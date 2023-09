ʻO ka Spectral Evolution o XTE J1810–189 i ʻimi ʻia e nā Astronomers

By

Ua hoʻohana ka poʻe astronomers ʻEulopa i ka Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) ma luna o ka International Space Station (ISS) e hana i ka nānā ʻana i nā kikoʻī o XTE J1810–189, kahi binary X-ray haʻahaʻa. ʻO kā lākou mau ʻike, i paʻi ʻia ma ka server preprint arXiv, hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka ulu ʻana o kēia ʻōnaehana.

X-ray binaries (XRBs) he hoku ma'amau a i'ole he dwarf ke'oke'o e ho'oili ana i ka nuipa ma luna o ka hoku neutron pa'i a i 'ole ka puka 'ele'ele. Hoʻokaʻawale ʻia nā binaries X-ray haʻahaʻa (LMXBs) a me nā binaries X-ray kiʻekiʻe (HMXBs) ma muli o ka nui o ka hōkū hoa.

ʻO XTE J1810–189 kahi hōkū neutron LMXB me ka mamao ma waena o 11,400 a me 28,400 mau makahiki māmā. Hōʻike ʻo ia i kahi ʻano kuʻuna, e hoʻololi ana ma waena o nā manawa mālie a me nā manawa o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka X-ray ma muli o ka hoʻonui ʻana i ka hōkū neutron.

I ka wā o ka X-ray outburst i Kepakemapa 2020, ua ʻike nā astronomers i alakaʻi ʻia e Arianna Manca o ke Kulanui o Cagliari ma Italia i ka XTE J1810–189 e noiʻi i kāna evolution spectral. Hoʻopili nā mea noiʻi i ka ʻikepili mai 33 NICER nānā, me 23 o lākou e hāʻawi ana i nā helu helu no ka nānā ʻana spectral.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina e hiki ke kūpono i ka hapa nui o nā ʻike e kahi ʻāpana thermally Comptonized i hoʻololi iki i ka manawa. ʻO ka helu kiʻi kiʻi kiʻi o kēia mea i hiki i kona waiwai kiʻekiʻe ma kahi kokoke i ka hopena o ka puka. Ua hoʻoholo ʻia ka mahana o ke kino ʻeleʻele Comptonized ma kahi o 0.6 keV.

Pono ka noiʻi hou aʻe e hoʻoholo ai no ka hoʻokumu ʻana o nā kiʻi hua no ka Comptonization i ka disk accretion a i ʻole ka hōkū neutron. Ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi ʻaʻole i hiki ʻo XTE J1810–189 i kahi kūlana kiʻekiʻe / palupalu piha i ka wā o ka puka ʻana a loaʻa iā ia ka nui o ka luminosity ma kahi o hoʻokahi undecillion erg/s.

Ua hōʻike pū ʻia nā ʻike NICER i ka hiki ʻana mai o nā poha thermonuclear i ka wā o ka puka ʻana, e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o kahi hoku kaʻina waiwai nui i ka hydrogen i loko o ka ʻōnaehana.

I ka hōʻuluʻulu manaʻo, hāʻawi ka haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i ka ulu ʻana o ka spectral o XTE J1810–189 me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili NICER. Pono e noiʻi hou e hoʻomaopopo pono i ke kumu o ka ʻāpana Comptonization a me ke ʻano o ka ʻōnaehana.

– Manca, A., et al. (2023). Nānā Kūlana o ka LMXB XTE J1810-189 me NICER Data. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831