kēia mau mea hana ke wehe i kahi aupuni hou o ka noiʻi.

Hoʻomaopopo ka poʻe noiʻi ʻaʻole hilinaʻi kā lākou mau ʻike i nā manaʻo o mua, a ʻo nā hiʻohiʻona a lākou i hoʻomohala ai i hiki ke hoʻohana ʻia i nā mea ʻē aʻe i wehewehe ʻole ʻia. ʻO ka haʻawina, i paʻi ʻia ma ka New Journal of Physics, hāʻawi i kahi ala hoʻohiki no ka nānā ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka mea pōʻeleʻele enigmatic.

Nā wehewehena:

– Nā uaki Atomic: Nā mea hana e ana i ka manawa me ka hoʻohana ʻana i nā oscillations o nā mana i ko lākou neʻe ʻana ma waena o nā mokuʻāina ikehu, ʻike ʻia no ko lākou pololei ʻokoʻa.

– He mea pōʻeleʻele: He ʻano mea pohihihi i hoʻopuka ʻole, hoʻopaʻa ʻole, a hōʻike i ka mālamalama, a ʻike ʻia kona ola ʻana mai kona hopena gravity i ka mea ʻike ʻia.

- Nā mea hoʻomau kumu: Nā waiwai e wehewehe ana i nā kānāwai o ke ao holoʻokoʻa, e like me ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho maikaʻi a me ka ratio electron-to-proton mass.

- Axion: He ʻāpana hypothetical i hiki ke koho no ka mea ʻeleʻele.

Sources:

– Ke Kulanui o Sussex

– Ke Keʻena Hana Kino Lahui

– Nūpepa Hou o ka Physics