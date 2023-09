E ʻike i nā kukui ʻĀkau ma ʻIlelani: ʻO kāu alakaʻi i ka Phenomenon Natural Spectacular

ʻO nā kukui ʻākau, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka aurora borealis, kekahi o nā hōʻike kūlohelohe maikaʻi loa i ka honua. Manaʻo ka poʻe he nui ʻoe e huakaʻi i nā wahi mamao loa e like me Iceland a i ʻole Alaska e ʻike iā lākou, akā ʻo ka nūhou maikaʻi hiki iā ʻoe ke ʻike i kēia mea kupanaha ma ʻaneʻi ma Ireland a me Northern Ireland.

Hiki ke ʻike ʻia kēia mau hiʻohiʻona nani o nā kukui ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula, uliuli, a poni mai nā wahi like ʻole o ka ʻāina. Mai ka ʻaoʻao ʻākau o ʻIlelani ʻĀkau a me nā ʻāpana o ke kahakai ʻo Antrim a hiki i Co Mayo ma ke kahakai komohana o Ireland, ʻo Ashbourne ma Co Meath, a me ka ʻāina ʻo Dublin, loaʻa iā ʻoe ka manawa e ʻike i kēia hiʻohiʻona ethereal.

No ka hoʻonui ʻana i kou manawa e ʻike ai i nā kukui ʻākau, hiki i ka equinox e hiki mai ana ma Kepakemapa 23 he manawa kūpono. Hoʻopilikia ka equinox i ke kahua magnetic o ka Honua a me ke kāhili o ka honua, hiki ke hana i nā kūlana kūpono no ka ʻike ʻana i ka aurora, e like me David Moore, ka mea hoʻoponopono o Astronomy Ireland magazine.

Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻohe mea hōʻoiaʻiʻo o ka ʻike ʻana i nā kukui ʻākau. ʻO nā mea e like me ka hana ʻana o ka lā, ka uhi ʻana o ke ao, a me ka pollution māmā mai nā kūlanakauhale a me nā kūlanakauhale hiki ke hoʻopilikia i ka ʻike. ʻO ke kahakai ʻākau o Northern Ireland a me nā wahi e like me Mayo, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona ʻike ʻole o ka Moana ʻAkelanika, i manaʻo ʻia ʻo ia kekahi o nā wahi maikaʻi loa no ka ʻike ʻana i ka aurora.

ʻO ka aurora borealis ka hopena o nā lapalapa o ka lā, a i ʻole ka pele ʻana i ka lā, e hoʻokuʻu ana i nā piliona toni o ka radiation i ka lewa. Kūleʻa kēia mau ʻāpana me ka lewa o ka Honua, e hana ana i nā kala ʻōlinolino o nā kukui ʻākau. ʻO ka maʻamau, hana nā kukui i kahi ʻano oval a puni ka Pole ʻĀkau, akā i ka wā o ka hana ikaika, hiki i ka aurora ke hoʻonui i ka hema a hiki i ʻIlelani.

Inā makemake ʻoe e ʻike i ka aurora, he mea koʻikoʻi ia e ʻimi i kahi mamao mai nā kukui i hana ʻia e ke kanaka. ʻO ka noho ʻana ma ke kūlanakauhale a i ʻole ke kūlanakauhale e ʻae wale iā ʻoe e ʻike i nā hōʻike nui, akā ʻo ka noho ʻana ma ke kuaʻāina me ka liʻiliʻi o ka pollution māmā hiki ke hāʻawi i kahi ʻike maikaʻi aʻe. Hāʻawi ʻo Astronomy Ireland i kahi lawelawe makaʻala aurora e wānana i ka hiki ke ʻike ʻia ma muli o ka hana o ka lā.

E hoʻomanaʻo, he mea nui ka lani maʻemaʻe no ka ʻike ʻana i nā kukui ʻākau, no laila e makaʻala i ke ʻano o ka wā. ʻOiai ke ʻike nei ʻo ʻIlani i kekahi manawa i ka ʻino a me ka ua, aia nō nā manawa e ʻike ai i kēia ʻano kūlohelohe weliweli. E makaʻala i nā makaʻala aurora e hiki mai ana a e hoʻolālā e ʻike i ke kilokilo o nā kukui ʻākau ma kou kua.

