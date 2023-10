Loaʻa i nā Astronomers kokoke loa i ka Ultrastripped Supernova: SN 2021agco ma UGC 3855

Ua loaʻa i kahi hui o nā kilo hōkū i alakaʻi ʻia e Shengyu Yan o ke Kulanui ʻo Tsinghua ma Beijing, Kina i kahi supernova hou ultrastripped, SN 2021agco. Ua ʻike ʻia ka supernova me ka Half Meter Telescope (HMT) ma ka Xingming Observatory ma Kina. Ua ʻike ʻia ʻo SN 2021agco ma ka galaxy UGC 3855, aia ma kahi o 130 miliona mau makahiki māmā.

ʻO nā supernovae ultrastripped, e like me SN 2021agco, he ʻano supernova kakaʻikahi kahi i wehe nui ʻia ai ka envelopp o ka hōkū ma mua o ka pahū ʻana. Loaʻa kēia i nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona e like me nā supernovae wehe ʻia-envelope (SNe Ib/Ic), akā maule. Hāʻawi ka loaʻa ʻana o SN 2021agco i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka nalowale nui a me ka wehe ʻana i nā papa waho i loaʻa i kēia mau ʻano supernovae.

Ua manaʻo ka poʻe noiʻi ua loaʻa iā SN 2021agco kahi ejecta ma kahi o 0.26 ka nui o ka lā a me ka ikehu kinetic ma kahi o 95.7 quindecillion erg. Ua manaʻo ʻia ua loaʻa i ka hoku progenitor kahi envelopp me ka radius o 78.4 solar radii, he 0.1 nui o ka lā, a me ka ikehu injection o 89.3 quindecillion erg.

ʻO ka galaxy hoʻokipa, ʻo UGC 3855, kahi galaxy waena ma kahi o 10.6 biliona makahiki. He 2.6 biliona ka nui o ka lā a me ka helu haʻahaʻa o ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū he 0.2 ka nui o ka lā i kēlā me kēia makahiki.

Hōʻike kēia ʻike i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i nā supernova i mea e hoʻomaopopo pono ai i ka ulu ʻana o nā hōkū a me nā galaxies. Hōʻike ʻo SN 2021agco i ka laʻana kokoke loa i ʻike ʻia o kahi supernova ultrastripped i ka Honua, e hāʻawi ana i nā astronomers i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i nā waiwai a me nā ʻano o kēia mau hanana cosmic.

Sources:

"Ka ʻike ʻana o ka Supernova Ultrastripped kokoke loa: SN 2021agco ma UGC 3855" - arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Kiʻi: Nā kiʻi mua o ke kahua SN 2021agco i ʻike ʻia e ATLAS a me ka Half Meter Telescope (HMT) me nā kiʻi koena me ka template host-galaxy i unuhi ʻia. Loaʻa ʻia: arXiv (2023)

Nā wehewehena:

Supernova: ʻO kahi pahū hōkū ikaika a mālamalama.

ʻO kahi pahū hōkū ikaika a mālamalama. ʻO Supernovae Type I a me Type II: Hoʻokaʻawale ʻia nā supernova ma muli o kā lākou kikoʻī atomika. ʻAʻole i loaʻa i nā supernovae ʻano I ka hydrogen i loko o kā lākou spectra, ʻoiai ʻo Type II supernovae loaʻa nā laina spectral o ka hydrogen.

Hoʻokaʻawale ʻia nā supernova ma muli o kā lākou kikoʻī atomika. ʻAʻole i loaʻa i nā supernovae ʻano I ka hydrogen i loko o kā lākou spectra, ʻoiai ʻo Type II supernovae loaʻa nā laina spectral o ka hydrogen. ʻAno Ib Supernova: He papa haʻahaʻa o nā supernovae core-collapse supernovae kahi e hāʻule ai ka hōkū nui, me kona envelopp waho o ka hydrogen, e hāʻule ana ma lalo o kona ʻumekaumaha.

He papa haʻahaʻa o nā supernovae core-collapse supernovae kahi e hāʻule ai ka hōkū nui, me kona envelopp waho o ka hydrogen, e hāʻule ana ma lalo o kona ʻumekaumaha. Ultrastripped supernova: He ʻano supernova kakaʻikahi kahi i wehe ʻia ai ka enveloppel progenitor ma mua o ka pahū ʻana, e like me nā hiʻohiʻona hiʻona e like me SNe Ib/Ic, akā maule.

He ʻano supernova kakaʻikahi kahi i wehe ʻia ai ka enveloppel progenitor ma mua o ka pahū ʻana, e like me nā hiʻohiʻona hiʻona e like me SNe Ib/Ic, akā maule. Ejecta nuipa: ʻO ka nui o nā mea i kipaku ʻia i ka wā o kahi pahū supernova.

ʻO ka nui o nā mea i kipaku ʻia i ka wā o kahi pahū supernova. ikehu kinetic: ʻO ka ikehu pili i ka neʻe ʻana o kekahi mea.

ʻO ka ikehu pili i ka neʻe ʻana o kekahi mea. kupuna: ʻO ka hōkū e pahū ana i ka supernova.

ʻO ka hōkū e pahū ana i ka supernova. ʻUkuhi lā: He ʻāpana ana e like me ka radius o ka Lā.

He ʻāpana ana e like me ka radius o ka Lā. Laki hoku: ʻO ka wikiwiki o ka hana ʻana o nā hōkū hou i loko o ke aniani.