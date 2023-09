Hoʻohana ʻia ke ʻano hou i nā hōkū RR Lyr manawa ʻelua no ke ana ʻana i nā mamao o nā aniani

Ua hoʻomohala ka poʻe Astronomers i kahi ala hou no ke ana pololei ʻana i nā mamao o nā galaxies ma o ka hoʻohana ʻana i nā hōkū RR Lyr manawa pālua. Hoʻopau kēia ʻano i ka pono o ka nānā ʻana i nā spectroscopic a hiki ke hoʻonui i ka hāpana o nā galaxies me nā mamao pololei ma o 20 mau manawa.

ʻO nā hōkū ʻo RR Lyr nā mea hoʻololi puʻupuʻu he 100 mau manawa ʻoi aku ka mālamalama ma mua o ko mākou Lā a ʻoi aku ma mua o ʻelua mau makahiki. Hiki iā lākou ke lawelawe ma ke ʻano he "kukui maʻamau" no ke ana ʻana i nā mamao galaxy ma muli o ka pilina ma waena o ko lākou manawa pulsation a me ka luminosity. Ua hoʻohana nui ʻia kēia mau hōkū no nā ana mamao, me nā Cepheids maʻamau, no nā aniani kokoke iā mākou.

Ma kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Astronomy, ua manaʻo nā astronomers mai ka National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences i ka hoʻohana ʻana i nā hōkū RR Lyr ʻelua manawa e ana i nā mamao galaxy me kahi hewa mamao optimized o 1-2%.

He ʻokoʻa nā hōkū RR Lyr manawa ʻelua no ka mea e hōʻike ana lākou i ka pulsation me ka ʻoi aku o hoʻokahi manawa. Hoʻopili ʻia nā manawa ʻelua me nā waiwai stellar e like me ka nui a me ka nui o ka elemental. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau manawa ʻelua, hiki i ka poʻe astronomers ke hoʻokumu i kahi pilina manawa-luminosity kūʻokoʻa i ka nui o ka elemental, e ʻae ana i nā ana mamao e pili ana i ka photometry.

Hāʻawi kēia ʻano hana hou i ke ala e loaʻa ai nā ana mamao o nā galaxies kokoke mai ka photometry wale nō, me ka hilinaʻi ʻole ʻana i nā ʻike spectroscopic. Wahi a Kauka Licai Deng, he kanaka noiʻi koʻikoʻi ma NAOC a me ka mea kākau pū o ka noiʻi, hiki i kēia ʻano hana ke hoʻonui i ka hāpana o nā galaxies me nā ana mamao kiʻekiʻe ma kahi helu o 20 a ʻoi aku paha.

ʻAʻole hāʻawi nā hōkū ʻelua manawa RR Lyr i nā ana mamao pololei akā ʻike pū kekahi e pili ana i ka nui o ka elemental. I ka wā e hiki mai ana, me ka hiki ʻana mai o nā telescopes kiʻekiʻe e like me ka China Space Station Telescope a me ka Vera C. Rubin Observatory, ua manaʻo ʻia e ʻike ʻia nā ʻumi kaukani o nā hōkū RR Lyr manawa pālua i nā hōkūhele kokoke. Ma ka hoʻohana ʻana i ke ʻano ana ka lōʻihi e pili ana i kēia mau hōkū, manaʻolana ka poʻe astronomers e hana i kahi palapala ʻāina intuitive 3D o ka Pūʻulu Kūloko a loaʻa i kahi Hubble pololei kiʻekiʻe.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻohana ʻana i nā hōkū RR Lyr mau manawa ʻelua e like me nā hōʻailona mamao e hāʻawi i kahi ala hoʻohiki no ka holomua ʻana i ko mākou ʻike ʻana i ka honua a me nā aniani nui i loko.

Sources:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). ʻO ka hoʻohana ʻana i nā hōkū RR Lyrae pālua ʻelua ma ke ʻano he mamao ikaika a me nā hōʻailona metallicity. Nature Astronomy.

– Loaʻa kiʻi: NAOC