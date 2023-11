Asteroid Tracking: NASA's PDCO on the Lookout for Close Approaches

Ke hoʻomau nei ʻo NASA's Defense Coordination Office (PDCO) i kāna nānā pono ʻana i nā Near-Earth Objects (NEOs), me ka hoʻokuʻu hou ʻana o ka ʻike e pili ana i kahi asteroid e hala. Ma Nowemapa 21, manaʻo ʻia ka Asteroid 2023 VW5 e hele mai i loko o 1.7 miliona mau kilomita o ka Honua. ʻOiai ʻaʻole i helu ʻia ma ke ʻano he Asteroid Pohihihi Loa, e hāʻawi kēia pōhaku ākea i kahi hālāwai kokoke.

ʻO Asteroid 2023 VW5, he lālā o ka pūʻulu Aten of asteroids, kaʻana like me ka Earth-crossing Near-Earth Asteroids (NEAs) me nā koʻi liʻiliʻi liʻiliʻi ma mua o ko ka Honua. Kapa ʻia ma hope o ka mua o kona ʻano, asteroid 2062 Aten, ua ʻike mua ʻia kēia mau NEA e ka mea kilo hōkū ʻAmelika ʻo Eleanor Helin i ka makahiki 1976 ma ka Palomar Observatory.

Me ka laula ma kahi o 89 kapuaʻi, ua like ka Asteroid 2023 VW5 i ka nui me kahi mokulele. ʻOiai ʻoi aku kona mau ana ma mua o ka Chelyabinsk asteroid, ka mea i luku ʻia ma Rūsia i ka makahiki 2013, ʻaʻole hoʻoweliweli kēia pōhaku ākea i ke kanaka ma muli o kona liʻiliʻi liʻiliʻi.

ʻO ka mea kupanaha, ʻaʻole kēia ka manawa mua i hoʻokokoke mai ai ʻo Asteroid 2023 VW5 i ka Honua. Hōʻike ka moʻolelo i hoʻopaʻa ʻia ma ka lā 4 o Kepakemapa, 1901, ua hala ka asteroid i ko mākou honua ma kahi mamao o 69 miliona mau kilomita. Ma hope o kona hele ʻana ma Nowemapa 21, 2021, e hiki mai ana ka hoʻokokoke kokoke loa ma ʻAukake 26, 2026, ma kahi mamao o 36 miliona mau kilomita.

Hoʻohana nā Astronomers a me nā mea noiʻi i nā ʻenehana like ʻole, me ka hoʻohana ʻana i nā algorithms, e ʻike a nānā i nā asteroids. Ua hoʻopuka nā kānaka ʻepekema o ke Kulanui o Wakinekona i kahi noiʻi e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o kahi asteroid hiki ke pōʻino me ka hoʻohana ʻana i kahi algorithm i kapa ʻia ʻo HelioLinc3D. I ka wā o ka hoʻāʻo ʻana o ka algorithm ma Hawaii, ua ʻike ʻia ʻo Asteroid 2022 SF289, he pōhaku ākea nui ma kahi o 600 kapuaʻi ka laulā. ʻOiai ka nui, ʻaʻole pilikia koke kēia asteroid i ka Honua.

Ke hilinaʻi nei ka algorithm HelioLinc3D i ka ʻikepili piha a Rubin e ʻike a nānā i nā asteroids. Ma o kēia mau ʻenehana holomua, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomau i ka hoʻonui i ko mākou ʻike a me ka mākaukau no nā mea hoʻoweliweli lani.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka Near-Earth Object (NEO)?

A: He Near-Earth Object (NEO) kekahi asteroid a i ʻole comet e hele mai ana i loko o 1.3 ʻāpana hōkū (ma kahi o 195 miliona mau kilomita) o ka Honua.

Nīnau: He aha ka Asteroid hiki ke pōʻino?

A: ʻO ka Asteroid hiki ke pōʻino (PDA) he asteroid i hiki ke hoʻoweliweli i ka Honua ma muli o kona nui a kokoke.

Nīnau: Pehea e nānā ʻia ai nā asteroids?

A: Hoʻohana ka poʻe Astronomers i nā ʻano hana like ʻole e nānā i nā asteroids, e komo pū ana me nā telescopes ma luna o ka honua, nā mea nānā i ka lewa, a me nā algorithms e kālailai i ka ʻikepili e ʻike a wānana i ko lākou alahele.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka hui Aten o nā asteroids?

A: ʻO ka pūʻulu o nā asteroids ʻo Aten kahi ʻāpana o nā Asteroids kokoke i ka Honua (NEA) me nā ʻōpuni liʻiliʻi ma mua o ko ka Honua. Ua kapa ʻia lākou ma muli o ka asteroid mua i ʻike ʻia o kēia ʻano, 2062 Aten.

Nīnau: Pehea e kōkua ai nā algorithms i ka ʻike asteroid?

A: Hoʻohana nā Algorithms, e like me HelioLinc3D, i ka ʻikepili nui e ʻike a nānā i nā asteroids. Ma ka nānā ʻana i nā hiʻohiʻona a me nā trajectories, kōkua kēia mau algorithm i ka poʻe ʻepekema i kā lākou hoʻoikaika mau ʻana e nānā i nā mea hoʻoweliweli mai ka lewa.