Ua hōʻike ʻo Astronaut Frank Rubio, ka mea e hoʻi i ka Honua i kēia pule aʻe ma hope o hoʻokahi makahiki o ka noho ʻana ma luna o ka International Space Station (ISS), ua hōʻole ʻo ia i ka manawa inā ua ʻike mua ʻo ia. Ua hoʻonohonoho mua ʻia no kahi misionari ʻeono mahina, ua koi ʻia ʻo Rubio a me kāna mau hoa hana e hoʻolōʻihi i ko lākou noho ʻana ma muli o ka pilikia me kā lākou moku ferry Soyuz.

Ua haʻi ʻo Rubio i nā hanana ʻohana a me nā hoʻohiki i ke kumu nui o kona makemake mua. Eia naʻe, i ka manawa i hoʻomaka ai ʻo ia i ke aʻo ʻana no ka misionari, ua lilo ʻo Rubio i kūpaʻa iā ia. Ua hoʻomaopopo ʻo ia i nā ʻālana e hiki mai ana me ka lilo ʻana i ʻāpana o nā mikiona lewa lōʻihi, ʻoi aku ka manawa i hoʻokaʻawale ʻia mai ka ʻohana.

I kona noho lōʻihi ʻana ma ka ISS, ua hala ʻo Rubio i nā mea koʻikoʻi koʻikoʻi ʻohana, e like me ka makahiki mua o kāna kaikamahine ma ka US Naval Academy a me ka makahiki hou o kāna keiki ma West Point. Akā naʻe, ua hoʻomau ʻo Rubio a me kāna mau hoa hana i kā lākou misionari. Ua hoʻomaopopo lākou he pono i kekahi manawa nā mōhai e hōʻoia i ka holomua o ka misionari.

ʻO ka hoʻolōʻihi ʻia o ko lākou noho ʻana ma muli o kahi micrometeoroid i hahau i kā lākou Soyuz spacecraft i Dekemaba, kahi i hōʻeha ai i ka pōʻino e koi ana i ka hoʻomaka ʻana o kahi mokuahi pani. ʻO ka hoʻoholo e hoʻolōʻihi i ka misionari no ʻeono mahina he paʻakikī iā Rubio a me kona ʻohana, akā ua hoʻoholo mua lākou i ke kūlana.

ʻO Rubio, a me kāna mau hoa hana ʻo Sergei Prokopyev lāua ʻo Dmitri Petelin, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻi i ka Honua i ka Pōʻakolu. ʻO kēia huakaʻi 371 lā ka lele lōʻihi loa no ka ʻAmelika astronaut a ʻo ke kolu ka lōʻihi loa ma ka mōʻaukala lewa. Ma hope o ka nānā mua ʻana i ka lāʻau lapaʻau a me ke kamaʻilio ʻana me ko lākou ʻohana, e hoʻi ʻo Rubio i Houston aʻo Prokopyev lāua ʻo Petelin e hele i Star City kokoke i Moscow.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka noho lōʻihi ʻana o Rubio ma ka ISS he ʻike paʻakikī akā hoʻokō, e hōʻike ana i ka hoʻolaʻa a me nā ʻālana e pono ai no nā astronauts e hoʻokō pono i kā lākou mau misionari ma ka lewa.

Nā wehewehena:

- ʻO Soyuz ferry moku: He mokulele mokulele i hoʻohana ʻia e ka hui mokulele Lūkini, ʻo Roscosmos, e lawe i nā astronauts i a mai ka International Space Station.

– Micrometeoroid: ʻO kahi ʻāpana liʻiliʻi o ka ʻōpala ākea, pinepine ʻaʻole i ʻoi aku ka nui ma mua o kahi ʻāpana o ke one, hiki ke hōʻino i ka mokulele.

