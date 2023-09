Hoʻomākaukau nā Astronauts no ka hoʻi ʻana i ka Honua ma hope o ka Mīkini Lewa Makahiki

ʻO nā Astronauts Frank Rubio mai NASA, a me Dmitry Petelin a me Sergey Prokopyev mai Rusia, e noho ana a e hana ana ma luna o ka International Space Station (ISS) no hoʻokahi makahiki mai Kepakemapa 2022. Ma muli o kahi hanana i manaʻo ʻole ʻia, ua hoʻopaneʻe ko lākou hoʻi ʻana mai e 180 mau lā. I ko lākou hoʻomākaukau ʻana e hoʻi i ka Honua i ka lā 27 Kepakemapa, ua hoʻāʻo ka poʻe astronauts i kahi lole kaomi haʻahaʻa i kapa ʻia ʻo Chibis suit e kōkua iā lākou e hoʻoponopono hou i ka ʻumekaumaha.

ʻO nā manawa lōʻihi i ka microgravity e hoʻoulu ai nā wai o ke kino i ke kino o luna, e paʻakikī ai i nā astronauts ke hele maʻamau ke hoʻi lākou i ka Honua. Hoʻopili ka lole Chibis i ke kino haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, pale i ka wai mai ka ʻauʻau ʻana i ke kino o luna a kōkua i ke kaʻina hana reacclimatization. Ua hoʻohana ʻia kēia lole e nā cosmonauts Lūkini mai nā makahiki 1970 a me 1980 a ua hoʻohana mau ʻia i kēia manawa i nā misionari e kōkua i ka hoʻomākaukau ʻana i nā astronauts no ko lākou hoʻi ʻana i ka Honua.

Ma waho aʻe o ka lole Chibis, pono nā astronauts e hoʻomaʻamaʻa no ka liʻiliʻi o ʻelua hola i kēlā me kēia lā ma ka ISS e hōʻoia i ke kahe koko kūpono a mālama i ka nui o ka ʻiʻo. Hiki i ka huakaʻi hele ākea ke loaʻa nā hopena olakino no ka wā lōʻihi, e like me ka pōʻino o ka maka a me ka nalowale o ka iwi iwi. ʻO ka Astronaut Scott Kelly, ka mea i hoʻohana i 520 mau lā ma ka ISS, ua ʻike i nā loli i kāna ʻike a me ka emi ʻana o kona puʻuwai e 25%.

I ko lākou hoʻi ʻana mai, e hana ka poʻe astronauts i kahi papahana hoʻoponopono hou e hoʻoponopono hou ai i ka umekaumaha o ka Honua. E hoʻonohonoho ʻo Frank Rubio i kahi moʻolelo US hou no ka lele mokulele lōʻihi loa, e hoʻopau ana i 371 mau lā ma ka lewa. Paʻa ʻo Russian cosmonaut ʻo Valery Polyakov i ka moʻolelo honua no ka lōʻihi loa o ka noho ʻana ma ka lewa, e hoʻohana ana i nā lā 437 ma ke kahua kikowaena Mir.

Nā kumuwaiwai: NASA, NASA Spaceflight, The National

Nā wehewehena:

- International Space Station (ISS): He kikowaena lewa modular ma ka honua orbit haʻahaʻa e lawelawe ana ma ke ʻano he papahana hui multinational ma waena o NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, a me CSA.

- ʻO ka lole Chibis: ʻO kahi lole kaomi haʻahaʻa i hoʻohana ʻia e nā cosmonauts Lūkini e pale i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka wai i ke kino o luna a kōkua i ka hoʻoponopono hou ʻana i ka gravity.

- Microgravity: ʻO ke kūlana i ʻike ʻia ma kahi ākea kahi i hoʻemi nui ʻia ai ka ikaika o ka umekaumaha, ka hopena i kahi ʻano kaumaha ʻole.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, ke keʻena lewa kīwila o ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

- Roscosmos: ʻO ke keʻena kikowaena Lūkini e kuleana no nā hana ākea ma ka ʻāina.

– Mir: He kahua mokulele i hoʻohana ʻia e ka Soviet Union a ma hope mai e Rūsia mai 1986 a i 2001.

- ʻO ka National: He hoʻolaha nūhou United Arab Emirates.