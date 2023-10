Misiona AWE: Wehe i nā mea pohihihi o nā hawewe lewa mai Space

Ua hoʻomaka ʻia ka huakaʻi ʻo Atmospheric Waves Experiment (AWE) o NASA e hoʻomaka i Nowemapa 2023, me ka manaʻo e hoʻomālamalama i ka honua hoihoi o nā nalu lewa me ka hoʻohana ʻana i kahi hanana cosmic i kapa ʻia ʻo airglow. Kūkulu ʻia e ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Space Dynamics o Utah State University, e hoʻopili ʻia ʻo AWE i waho o ka International Space Station, e hāʻawi ana i nā ʻike ʻike ʻole i kēia mau nalu enigmatic.

ʻO nā hawewe ʻumekaumaha o ka lewa (AGWs) he undulations i ka lewa i hoʻomaka mua ʻia mai nā hanana ʻino e like me nā puahiohio, nā ʻino, a me nā hekili. Hiki i kēia mau nalu ke hoʻokiʻekiʻe i nā ʻeke o ka ea paʻapū i ka lewa ma mua o ka iho ʻana, e waiho ana i nā ʻano ripple kūʻokoʻa i nā ao. Eia nō naʻe, ʻaʻole pau nā AGW ma laila - hoʻomau lākou i kā lākou huakaʻi i ka lewa, e hāʻawi ana i ke ʻano loli mau o ka lewa ākea e hiki ke hoʻopili i nā hōʻailona satellite a me nā kamaʻilio.

Hoʻokumu ʻia ka mikiona hoʻoheheʻe honua a AWE i ke ana ʻana i nā AGW ma kahi kiʻekiʻe ma kahi o 54 mau mile (87 mau kilomita), ʻo ia hoʻi ma ka mesopause—ka palena ʻāina ma waena o ka lewa a me ka lewa. Ma ka nānā ʻana i ka mesopause me ka hoʻohana ʻana i ke kukui infrared, e helu ʻo AWE i ka nui, ka mana, a me ka hoʻopuehu ʻana o nā AGW ma kahi ala i loaʻa ʻole ma mua. Hiki i kāna ʻenehana kiʻekiʻe ke ʻike i nā ripples ʻoi aku ka pōkole i loko o ka airglow i hala mua ʻia e nā misionari ʻē aʻe.

ʻO Ruth Lieberman, ka ʻepekema mikiona AWE ma Goddard Space Flight Center o NASA, e hōʻike ana i ke ʻano kūʻokoʻa o kēia mikiona, me ka hoʻoikaika ʻana e hiki iā AWE ke hoʻonā i nā nalu ma kahi ākea ʻoi aku ka maikaʻi i hoʻohālikelike ʻia me nā satelite ʻē aʻe. E hoʻonui kēia mana i ko mākou ʻike i ka dynamics paʻakikī o nā AGW a me kā lākou hopena i ka lewa o luna.

Aia ka puʻuwai o ka misionari a AWE i loko o kāna mea kani Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM). ʻEhā mau telescopes, e nānā ʻo AMTM i ka mesopause a ana i ka ʻōlinolino o ka mālamalama i nā lōʻihi nalu. Ma ke kālailai ʻana i ka ʻōlinolino pili o nā lōʻihi nalu like ʻole, e hana ʻo AWE i nā palapala ʻāina wela a wehe i ka neʻe ʻana o nā AGW ma o ka lewa.

ʻAʻole kēia huakaʻi huakaʻi he hana ʻepekema wale nō akā he hana koʻikoʻi hoʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka launa ʻana o ka Honua me ka lewa. He koʻikoʻi koʻikoʻi ia no ke kahua o nā kamaʻilio satellite a me ka nānā ʻana i ka orbit. Me kāna hiʻohiʻona ʻike ʻole mai ka International Space Station, manaʻo ʻo AWE e kaʻana like i kāna ʻikepili koʻikoʻi a me nā ʻike me ke kaiāulu ʻepekema a me ka lehulehu.

No ka ʻimi hohonu ʻana i nā paʻakikī o ka mikiona AWE a me kāna mau mea i ʻike ʻia, e kipa i ka pūnaewele mission AWE ma [URL]. Wehe i nā mea pohihihi o nā nalu lewa a ʻike i ka hopena o nā AGW e like me ka wā ma mua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha nā nalu lewa?

ʻO nā nalu o ka lewa, ʻike ʻia hoʻi ʻo nā hawewe ʻumekaumaha o ka atmospheric (AGWs), he undulations i ka lewa e puka mai ana mai nā hanana ʻino o ka wā, e like me nā puahiohio, nā makani ʻino, a me nā hekili. Hiki i kēia mau nalu ke hoʻolaha mai ka lewa haʻahaʻa a hiki i ka lewa. Pehea e ana ʻo AWE i nā nalu lewa?

Ana ʻo AWE i nā nalu o ka lewa ma o ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻano like ʻole o ka lewa me ka hoʻohana ʻana i ke kukui infrared. ʻO ka mea kani i kapa ʻia ʻo Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM) e nānā i ka mesopause a ana i ka ʻōlinolino o ka mālamalama i nā lōʻihi hawewe kikoʻī. Ma ke kālailai ʻana i ka ʻōlinolino pili o nā lōʻihi nalu like ʻole, hana ʻo AWE i nā palapala ʻāina wela e hōʻike ana i ka neʻe ʻana o nā nalu lewa. He aha ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i nā nalu lewa?

He mea koʻikoʻi ke aʻo ʻana i nā nalu lewa no ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o ke anā o ka Honua a me ke anā. Hiki iā ia ke kōkua i ka poʻe noiʻi e hoʻomaopopo i ka hopena o nā nalu lewa ma nā kamaʻilio ukali a me ka nānā ʻana i ka orbit. Pehea e kaʻana like ai nā ʻike a AWE?

Ma hope o kona kau ʻana ma ka International Space Station, manaʻo ka hui misionari AWE e kaʻana like i ka ʻikepili o ka mea kani a me nā hopena me ke kaiāulu ʻepekema a me ka lehulehu, e hoʻoikaika ana i ka ʻike nui ʻana i nā nalu lewa a me nā hopena.