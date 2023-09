Hoʻi ʻo US Astronaut Frank Rubio e hoʻi i ka home ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana i ka lewa

Ua hoʻomaka ʻo Frank Rubio, he kanaka ʻAmelika e hoʻi i ka Honua ma hope o ka hoʻopau ʻana i ka lele mokulele lōʻihi loa a kahi ʻAmelika. Ua uhai ʻo ia i ka moʻolelo mua no ka lele hoʻomau lōʻihi loa e kekahi ʻAmelika i ka lā 11 Kepakemapa a hoʻopau i hoʻokahi makahiki piha i ka lewa ma ka Pōʻalima. Ua hōʻike ʻo Rubio i kona manaʻolana no ka hui hou ʻana me kona ʻohana, ka ʻai ʻana i nā meaʻai hou, a me ka ʻike ʻana i ka hāmau i kona hiki ʻana mai.

Ma mua, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Rubio no kahi misionari ʻeono mahina akā ua loli nā hoʻolālā ma muli o kahi leaka coolant i ʻike ʻia ma ka mokulele Soyuz. ʻO kēia ka hopena i ka lohi a hoʻonui i kona noho ʻana ma ka International Space Station i hoʻokahi makahiki. Ua ʻae ʻo Rubio i hoʻokahi makahiki mai ka poʻe i aloha ʻia ua loaʻa kahi maʻi noʻonoʻo, me ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻikoʻi o ka hoʻomau ʻana i ka noʻonoʻo ikaika i ka "kaiapuni kala ʻole."

I kona manawa ma ka lewa, ua hana ʻo Rubio i nā papahana ʻepekema like ʻole, me ke aʻo ʻana i ke ʻano o ka maʻi bacteria e hoʻololi ai i ka mokulele a me ka hopena o ka hoʻoikaika kino i nā kānaka i ka wā o nā misionari lōʻihi. ʻO kekahi o kāna mau papahana punahele e pili ana i ke aʻo ʻana i ka ulu ʻana a me ka ulu ʻana o kahi mea kanu ʻōmato, hiki ke hāʻawi i nā ʻike no ka mahi ʻana i nā mea kanu ma kahi ākea nui.

Ua kamaʻilio pū ʻo Rubio e pili ana i ka launa ʻana ma luna o ke kahua mokulele a me ke kākoʻo i hāʻawi ʻia i nā poʻe hou. Ua hōʻike ʻo ia i ka mahalo no ke alakaʻi i hāʻawi ʻia e kona mau hoa holo moku i ke aʻo ʻana i nā hana koʻikoʻi ma ke ʻano kūʻokoʻa o ka lewa.

Ma mua o kona lilo ʻana i mea hoʻokele, ua lawelawe ʻo Rubio i ka US Army a hele i ke kula olakino. Ua hōʻike ʻo ia i ka hauʻoli a me ka maopopo ʻole e pili ana i kona hoʻi ʻana i ka Honua, no ka mea e pono ana kona kino i ka manawa e hoʻoponopono hou ai i nā hopena o ka umekaumaha ma hope o ka manawa lōʻihi i ka ʻumekaumaha ʻole.

Sources:

– [Kumu Kumu] (URL)

– [Kumu Kumu] (URL)