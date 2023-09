ʻIke nā Astronomers i nā lua ʻeleʻele kokoke loa i ka honua ma Hyades Cluster

Ua manaʻo ka poʻe Astronomers e peʻe ana nā lua ʻeleʻele kokoke loa i ka Honua ma ka Hyades Cluster, aia ma kahi o 150 mau makahiki māmā mai ka lā. Hōʻike kēia ʻike ua kipaku ʻia kēia mau lua ʻeleʻele mai ka hui ʻana i mau miliona mau makahiki i hala aku nei a ke auwana wale nei lākou i ka galaxy. Ke hoʻohālikelike ʻia me ka lua ʻeleʻele kokoke loa i ʻike mua ʻia, e kokoke ana kēia mau moho hou ma kahi o ʻumi mau manawa kokoke i ka Honua.

He puʻupuʻu hāmama ka Hyades Cluster, nona nā haneli he mau hōkū ma ka pūʻulu o Taurus. ʻO nā pūʻulu hāmama nā pūʻulu o nā hōkū i manaʻo ʻia ua hana ʻia i ka manawa like mai ke ao like o ke kinoea a me ka lepo. ʻO ka hopena, ʻo nā hōkū i loko o kēia mau puʻupuʻu e kaʻana like i nā ʻano maʻamau e pili ana i nā haku mele a me nā makahiki.

No ka noiʻi ʻana i ka hiki ʻana mai o nā lua ʻeleʻele i ka Hyades Cluster, ua alakaʻi ʻia kahi hui o nā mea noiʻi i alakaʻi ʻia e Stefano Torniamenti mai ke Kulanui o Padua i nā simulation o ka neʻe ʻana o ka hōkū a me ka evolution i loko o ka pūpū. Ua hoʻokomo ʻia kēia mau hoʻohālikelike ʻana i nā lua ʻeleʻele, a ua hoʻohālikelike ʻia nā hopena i nā ʻike i hana ʻia e ka telescope space Gaia e pili ana i ka wikiwiki a me nā kūlana o nā hōkū i ka hui.

Ua hōʻea nā mea noiʻi i ka hopena o nā hiʻohiʻona simulation i kūpono loa i ka nānā ʻana i ʻelua a ʻekolu paha ʻeleʻele i loko o ka pūpū. Eia kekahi, ʻo nā simulation i helu ʻia no ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā lua ʻeleʻele mai ka Hyades ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 150 miliona mau makahiki i hala e hui pū me ka ʻikepili Gaia. Hōʻike kēia inā ua kipaku ikaika ʻia nā lua ʻeleʻele mai ka pūpū, e ʻike ʻia ko lākou ola mua ʻana i ka heluna hōkū.

ʻOiai inā ua haʻalele mua nā lua ʻeleʻele i ka Hyades, hōʻike nā simulation e noho mau lākou i nā lua ʻeleʻele kokoke loa i ka Honua. Ua ʻike ʻia nā moʻolelo mua no nā lua ʻeleʻele kokoke loa i ka Honua, ʻo Gaia BH1 a me Gaia BH2, i kēia makahiki a aia ma kahi o 1,560 a me 3,800 mau makahiki māmā. I ka hoʻohālikelike, ʻoi aku ka kokoke loa o nā lua ʻeleʻele i ka Hyades Cluster.

Hōʻike ka ʻimi noiʻi i ka hopena o ka telescope space Gaia, ka mea i ʻae i ka poʻe astronomers e aʻo i nā kūlana a me nā neʻe ʻana o nā hōkū i loko o nā puʻupuʻu e like me nā Hyades no ka manawa mua. Ma ke ana pololei ʻana i nā kūlana a me nā neʻe o nā piliona hōkū, hiki iā Gaia ke ʻike i nā mana gravity mai nā mea huna e like me nā lua ʻeleʻele.

ʻO nā ʻike o kēia haʻawina e hoʻomālamalama i ka hele ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā lua ʻeleʻele i ka galaxy a kōkua i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka ulu ʻana o nā pūʻulu hōkū. Ua paʻi ʻia ka noiʻi ma ka Monthly Notice of the Royal Astronomical Society.

