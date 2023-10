ʻO ka mahuahua o ka pōʻino o nā Satellites Orbit Earth ma ka ʻimi noiʻi ʻepekema

ʻO nā constellations satelite Low Earth orbit (LEO), e like me Elon Musk's Starlink a me Amazon's i hui pū ʻia mai nei, ke hoʻopilikia nui nei i ka noiʻi ʻepekema. ʻO kēia mau ukali, i hoʻomaikaʻi mua ʻia no ko lākou hiki ke hāʻawi i ka uhi ākea ākea honua, ke hopena nei i ka pollution māmā e keʻakeʻa nui nei i ke aʻo ʻana i ka lewa pō. ʻOiai ʻo ka hoʻāʻo ʻana e hoʻohaʻahaʻa i ka ʻōlinolino o kēia mau satelite, ua ʻike nā kānaka ʻepekema ua ʻoi aku lākou ma mua o ʻelua mau palena o ka mālamalama i ʻōlelo ʻia.

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature i ke ʻano o kahi prototype o AST SpaceMobile's BlueBird swarm i lilo i kekahi o nā mea ʻoi loa i ka lewa. Ua hōʻike hou ʻia kekahi haʻawina ʻoiai ʻoi aku ka ʻoi aku o ka mālamalama o nā satelite ʻeleʻele ma mua o ka mea a ka poʻe astronomers i manaʻo e ʻae ʻia e hōʻemi i ka hoʻopilikia ʻana i ka ʻepekema lewa.

ʻO ka poʻe Astronomers e hele ana i kahi ʻaha kūkā i hoʻonohonoho ʻia e ka International Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky mai Satellite Constellation Interference i hōʻike i nā hopohopo e pili ana i ka hopena o kēia mau satelite i ka noiʻi ʻana i ka lani pō. ʻOiai ka hoʻāʻo ʻana e pōʻeleʻele i kā lākou mau satelite, e hoʻomau mau ana ka mālamalama. ʻO nā ʻōnaehana nānā i kēia manawa no nā satelite LEO he kumu kūʻai a nele i ka scalability.

Ua lohi ka poʻe hoʻoponopono i ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia, me ka hilinaʻi nui ʻana i nā alakaʻi manawaleʻa i hāʻawi ʻole i nā palena kūpono. Eia kekahi, aia nā nīnau e pili ana i ka hōʻino ʻia o ka noiʻi ʻepekema e nā pōmaikaʻi o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ala ākea ma nā wahi mamao. ʻO nā ʻōnaehana satellite LEO, ʻoiai e ʻae ana i ka hoʻopili ʻana i nā wahi kaʻawale, loaʻa nā palena palena ʻike, ʻaʻole like me ka fiber a i ʻole 5G pūnaewele.

ʻO Starlink, no ka laʻana, ke lawelawe nei i kēia manawa he 1.5 miliona mau mea hoʻohana ma ka honua holoʻokoʻa, ʻoiai ʻaʻole i loaʻa i nā miliona ma United States ke komo i ka broadband kūpono. ʻO ke kumukūʻai kiʻekiʻe o ka pūnaewele satelite e kaupalena i kona hiki ke hoʻoponopono i nā pilikia pili ākea. Eia kekahi, aia nā manaʻo e hoʻokuʻu i nā ʻumi kaukani mau satelite hou aʻe i ka lewa, e hoʻonui hou ana i ka haumia māmā a me nā hopena i ka noiʻi ʻepekema.

