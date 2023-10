Hopu nā kānaka ʻepekema i ka ʻike ʻike ʻole ʻia o kahi Blazar's Plasma Jet

Me ka hoʻohana ʻana i kahi ʻoihana telescope radio ma ka Honua a ma ka lewa, ua hopu ka poʻe astronomers i ka ʻike kikoʻī loa o kahi jet o ka plasma mai kahi lua ʻeleʻele supermassive. ʻO ka jet, ka mea i hoʻokuʻu ʻia e kahi blazar i kapa ʻia ʻo 3C 279, hele ma kahi kokoke i ka māmā o ka māmā a hōʻike i nā hiʻohiʻona paʻakikī a wili ma kahi kokoke i kona kumu. Hoʻohālikelike kēia mau hiʻohiʻona i ke kumumanaʻo maʻamau i hoʻohana ʻia no 40 mau makahiki e wehewehe i ke ʻano o kēia mau jet i ka hana a me ka ulu ʻana i ka wā.

ʻO kahi hui o nā mea noiʻi, me nā ʻepekema mai ka Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR) ma Bonn, Kelemānia, i hana nui i ka nānā ʻana. Ua hui pū lākou i ka ʻikepili mai nā telescopes a pau e komo ana e hana i ke kelepona hele ʻana me ke anawaena kūpono ma kahi o 100,000 mau kilomita.

ʻO Blazars kahi subclass o ka nuclei galactic ikaika i loaʻa i nā galaxies me kahi lua ʻeleʻele supermassive kikowaena e hoʻonui ana i nā mea mai kahi diski a puni. Hoʻopuka kēia mau mea i ka radiation electromagnetic ikaika a ʻo ia kekahi o nā kumu ʻālohilohi loa o ka honua. Ma kahi o 10% o ka nuclei galactic ikaika, i helu ʻia ma ke ʻano he quasars, hoʻopuka i nā jet plasma relativistic.

ʻO ka ʻāpana o loko o ka mokulele i blazar 3C 279 ua kiʻi ʻia me ka hoʻonā angular ʻike ʻole ʻia e ka misionari RadioAstron. Ua ʻike ka hui noiʻi i nā filament helical maʻamau i loko o ka mokulele, e hōʻike ana i ka pono e hoʻoponopono hou i nā kumu hoʻohālike i hoʻohana ʻia e wehewehe i ka hana ʻana o nā jet i nā galaxies ikaika.

"ʻO kēia ka manawa mua a mākou i ʻike ai i kēlā mau filament kokoke loa i ke kumu o ka jet, a haʻi hou lākou iā mākou e pili ana i ka hana ʻana o ka lua ʻeleʻele i ka plasma," wahi a Antonio Fuentes, kahi mea noiʻi ma ka Institute of Astrophysics of Andalusia (IAA-CSIC). ) ma Granada, Sepania. "Ua nānā pū ʻia ka mokulele i loko e nā telescope ʻē aʻe ʻelua, ʻo ka GMVA a me ka EHT, i nā lōʻihi hawewe pōkole loa, akā ʻaʻole hiki iā lākou ke ʻike i nā ʻano filamentary no ka mea ua nāwaliwali a nui loa lākou no kēia hoʻonā."

Hōʻike ka ʻike i ke koʻikoʻi o ka hoʻohana ʻana i nā telescope like ʻole e hopu i nā hiʻohiʻona like ʻole o nā mea lani. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau filament koʻikoʻi a me ka hoʻomaopopo ʻana i nā ikaika e hoʻoikaika ai i ka plasma, manaʻo ka poʻe astronomers e loaʻa nā ʻike waiwai i ka physics o nā lua ʻeleʻele a me ka hoʻokumu ʻana o nā jet i ke ao holoʻokoʻa.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka blazar?

ʻO ka blazar kahi ʻano o ka nucleus galactic e hoʻopuka ana i ka pāhawewe electromagnetic ikaika. Loaʻa iā ia kahi lua ʻeleʻele supermassive waena e hoʻopili ana i nā mea mai kahi disk a puni.

He aha nā jet plasma relativistic?

ʻO nā jet plasma relativistic he mau kahawai ikaika nui o nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia e holo me nā wikiwiki kokoke i ka māmā o ka māmā. Hoʻokuʻu ʻia lākou e kekahi ʻano o nā nuclei galactic ikaika, e like me nā blazars a me nā quasars.

He aha ka RadioAstron misionari?

He mikiona lewa ka RadioAstron e hoʻohana ana i ke kelepona lekiō orbit e hopu i nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o nā mea lani. Hāʻawi ia i nā ʻepekema i nā manaʻo like ʻole o nā hale o loko o nā jet blazar.

Pehea ke ʻano o nā filament helical i ka jet plasma?

ʻO nā filament helical i ka jet plasma o blazar 3C 279 i manaʻo ʻia ma muli o nā pilikia e ulu ana i ka jet plasma. Loaʻa kēia mau hewa ma muli o ka pilina ma waena o nā mana ikaika kokoke i ka lua ʻeleʻele a me ke kaiapuni a puni.

He aha nā hopena o kēia ʻike?

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau filament helical e hoʻohālikelike i nā kumu hoʻohālike i hoʻohana ʻia no ka wehewehe ʻana i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o nā jet i nā galaxies ikaika. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau hale, manaʻo ka poʻe astronomers e loaʻa ka ʻike hohonu o ka physics o nā lua ʻeleʻele a me nā hana ma hope o ka hana ʻana o ka jet.