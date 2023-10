ʻIke ʻia ʻo Radio Burst ikaika mai kahi mamao aku

Ua ʻike ka poʻe Astronomers i kahi ʻike makapō ma o ka ʻike ʻana i kahi lekiō wikiwiki (FRB) mai kahi aniani mamao i hele i ʻewalu piliona mau makahiki māmā a hiki i ka Honua. ʻOi aku ka ikaika o kēia FRB a ua hoʻomaka ʻia mai kahi mamao aku ma mua o nā mea i hoʻopaʻa ʻia ma mua, i hana ʻia i ka wā i emi iho ai ke ao holoʻokoʻa ma mua o ka hapalua o kona mau makahiki. He mea pohihihi ke kumu o ka FRB, me nā kumumanaʻo mai ke ola malihini a hiki i nā magnetars, he mau hōkū make loa.

Ua ʻike ʻia ka pahū lekiō e ka lekiō lekiō Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ma Western Australia. Ua hoʻokuʻu ʻia ka ikehu ma lalo o ka millisecond e like me ka hoʻopuka ʻana o ka lā ma luna o 30 mau makahiki. ʻOiai he mau haneli haneli o FRB e hiki mai ana i ka lewa i kēlā me kēia lā, aia wale nō ma kahi o hoʻokahi tausani i ʻike ʻia, me ke kumu o 50 wale nō i ʻike ʻia. No ka ʻimi ʻana i ke kumu o ka pahū hou loa, ua hoʻohana nā astronomers i ke Telescope Nui Loa ma Chile a ʻike ʻia ua hele mai ia mai kahi galaxy i hui pū ʻia me nā galaxies ʻē aʻe, hiki ke hana i ka magnetar.

Ma waho aʻe o ka wehe ʻana i ka mea pohihihi o FRB, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hoʻohana iā lākou i mea hana e ʻimi ai i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa. Ua paʻi ʻia nā FRB me ka pūlima o ke kinoea a lākou e hele ai, e hāʻawi ana i nā ʻepekema i ke ala e ana i ka nui o nā mea ma ka pūnaewele cosmic a hoʻoholo i ka nui o ke kaumaha o ke ao holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, no ka loaʻa ʻana o kahi ana kūpono, pono e nānā ʻia nā haneli FRB hou aʻe me ka hoʻohana ʻana i nā telescope radio kiʻekiʻe i manaʻo ʻia e lilo i hana i ka wā e hiki mai ana.

Hoʻokokoke kēia ʻike ʻike honua iā mākou i ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu o nā FRB a me ka pūnaewele cosmic. Me ka noiʻi hou a me ka holomua o ka ʻenehana, manaʻo ka poʻe ʻepekema e wehe lākou i nā mea huna hou aʻe o ke ao holoʻokoʻa.

