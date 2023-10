Nā ʻike hou i nā ʻōhū lekiō wikiwiki a me nā ōlaʻi

Ua hāʻawi ʻia kahi noiʻi hou e ke Kulanui o Tokyo i nā ʻike hou i ka hanana pohihihi i kapa ʻia ʻo Fast Radio Bursts (FRBs) ma ke kahakaha ʻana i nā mea like me nā ōlaʻi. ʻO nā FRB he mau puʻupuʻu ikaika o ka ikehu lekiō i hiki ke mau no nā milliseconds wale nō a puka mai ka hohonu. ʻO ke kumu kūpono a me ke kumu o nā FRB ua paʻakikī loa, akā ke hōʻike nei kēia noiʻi e hiki ke kuleana i nā "starquakes" ma nā hōkū neutron.

ʻO nā hōkū Neutron he mau hōkū ʻoʻoleʻa loa e hana ʻia i ka wā e hāʻule ai nā hōkū supergiant, e waiho ana i kahi kumu liʻiliʻi. Ua ʻike ʻia ʻo Magnetars, kahi ʻano o ka hōkū neutron me nā māla magnetic ikaika, e hoʻopuka ana i nā FRB. ʻO ka manaʻo o nā ʻōlaʻi hōkū ma nā ʻili magnetar, e like me nā ʻōlaʻi ma ka Honua, hāʻawi i kahi wehewehe kūpono no ka hanana ʻana o FRB.

Ua hoʻohālikelike ka hui noiʻi i ka ʻikepili mai nā FRB, nā ōlaʻi, a me nā lapalapa o ka lā. Ua loaʻa iā lākou nā ʻano like like ʻole ma waena o nā FRB a me nā ōlaʻi, ʻo ia hoʻi ma ke ʻano o ka hanana aftershock a me ka emi ʻana o nā helu aftershock i ka manawa. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, aia nā ʻokoʻa ʻokoʻa ma waena o nā FRB a me nā lapalapa o ka lā. Ua kūʻē kēia loiloi i nā haʻawina mua a ua hoʻomālamalama hou i ke ʻano o nā FRB.

Hiki i kēia ʻike ke hoʻololi hou i ko mākou ʻike ʻana i nā ōlaʻi, nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a me ka physics nuklea. Ma ke aʻo ʻana i nā FRB a me kā lākou pili ʻana i nā ʻōlaʻi hōkū, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o ka mea paʻa a me ka dynamics o ka nuclear physics.

Ua hoʻohana ka noiʻi ʻana o ke Kulanui o Tokyo i ka ʻikepili mai ka Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) ma Kina a me ka Telescope Arecibo i hoʻopau ʻia i kēia manawa ma Puerto Rico. Hāʻawi kēia mau telescope kīʻaha nui hoʻokahi i ka ʻike koʻikoʻi no ke aʻo ʻana.

Ke neʻe nei i mua, hiki i ka noiʻi hou ʻana i ka pilina ma waena o nā FRB a me nā hōkū hōkū ke wehe i nā ʻike hou e pili ana i nā mea pohihihi o ko kākou ao. Ma ka wehe ʻana i nā mea huna o ka lekiō wikiwiki, hiki i ka poʻe ʻepekema ke hoʻonui i ko mākou ʻike i ka cosmos a me kāna hana i loko.

Sources:

– Ke Kulanui o Tokyo

– Ke Keʻena Hoʻomohala ʻĀpana ʻo Kanto

- ʻO ka Misiona International e aʻo i ka Lā (Hinode)