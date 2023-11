Hōʻike ʻo NASA i nā hiʻohiʻona lua pele i ka ʻano o ka iwi poʻo ma ka wao nahele ʻo Sahara

I loko o kahi hōʻike ʻoluʻolu o ka hana kiʻi kūlohelohe, ua hōʻike ʻo NASA i kahi kiʻi eerie o kahi hale e like me ke poʻo e kū ana i loko o kahi lua pele nui ma Chad. ʻO kēia kiʻi hoʻohaʻahaʻa iwi, i lawe ʻia e ka mea lele ma luna o ka International Space Station ma Pepeluali 12, e hōʻike ana i ka "poʻo" weliweli e waiho ana i loko o ka puʻuwai o ka Trou au Natron, ʻo ia hoʻi ʻo Doon Orei, he lua pele 3,300 kapuaʻi ka laulā.

ʻO ka hiʻohiʻona hoʻonāwaliwali he natron, cinder cones, a me nā aka. Natron, he mea keʻokeʻo keʻokeʻo, hoʻopuka i ke kala o ka waha, ka ihu, a me ka papalina hema. He hui kūlohelohe ia o ka sodium carbonate decahydrate, sodium bicarbonate, sodium chloride, a me ka sodium sulfate. I kēia manawa, ʻo nā maka a me ka puka ihu he cinder cones, he mau puʻu conical kiʻekiʻe i hana ʻia a puni nā puka lua pele, e kiʻekiʻe ana ma luna o ka ʻāina a puni. ʻO ke ʻano ominous o ka iwi poʻo i hoʻokūpaʻa hou ʻia e ke aka o ka lua o ka lua.

ʻOiai ʻo Trou au Natron e ʻike ʻia me ka neoneo a nele i ke ola i kēia lā, ʻo ia ka loko glacial pahū ma kahi o 14,000 mau makahiki i hala. Ua ʻike ʻia nā mōʻalihaku o nā snails kai a me nā plankton ma lalo o kona papahele i uhi ʻia i ka natron i ka makahiki 1960, e hōʻike ana i kahi kaiaola wai ma mua. Eia kekahi, ua ʻike ʻia nā mōʻalihaku algal mai 120,000 mau makahiki i ka huakaʻi ma hope o 2015. ʻO ka mea kupanaha, ua manaʻo ʻia ʻo Trou au Natron kekahi o nā hiʻohiʻona lua pele hou i ka Tibesti Massif, ʻoiai ʻoi aku ka nui o nā lua pele a puni.

