ʻIke ʻia e nā Astronomers i ka Wehe Ka Lekiō wikiwiki loa a ikaika loa (FRB).

Ua ʻike hou aku ka poʻe Astronomers i kahi ʻike hoihoi ma o ka ʻike ʻana i ka pahu lekiō wikiwiki loa a ikaika loa (FRB) i ʻike ʻia. ʻO kēia pahū mamao o nā hawewe lekiō honua i emi iho ma lalo o hoʻokahi millisecond, me kona kumu aia i loko o kahi galaxy i kahi mamao loa a ʻewalu biliona makahiki i lawe ʻia mai kona mālamalama iā mākou. ʻO ka ʻike ʻana o kēia FRB, i kapa ʻia ʻo FRB 20220610A, ua hiki ke loaʻa e ka European Southern Observatory's (ESO) Very Large Telescope (VLT).

ʻAʻole ʻo kēia FRB wale nō ka mea i ʻike nui ʻia, akā ua hoʻopuka pū kekahi i ka nui o ka ikehu. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ua hoʻokuʻu ʻo ia i ka like me ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana o ka Lā ma kahi o 30 mau makahiki, akā i loko o kahi hapa o kekona. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia FRB ikaika he mea koʻikoʻi ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa.

ʻO kekahi o nā ʻike nui mai kēia ʻike ʻana ʻo ia ka hiki ke hoʻohana ʻia nā FRB e ana i ka mea i nalowale ma waena o nā galaxies. ʻO nā ʻano hana i kēia manawa no ka helu ʻana i ka nui o ke ao holoʻokoʻa e hāʻawi i nā pane kūʻē a hoʻohālikelike i ke kumu hoʻohālike maʻamau o ka cosmology. Eia nō naʻe, ma ke aʻo ʻana i nā FRB, hiki i ka poʻe astronomers ke loaʻa nā ʻike koʻikoʻi i ka hāʻawi ʻana i nā mea ma ka honua.

Ua wehewehe ʻo Ryan Shannon, he polopeka ma ke Kulanui o ʻenehana ʻo Swinburne a me ka mea noiʻi alakaʻi o ka noiʻi, wehewehe ʻo ia ka mea i nalowale i ke ao holoʻokoʻa e peʻe ana i ka lewa ma waena o nā galaxies. He wela a laha paha kēia mea a paʻakikī ke ʻike me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana maʻamau. Eia nō naʻe, hiki i nā lekiō wikiwiki ke komo i loko o nā wahi ʻole o ka lewa a "ʻike" i nā mea ionized. ʻAe kēia i nā mea noiʻi e ana i ka nui o nā mea ma waena o nā galaxies, e hāʻawi ana i kahi ala kūʻokoʻa e kaupaona i ke ao holoʻokoʻa.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia FRB mamao a ikaika hoʻi he mea nui i kā mākou ʻimi ʻana i ka honua. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau hōʻailona cosmic pohihihi, hoʻomau ka poʻe astronomers i ka wehe ʻana i nā ʻike hou e pili ana i ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa a me ka ulu ʻana. Ua paʻi ʻia nā ʻike o kēia haʻawina ma ka puke puke ʻepekema.

