ʻO nā "Duggers" makemake nui nāna i ʻike i nā waiwai prehistoric ma Western Queensland

He ʻumikūmākahi mau kānaka paʻa i ka ʻohi, nā pulupulu, a me nā ʻōpalapala e hana ikaika nei e wehe i nā koena o kahi iwi dinosaur 95 miliona makahiki. Hoʻopau kēia mau mea hana manawaleʻa i ko lākou mau lā i ka ʻohi ʻana i ka lepo ma lalo o ke kahua ʻo Belmont, kahi waiwai aia ma ke kaona o waho o Winton, Queensland. ʻOiai e hāʻule ana ka lā wela ma luna o lākou, ʻo kēia mau "duggers" i hoʻolaʻa ʻia e hoʻomau i ka naʻau i ko lākou ʻimi ʻana i nā iwi prehistoric.

Ma waena o kēia poʻe manawaleʻa hoihoi ʻo Ali Calvey, he "pōʻino dinosaur" i hoʻopiʻi iā ia iho i ke komo ʻana i ka ʻeli ʻana mai ka makahiki 2008. ʻOiaʻiʻo, ua hui pū ʻo Ms. Makahiki o nā Dinosaurs Museum. Hoʻohana ʻo ia i ʻelima mau lā o ka pule ma ka hale hoʻokolohua e hoʻomākaukau ana i nā specimens no ka hōʻike.

ʻO Australia, me kāna mau manawa manawaleʻa hiki ke loaʻa, ua lilo ia i hoʻokahi o nā wahi i makemake nui ʻia ma ka honua holoʻokoʻa no ka poʻe ʻepekema kamaʻāina makemake i nā dinosaurs. Ua puka mai ʻo Winton, ʻo ia ke kapikala dinosaur o ka ʻāina. ʻO ka wehe ʻana o ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Age of Dinosaurs i ka makahiki 2009 e ka grazier David Elliott ua lilo ke kaona i wahi kaulana no ka paleo-tourism, e hāʻawi ana ma kahi o $70 miliona i kēlā me kēia makahiki i ka ʻoihana mākaʻikaʻi waho o Queensland.

No kahi ʻāina e hakakā nei me ka maloʻo a me ka emi ʻana o ka heluna kanaka, ʻo ka kūleʻa o ka hale hōʻikeʻike ua lawe mai i ke kākoʻo waiwai i makemake nui ʻia. Ua ʻike ka mea nāna e mālama i ka palaeontology ma ka hale hōʻikeʻike, ʻo Matthew Herne, i ka ulu ʻana o ka hoihoi i ka prehistoric kahiko o Queensland a manaʻo ʻia he mea hoʻoikaika nui ia no nā kaiāulu o waho.

Ke alakaʻi nei ka Age of Dinosaurs Museum i ka ʻeli ʻana i ka hebedoma ma nā ʻāina o waho no ʻelua mau makahiki, e hāʻawi ana i ka loaʻa ʻana o nā mōʻalihaku hou. ʻO ka ʻeli ʻana i kēia mau iwi, ʻoiai nā iwi liʻiliʻi e like me ka holoi ʻana, hiki ke paʻakikī i ka ʻāina ākea a paʻa ʻole o ka kua o Queensland. Eia nō naʻe, ʻo ka makemake a me ka hoʻolaʻa ʻana o ka poʻe i kēlā me kēia lā e komo i kēia mau ʻeli i alakaʻi i nā ʻike kupaianaha.

ʻO ka poʻe hoʻomaha, pinepine me ka makemake nui i nā dinosaurs, he hapa nui o ka poʻe i ʻeli. ʻO kēia poʻe, me ko lākou mau akamai a me ka ikaika nui, makemake lākou e hāʻawi i kahi mea kūpono i ko lākou mau makahiki hoʻomaha. ʻO Karyn Deane, he kanaka hoʻomaha i hele ma luna o 25 mau hola ma ke kaʻaahi a me ke kaʻa e komo i ka ʻeli, hōʻike ʻo ia i kona hauʻoli i ka loaʻa ʻana o kahi mea miliona miliona mau makahiki.

ʻO kekahi mea i ʻike nui ʻia i kēia mau ʻeli ʻana, ʻo ia ka sauropod ʻāʻī lōʻihi, i manaʻo ʻia ʻo ia ka dinosaur nui loa ma Australia. ʻO nā iwi e wehe ʻia nei i kēia manawa no ka ʻano ʻano like a David Elliott i ʻike ai i kahi femur fossilized i ka makahiki 1999. ʻO kēia sauropod, i kapa inoa ʻia ʻo Elliot, he mea koʻikoʻi pilikino ia no Mr.

ʻO ka makemake a me ka hoʻolaʻa ʻana o kēia poʻe hoʻohiwahiwa dinosaur i hoʻohuli i ka mea hoʻokipa mākaʻikaʻi i hoʻokahi manawa i kahi ʻoihana holomua e huki ana i nā malihini mai ka honua holoʻokoʻa. Ke hele nei i mua, hoʻomau ka poʻe ʻeli a me nā ʻepekema i kā lākou ʻimi e ʻeli i nā waiwai hou, e hoʻolilo ana i waho o Queensland i wahi koʻikoʻi no nā mea aloha dinosaur ma ka honua holoʻokoʻa.

