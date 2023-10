ʻO ka hiki o Duckweed: He mea kanu kūpono no ka ulu ʻana o Interstellar ma ka lewa

He mea koʻikoʻi ka ulu ʻana i nā mea kanu ma ke ākea no nā mikiona lewa e hiki mai ana. Eia nō naʻe, paʻakikī loa nā pilikia o ka ulu ʻana i nā mea kanu me ka ʻole o ka umekaumaha a me nā kumuwaiwai liʻiliʻi. ʻO ka hilinaʻi ʻana i kēia manawa i ka hoʻouna ʻana i nā meaʻai dehydrated no nā astronauts he pipiʻi a ʻaʻole pono no nā misionari lōʻihi.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia, ʻōlelo ka poʻe noiʻi ma Australia's Plants for Space Center for Excellence ʻo ka duckweed ka mea kanu kūpono loa e ulu ai ma ka lewa, ʻoi aku ka nui o ka hana protein. ʻO Duckweed kahi mea kanu liʻiliʻi e ulu ana ma luna o ka ʻili o ka wai, loaʻa maʻamau i loko o nā puʻu a i ʻole nā ​​loko. Hiki iā ia ke hana i 40% ʻoi aku ka nui o ka protein ma mua o ka soybeans ma ka wahi like a ua hoʻopau ʻia ma kekahi mau ʻāina e like me Laos a me Thailand.

ʻO ka hiki o Duckweed ke ulu wikiwiki i nā mea nui he mea kūpono ia no ka ulu waena. Hiki ke ulu i loko o nā mahiʻai kū i luna, e hoʻonui i ka hoʻohana ʻana i nā wahi liʻiliʻi. Hoʻoikaika ʻo Polofesa Jenny Mortimer i ke koʻikoʻi o nā mea kanu haʻahaʻa hiki ke hoʻopaʻa ʻia i loko o nā papa e hoʻonui i ka pono o ka lewa.

Eia nō naʻe, aia nā pilikia e pili ana i ka ulu wikiwiki ʻana o ka mea kanu, e like me ka hoʻonui ʻana i ka oxygen. Manaʻo ka Plants for Space Center i nā hoʻohana ʻē aʻe no ka duckweed, e like me kona hiki ke hoʻohana ʻia no nā ipu a hana hou ʻia no nā kumu hoʻomau.

ʻO kekahi mea hopohopo me ka duckweed ʻo kona ʻono ʻole, akā ke hana nei nā ʻepekema i ka hoʻohui ʻana i ka mea ʻono e hoʻomaikaʻi ai i kona ʻono. Ke manaʻo nei ka Plants for Space Center e hoʻololi genetically i nā mea kanu i ulu i ka lewa e hoʻonui i ko lākou pono a hoʻololi iā lākou i nā kumuwaiwai liʻiliʻi i loaʻa i nā astronauts.

ʻO kekahi mea e noʻonoʻo ai i ka ulu ʻana i nā mea kanu ma ke ākea ka hopena noʻonoʻo o ka meaʻai. ʻIke pinepine nā Astronauts i ka nalowale o ka 20% o ke kaumaha o ko lākou kino ma muli o ka emi ʻana o ka ʻai ma muli o nā meaʻai dehydrated uninspiring maʻamau i ka lewa. No laila, he mea nui ka hoʻokomo ʻana i nā meaʻai ʻono e like me nā strawberry a me nā ʻāpala.

Ke holomua nei ka noiʻi ʻana, manaʻolana ʻia e hoʻoulu ʻia nā ʻano mea kanu like ʻole ma ka lewa, i hana ʻia e hoʻokō i nā pono meaʻai a me ka noʻonoʻo o nā mea lele. Hoʻomaopopo ka Plants for Space Center ʻo ka hoʻoulu ʻana i nā mea kanu kūikawā no nā kūlana lewa he wahi hou ia o ka nānā ʻana a paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki no ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana.

Source: Australian Broadcasting Corporation (ABC) Nūhou