Ua haki ʻo Astronaut Frank Rubio i ka moʻolelo no ka Misiona Lewa Loa loa e kahi Astronaut US

Ua hoʻonohonoho ʻo Astronaut Frank Rubio i kahi moʻolelo hou no ka huakaʻi lōʻihi loa o ka mokulele US. Ua noho ʻo ia ma ka orbit haʻahaʻa haʻahaʻa no nā lā he 355, ʻoi aku ma mua o ka moʻolelo mua i mālama ʻia e ka mea hoʻokele NASA ʻo Mark Vande Hei. Aia ʻo Rubio i kēia manawa ma ka International Space Station a ke manaʻo ʻia nei e hōʻea i kahi milestone hou i loko o kekahi mau pule ke hoʻolilo ʻo ia ma kahi o 371 mau lā ma ka orbit, a lilo ʻo ia i ʻAmelika mua e hoʻolimalima ʻoi aku ma mua o hoʻokahi makahiki kalena ma microgravity.

ʻAʻole i manaʻo mua ʻia ka misionari a Rubio e wāwahi i nā moʻolelo. Ua hoʻonohonoho mua ʻia ʻo ia a me kāna mau hoa hana no kahi misionari ʻeono mahina, akā ʻo ka leak coolant i kā lākou mokulele i koi iā lākou e hoʻolōʻihi i ko lākou noho ʻana. Ua manaʻo ʻia ʻaʻole palekana ka mokulele e hoʻi i ka home, no laila ua hoʻihoʻi ʻia ka lā hoʻi o Rubio i Kepakemapa. E hoʻokuʻu ʻia kahi moku mokulele hou me kahi hui hou, e ʻae iā Rubio e hoʻi i ka Honua.

No ka hoʻomanaʻo ʻana i kāna hoʻokō, ua hoʻopaʻa ʻo Rubio i kahi kamaʻilio me Vande Hei, e hoʻolaha ʻia e NASA. Ua hoʻomaikaʻi ka ʻoihana i ka hoʻolaʻa ʻana o Rubio a hoʻomaikaʻi i kāna kuleana i ka hoʻomākaukau ʻana i ke ala no nā hanauna e hiki mai ana o nā astronauts.

ʻOiai ʻaʻole e uhaʻi ka noho ʻana o Rubio i nā lā he 371 i ka moʻolelo honua no ka huakaʻi lōʻihi loa, he mea nui ia. Paʻa ʻia ka moʻolelo e ka cosmonaut Lūkini ʻo Valeri Polyakov, nāna i hoʻohana i 437 mau lā mau i ka orbit ma luna o ke kahua mokulele ʻo Mir o Russia. Eia nō naʻe, ʻo ka holomua o Rubio kahi hana ʻē aʻe i mua no nā mokulele ʻAmelika.

ʻO ka moʻolelo US no nā lā hope loa ma ka lewa i mālama mua ʻia e Vande Hei, ka mea i hoʻolōʻihi ʻia kāna huakaʻi e hoʻokipa i nā poʻe holo moku. ʻO ka moʻolelo no nā lā kumulative loa ma ka lewa e mālama ʻia e ka cosmonaut Lūkia ʻo Gennadi Padalka, ʻoiai ʻo Peggy Whitson e paʻa i ka moʻolelo no nā lā i hoʻopaʻa ʻia ma ka lewa e kahi astronaut US.

ʻO ka huakaʻi a Rubio i ke kahua mokulele he ʻāpana ia o ka ʻaelike hoʻololi o nā hui ma waena o NASA a me Roscosmos. ʻOiai ʻo ka hoʻopaʻapaʻa geopolitical, he mea nui ka pilina ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me Rūsia no ka hoʻomau ʻana i ka ʻimi ākea.

