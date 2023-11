Ke ʻimi nei i ka paʻakikī o Be Stars: Beyond Binary Systems

ʻO kahi holomua hou a nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Leeds ua uhaʻi i ka manaʻoʻiʻo lōʻihi o ka poʻe astronomers e pili ana i nā hōkū Be, e hoʻomālamalama hou ana i kēia mau mea lani enigmatic. ʻO nā hōkū, i ʻike ʻia no ko lākou mau laina hoʻokuʻu a me nā ʻano B spectral, ua hoʻopio i ka poʻe ʻepekema no hoʻokahi haneli mau makahiki mai ko lākou ʻike ʻia ʻana e ka mea kilo hōkū ʻo Angelo Secchi i ka makahiki 1866.

ʻO ka mea maʻamau, manaʻo ka poʻe hōkū ʻo Be hoku ma nā ʻōnaehana binary, e hula pālua ana ma ke ao holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, ua hāʻawi ka ʻikepili o ka ʻikepili mai ka European Space Agency's Gaia satellite i nā hōʻike koʻikoʻi e kūʻē i kēia manaʻo. Me he mea lā, ʻaʻole ʻelua wale nō nā hōkū ʻo Be, akā he ʻekolu, me ʻekolu mau kino lani e launa pū ana me kekahi.

Ma ka nānā ʻana i ka neʻe ʻana o nā hōkū ma ka lani o ka pō i nā manawa lōʻihi a pōkole, ua ʻike nā mea noiʻi i nā hōʻailona hōʻailona o ka pilina. Inā neʻe ka hōkū ma kahi ala pololei, hōʻike ia i ka hele ʻana o kahi hōkū hoʻokahi. Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o nā hōkū he nui i ka wobble ʻike ʻia a i ʻole ke ʻano spiral. ʻO ka mea kupanaha, ua hōʻike ʻia ka haʻawina e hōʻike ana nā hōkū ʻo Be i ka helu haʻahaʻa o nā hoa i hoʻohālikelike ʻia i kā lākou mau hoa hōkū B ma mua, kūʻē i nā manaʻo.

Ua hōʻike hou ʻia ka hoʻokolokolo hou ʻana e komo pinepine ke kolu o ka hōkū i ke ʻano, e hoʻohuli ana i ke ala o ka hoa a hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻoili ʻana o nā mea pono no ka hoʻokumu ʻana i ka disc gaseous kūʻokoʻa e hoʻopuni ana i nā hōkū Be stars—he hiʻohiʻona lani e hoʻomanaʻo ana i nā apo o Saturn. ʻO kēia mau hoa, i ʻike mua ʻia e mākou, ua lilo i mea ʻike ʻole ʻia ma muli o ka "vampire" Be hoku e hoʻokahe i ko lākou nui a hiki i ka emi ʻana o ka nānā ʻana.

ʻO nā manaʻo o kēia ʻike ʻana i ka honua ma mua o ke aupuni o nā hōkū Be. Mai nā puka ʻeleʻele a me nā hōkū neutron a i nā kumu nalu ʻumekaumaha, ʻike nui ʻia ko mākou ʻike ʻana i kēia mau hanana honua. Me ka piʻi ʻana o ka noiʻi ʻana i ka nalu ʻumekaumaha, hāʻawi kēia ʻike hou i nā ʻike waiwai i nā hōkū e hānau ai i kēia mau haʻalulu ʻumekaumaha.

E like me kā Professor René Oudmaijer mai ke Kula Nui o Physics a me Astronomy i ʻōlelo ai, "He mea nui ka Binarity i ka hoʻomohala stellar, akā ke neʻe nei mākou ma mua o kēlā paradigm. Ua lilo ʻo Triples i nā binaries hou. " ʻO kēia hoʻololi i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ka pilina lani e wehe ana i nā puka i kahi honua ʻoi aku ka paʻakikī a me ka hoihoi e kali ana e wehe ʻia.

Nā FAQ:

Nīnau: He aha nā Be hoku?

A: ʻO nā hōkū he hui like ʻole o nā hōkū i hōʻike ʻia e ko lākou mau ʻano kikoʻī B a me ka loaʻa ʻana o nā laina hoʻokuʻu i ko lākou spectra. He mau hōkū B non-supergiant lākou e hōʻike ana i hoʻokahi a ʻoi aku paha nā laina hoʻokuʻu Balmer a i hōʻike ʻia paha i ka wā ma mua.

Nīnau: Pehea i manaʻo ʻia ai ke ola mau ʻana o nā hōkū ʻo Be?

A: I ka wā ma mua, manaʻo ka poʻe astronomers aia ka nui o nā hōkū Be ma nā ʻōnaehana binary, me ʻelua mau hōkū e ʻōpuni ana kekahi i kekahi.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike hou ʻia?

A: Ua kūʻē ka ʻike hou i ka manaʻo kuʻuna ma o ka hāʻawi ʻana i nā hōʻike e loaʻa ana nā hōkū Be ma nā ʻōnaehana triple, kahi e launa pū ai nā kino lani ʻekolu me kekahi.

Nīnau: Pehea ka hopena o kēia ʻike i ko mākou ʻike i nā mea lani ʻē aʻe?

A: He hopena koʻikoʻi kēia ʻike i ko mākou ʻike ʻana i nā lua ʻeleʻele, nā hōkū neutron, a me nā kumu nalu gravity, e hāʻawi ana i nā ʻike i nā hōkū ma mua o ko lākou hoʻokumu ʻana.

Nīnau: Pehea i ʻike ʻole ʻia ai nā hoa o Be stars?

A: Hoʻopili mālie ka hōkū "vampire" Be i ka nui o kona mau hoa hoa, no laila ua liʻiliʻi a pōwehiwehi ke nānā ʻia.