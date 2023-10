Hubert Reeves: Astrophysicist a me Science Communicator

ʻO Hubert Reeves, ka Canadian-French astrophysicist i hala aku nei i ka makahiki 91, ʻaʻole ia he kanaka ʻepekema kaulana akā he mea kamaʻilio ʻepekema kaulana hoʻi. Hānau ʻia ma Montréal i ka makahiki 1932, ua hoʻomohala ʻo Reeves i ka makemake no ka astronomy i kona wā ʻōpiopio, e ʻimi ana i ka honua kūlohelohe a me ke aʻo ʻana i nā hōkū ma ke ʻano he mea kilo astronomer. ʻO kona hoihoi i ka honua i alakaʻi iā ia e ʻimi i kahi ʻoihana ma ka astrophysics, a loaʻa iā ia kahi PhD mai ke Kulanui ʻo Cornell a lilo i mea aʻoaʻo no ka papahana space NASA.

Ua kaulana ʻo Reeves no kona hiki ke wehewehe i nā manaʻo ʻepekema paʻakikī i ka lehulehu, a makemake ʻo ia e kaʻana like i kona aloha i ka ʻepekema a me ke ao holoʻokoʻa me ka lehulehu ākea. I ka makahiki 1981, ua paʻi ʻo ia i puke i kapa ʻia ʻo "Patience dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), i lilo i mea kūʻai maikaʻi loa ma Farani a ua unuhi ʻia i 25 mau ʻōlelo. Ua loaʻa i ka puke ka mahalo no kona hiki ke hoʻololi i ka astrophysics i moʻolelo epic, a ua hoʻopaʻa i ka inoa ʻo Reeves ma ke ʻano he kamaʻilio ʻepekema akamai.

Ma kāna ʻoihana holoʻokoʻa, ua kākau ʻo Reeves ma luna o 40 mau puke, me nā poʻo inoa no nā keiki. Ua lilo ʻo ia i helehelena kamaʻāina ma ka TV Farani, e ʻike ʻia ana ma nā hōʻike kamaʻilio moʻokalaleo kaulana a me ka poʻe hoʻokipa hoʻokipa me kona lauoho keʻokeʻo keʻokeʻo, nā maka ʻālohilohi, a me ka leo ʻo Quebec. ʻO kāna ʻano hiʻohiʻona a me kāna ʻano hoihoi i lilo ai ʻo ia i mea e ʻimi ʻia i ka honua ʻōlelo Farani, kahi i ʻike ʻia ai ʻo ia ʻo ka French e like me Carl Sagan.

ʻAʻole wale ʻo Reeves i kamaʻilio ʻepekema akā he alakaʻi alakaʻi kaiapuni. Ua kākoʻo nui ʻo ia i ka pale ʻana i ke ʻano a ua ʻōlelo ʻo ia i nā pōʻino o ka luku ʻana iā ia iho e kū nei ke kanaka. Ua manaʻo ʻo ia ʻaʻole nā ​​kānaka i koho ʻia a pono mākou e lawe i ke kuleana no kā mākou hana e mālama ai i ko mākou ola.

ʻO nā haʻawina a Hubert Reeves i ke kahua o ka astrophysics a me ke kamaʻilio ʻepekema ua waiho i kahi hopena mau loa. ʻO kona hiki ke hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o ka ʻike ʻepekema a me ka lehulehu ākea ua hoʻoikaika i nā kānaka he nui e noʻonoʻo i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa a mālama a mālama i ka honua kūlohelohe.

