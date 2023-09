Ua ʻike ka poʻe Astronomers i ka "Bubble of Galaxies" e pili ana i ka Big Bang

Ua loaʻa i kahi hui o ka poʻe kilo hōkū honua i kahi ʻike hoʻomaka: he koena fossilized ma hope koke o ka Big Bang i kapa ʻia ʻo "bubble of galaxies." He hoʻokahi piliona mau makahiki māmā ke ana ʻana o kēia ʻano hoʻolālā honua nui ʻole, e hoʻonui ana i ka 10,000 manawa ma mua o kā mākou ʻanuʻu Milky Way. Hāʻawi ka ʻike i kahi kiʻi maʻalahi o ka nui o ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa a hiki ke hoʻololi i ka cosmology.

ʻO ka ʻōhū, kahi i hoʻopaʻa ʻia ma kahi o 820 miliona mau makahiki māmā mai kā mākou galaxy ponoʻī, ua manaʻo ʻia he ʻike nui. Wahi a Cullan Howlett, he lālā o ka hui noiʻi, he mōʻalihaku ka ʻōhū mai ka wā o ka Big Bang i ka wā i hoʻokumu ʻia ai ke ao holoʻokoʻa, a ʻoi aku ka nui o nā hale i ʻike ʻia, e like me ka Sloan Great Wall a me Bootes supercluster.

Ua hōʻoia ka loaʻa ʻana i kahi hanana i hōʻike mua ʻia ma 1970 e Jim Peebles, he cosmologist Kanada-ʻAmelika. Ua manaʻo ʻo Peebles ʻo ka hoʻoulu ʻana o ka ʻumekaumaha a me ka radiation i loko o ke ao holoʻokoʻa i hana i nā nalu kani i kapa ʻia ʻo baryon acoustic oscillations, ʻo ia hoʻi i hana ai i nā ʻōhū i ko lākou kahe ʻana i loko o ka plasma. Ua ho'ōki ke kaʻina hana ma kahi o 380,000 mau makahiki ma hope o ka Big Bang i ka wā i maʻalili ai ke ao holoʻokoʻa a maloʻo ke ʻano o nā ʻōpū. I ka wā lōʻihi, ua nui aʻe kēia mau ʻōhū i ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO ka puʻupuʻu i ʻike hou ʻia ʻo ia ka baryon acoustic oscillation i ʻike mua ʻia. Ua kapa ʻia e ka poʻe kilo hōkū ʻo Hoʻoleilana, ʻo ia hoʻi, “ua hoʻouna ʻia nā ʻōhumu o ke ala ʻana” ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, e pili ana i ke mele haku i loaʻa mai ai kona inoa.

ʻAʻole wale kēia ʻike koʻikoʻi e hoʻomālamalama i ke ao holoʻokoʻa akā ke hōʻike pū nei hoʻi ua hoʻonui ʻia ke ao holoʻokoʻa ma mua o ka wānana mua. Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka loaʻa ʻana o kēia puʻupuʻu nui o nā galaxies hiki ke alakaʻi i kahi hoʻololi nui i ke kahua o ka cosmology, e koi ana i ka loiloi hou ʻana i ke kumu hoʻohālike o ke ao holoʻokoʻa.

