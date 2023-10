Hoʻomākaukau ʻo Expedition 70 Crew no nā Spacewalks ma International Space Station

Ke hoʻomākaukau nei ka poʻe holo o Expedition 70 ma ka International Space Station (ISS) no ke ʻano o nā hele wāwae, a me ka hoʻomākaukau ʻana no nā mikiona pilikino e hiki mai ana. Ua hoʻolālā nā Astronauts ʻo Loral O'Hara lāua ʻo Jasmin Moghbeli i ko lākou manawa e hoʻonohonoho i nā mea hana a me ka nānā ʻana i nā lako lako no ka hoʻomākaukau ʻana no kā lākou hele wāwae e hiki mai ana ma ʻOkakopa 30. I ka wā o ke kaʻaahi, e wehe lākou i nā mea uila a hoʻololi i nā lako lako lā ma ka orbital lab.

I kēia manawa, ua aʻo ʻo Satoshi Furukawa mai ka Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) i nā hana no ka hana ʻana i ka lima robotic Canadarm2, e hoʻohana ʻia i ka wā o ka mālama ʻana i ka spacewalk. Ua hoʻopaʻa pū ʻo ia i ka mokulele mokulele Cygnus me nā ʻōpala a me nā mea i hoʻolei ʻia a hoʻomākaukau i nā ukana no ka hoʻouka ʻana ma ka huakaʻi ukana ʻo SpaceX Dragon e hiki mai ana, i hoʻonohonoho ʻia no ka hoʻomaka ʻana ma Nowemapa 5.

Ua hoʻāʻo ʻo Commander Andreas Mogensen mai ka European Space Agency (ESA) i kahi kāmela kūikawā hiki ke hopu i nā kiʻi ma 100,000 mau kiʻi i kēlā me kēia kekona. Ua hoʻohana ʻo ia i ka pahupaʻikiʻi e kiʻi i nā hekili a me kā lākou hana uila, e hāʻawi ana i ka ʻike lewa a me nā noi lewa e hiki mai ana.

Ma waho aʻe o ka hoʻomākaukau ʻana i ka spacewalk, ua hoʻomākaukau nā cosmonauts ʻo Oleg Kononenko lāua ʻo Nikolai Chub i ka lā e hoʻomākaukau ai no kā lākou spacewalk, i hoʻonohonoho ʻia no ʻOkakopa 25. Ua hoʻomaʻamaʻa lākou i nā hana holo kaʻa e hana ai lākou i loko o ka airlock Poisk me ke kāʻei ʻana i kā lākou mau lole ākea Orlan.

ʻO ka International Space Station (ISS) kahi papahana hui o ʻelima mau keʻena kikowaena: NASA (USA), Roscosmos (Russia), JAXA (Iapana), ESA (Europe), a me CSA (Kanada). He hale noiʻi noiʻi a me ka spaceport no ka hui like ʻana o ka honua ma ka ʻimi ʻana i ka lewa. ʻO NASA, i hoʻokumu ʻia ma 1958, alakaʻi i ka noiʻi, hoʻomohala i ka ʻenehana, a hoʻomaka i nā misionari e ʻimi a aʻo i ka Honua, ka ʻōnaehana solar, a me ke ao holoʻokoʻa. ʻO JAXA ke kuleana no ka noiʻi, ka hoʻomohala ʻenehana, a me ka hoʻokuʻu ukali, a hoʻonohonoho ʻo ESA i nā hana ākea o ʻEulopa, ka hoʻolālā ʻana, ke kūkulu ʻana, a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā mokulele a me nā ukali no ka noiʻi ʻepekema a me ka nānā ʻana i ka Honua.

