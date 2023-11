Astronaut Ken Mattingly: Hoʻomanaʻo ʻana i kahi Pioneer Space

Ua hala aku ʻo Ken “TK” Mattingly i ka makahiki he 87, me ka waiho ʻana i kahi hoʻoilina ma mua o nā hōkū. ʻIke ʻia no kona ʻike ma ke ʻano he ʻenekinia aeronautical a me kāna hāʻawi kupaianaha i ka Polokalamu Apollo a NASA, e paʻa mau ka inoa o Mattingly i nā moʻolelo o ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Ua hoʻomaka ka huakaʻi a Mattingly i kona komo ʻana i ka NASA ma ke ʻano he astronaut i ka makahiki 1966. ʻO kona akamai ʻenehana a me kona hoʻolaʻa i alakaʻi iā ia e lilo i ʻāpana koʻikoʻi o nā pūʻali kākoʻo no Apollo 8 a me 11, nā mikiona i hōʻailona i nā milestone koʻikoʻi i ka ʻimi ʻana i ka mahina. Eia naʻe, ʻo ka Apollo 13 maikaʻi ʻole i lilo i like me kona inoa.

He mau lā wale nō ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Apollo 13, ua hoʻoneʻe ʻia ʻo Mattingly mai ke kūlana lele ma muli o kona ʻike ʻana i ka maʻi maʻi Kelemania. ʻOiai ʻo kona minamina nui ʻana, ua hoʻomau ʻo Mattingly i kāna kākoʻo kūpaʻa ʻole i kāna mau hoa hana i ko lākou hoʻomaka ʻana i kahi misionari e lilo i kekahi o nā manawa paʻakikī loa o NASA. I ka loaʻa ʻana o ka mokulele mokulele ʻo Apollo 13 i kahi pahū koʻikoʻi i kona hele ʻana i ka mahina, ua ʻike ʻo Mattingly i ka hoʻoikaika ʻana o nā mea hoʻokele honua i hana luhi ʻole e hoʻihoʻi i ka poʻe holo i ka home.

Ua ʻike ʻia ka haʻahaʻa o Mattingly i kona hoʻohaʻahaʻa ʻana i kāna kuleana ponoʻī i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia o ka misionari, me ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻoikaika pū ʻana o ka hui. Ma kāna mau ʻōlelo ponoʻī, "ʻO wau ka mea nānā. ʻO ka poʻe i pāʻani i nā kuleana a me ka hoʻohui ʻana i kēlā mau mea pono e mahalo nui ʻia. "

Ma waho aʻe o kāna mau haʻawina iā Apollo, ʻo ka ʻoihana ʻimi ākea a Mattingly, ʻo ia ka lawelawe ʻana ma ke ʻano he pilot module kauoha ma Apollo 16 a me ka lele ʻana i ka mokulele mokulele. ʻO kāna ʻenehana loea a me kona makemake i ka ʻike ʻana ua hoʻoikaika i nā poʻe he nui e ʻimi i nā ʻoihana ma ka aerospace a hoʻokau i nā palena o ka ʻimi kanaka.

Ke aloha aku nei mākou i kēia paionia maikaʻi, hoʻomanaʻo mākou iā Ken Mattingly ma mua o kahi astronaut. He hōʻailona ʻo ia o ke kūpaʻa, ka hana hui, a me ka ʻuhane hoʻomau e alakaʻi iā mākou e ʻimi i nā mea ʻike ʻole. E hoʻomau kāna hoʻoilina i ka hoʻoulu ʻana i nā hanauna e hiki i nā hōkū.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

ʻO wai ʻo Ken Mattingly?

ʻO Ken Mattingly he mea hoʻokele a me ka ʻenekini aeronautical i hana nui i ka papahana Apollo a NASA. ʻIke ʻia ʻo ia no kona komo ʻana i ka misionari Apollo 13, ʻo ka ʻike loea a me ke kākoʻo kūpaʻa ʻole o Mattingly i lilo ai ia i mea i mahalo ʻia ma ke kahua o ka ʻimi ākea.

He aha nā hana kaulana a Ken Mattingly?

ʻO nā hana kaulana a Ken Mattingly, ʻo ia ka lawelawe ʻana ma ke ʻano he lālā o nā hui kākoʻo no Apollo 8 a me Apollo 11, a ma ke ʻano he hoʻokele module kauoha ma Apollo 16. Ua lele pū ʻo ia i ka mokulele mokulele a hāʻawi i nā kōkua nui i ka hoʻoikaika ʻana o ka ʻimi ʻana i ka lewa a NASA.

He aha ka mikiona Apollo 13 pōʻino?

ʻO Apollo 13 kahi misionari NASA i manaʻo e pae i ka mahina. Eia naʻe, ʻo ka pahū ʻana ma luna o ka mokulele i koi aku i ka poʻe holo moku e hoʻopau i ko lākou pae ʻana i ka mahina a nānā i ka hoʻi maluhia i ka Honua. ʻOiai nā pilikia he nui, ua hoʻi maikaʻi ka poʻe holo moku, me ke kākoʻo o nā mea hoʻokele honua.

He aha ka hana a Ken Mattingly ma ka mikiona Apollo 13?

Ua hoʻonoho mua ʻia ʻo Ken Mattingly ma ke ʻano he mea hoʻokele modula kauoha no Apollo 13, akā ma muli o kona ʻike ʻana i ka maʻi maʻi maʻi Kelemania, ua hoʻoneʻe ʻia ʻo ia mai ka lele ʻana i nā lā ma mua o ka hoʻomaka ʻana. Eia nō naʻe, ʻo kāna kākoʻo a me kāna ʻike loea i mea nui i ka holomua o ka misionari holoʻokoʻa, ʻoiai ʻo ia i hana koʻikoʻi mai ka honua ma ke ʻano he mea nānā.