ʻO ka Siena Galaxy Atlas: He palapala ʻāina piha o ka Cosmos

ʻO ka Siena Galaxy Atlas (SGA) he palapala ʻāina piha o ka honua e pili ana i ka mamao, ka wahi, a me ka ʻike kemika o 380,000 galaxies ma ka hapalua o ka lani pō. Hoʻokumu ʻia e kahi hui o nā astronomers me ka Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, hoʻohui ka SGA i nā ʻikepili mai ʻekolu mau noiʻi ākea ākea i hoʻopau ʻia ma waena o 2014 a me 2017. Hāʻawi ka palapala ʻāina i ka ʻike kikoʻī e pili ana i nā wahi, nā ʻano, a me ka nui o nā haneli haneli. mau tausani galaxia nui.

Ma mua o ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka SGA, ʻo nā hui galaxy mua i loaʻa i nā helu kūpono ʻole, e like me nā kūlana kūpono ʻole a me ka nui o nā galaxies, a me nā helu ʻaʻole nā ​​galaxies akā nā hōkū a i ʻole nā ​​​​mea hana. Hoʻopau ka SGA i kēia mau hewa no kahi ʻāpana nui o ka lani a hoʻomaikaʻi i nā ana olinolino no nā galaxies, kahi mea i hiki ʻole ke hilinaʻi ʻia ma mua no kahi laʻana o kēia nui.

He kumu waiwai ka SGA no ka poʻe astronomers e aʻo ana i ka hoʻokumu ʻana o ka galaxy a me ke ʻano o ka Universe. Kōkua ia i ka hāʻawi ʻana i kahi kiʻi piha o ka cosmos a kākoʻo i ka noiʻi hou aku. ʻO nā noiʻi āpau āpau e like me ka SGA hiki i nā ʻepekema ke ʻike i nā ʻano ākea ma waena o kahi heluna o nā mea, hoʻokomo i nā mea hou i loko o ka pōʻaiapili, a ʻike i nā moho no ka nānā ʻana.

Loaʻa ka ʻikepili no ka SGA mai nā telescopes like ʻole, me ka Dark Energy Camera, Mosaic3 camera, a me Beijing-Arizona Sky Survey. Ua kiʻi kēia mau noiʻi ʻana i nā kiʻi i loko o nā nalu ʻōpika a me ka infrared, e uhi ana i kahi ʻāpana o 20,000 square degere, ʻo ia ka hapalua o ka lani pō. ʻO ka SGA nō hoʻi ka noiʻi mua e hāʻawi i ka ʻikepili ma nā ʻaoʻao māmā o nā galaxies.

ʻO ka SGA, i kapa ʻia ma hope o ke Kulanui ʻo Siena ma New York, ua loaʻa manuahi ka loaʻa ʻana ma ka pūnaewele i ka poʻe kilo hōkū ʻoihana a me ka lehulehu. Ma waho aʻe o kāna pono ʻepekema, loaʻa i ka atlas nā kiʻi he nui o nā aniani nani, e lilo ia i kumu waiwai no ka poʻe makemake e ʻimi i ko mākou kihi o ka Universe.

Sources:

– NOIRLab

– ʻO ka mokulele Gaia o ESA

– ʻIke Hoʻoilina o ka Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).

- ʻO ke kiʻi kamepiula ʻeleʻele (DECam)

- kāmeʻa Mosaic3

– ʻO Beijing-Arizona Sky Survey (BASS)

– ʻO NASA ka Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) ukali